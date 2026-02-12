Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!
Tuyên bố tắt trạng thái ở thành phố, bật mode ở quê, ai cần gặp nhớ gọi điện hẹn trước nhận mặt.
Mỗi dịp Tết đến, bên cạnh câu chuyện lương thưởng, lì xì hay những màn hỏi han "Bao giờ lấy chồng", "Lương tháng bao nhiêu", mạng xã hội lại rộn ràng trend quen thuộc: khoe màn biến hình khi về quê ăn Tết. Và chính từ đây cư dân mạng lại có cơ hội chứng kiến những màn "xả vai" triệt để của hội con gái khi ở nhà.
Nếu ở thành phố là phiên bản lồng lộn với make-up sắc sảo, tóc tai cầu kỳ, outfit bắt trend từng centimet thì khi về quê ăn Tết, nhiều người lại reset mình về chế độ tối giản: mặt mộc, tóc buộc gọn, đồ bộ, dép lê, đi xe máy cà tàng chở hàng cho bố mẹ,... chẳng cần filter, cùng một người nhưng 2 giao diện khác biệt hoàn toàn.
Sự đối lập ấy đang trở thành trend mới đang viral trên mạng xã hội: "Mày về quê hồi nào mà tao không thấy?". Và không có gì rõ ràng hơn chính là chùm ảnh dưới đây!
(Tổng hợp)