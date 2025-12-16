Chỉ còn 2 tuần nữa là năm 2025 sẽ khép lại. Đây cũng là nhiều người bắt đầu nghĩ đến năm 2026, vạch ra những kế hoạch lớn và đặt mục tiêu quan trọng trọng cho chặng đường phía trước. Nhưng trước khi quá tập trung vào các nhiệm vụ năm mới, mọi người thường dành một chút thời gian để nhìn lại những gì mình đã đạt được và vượt qua trong suốt năm qua.

Đó chính là tinh thần của trend “bánh kem thành tựu” trên TikTok: Cùng nhau tôn vinh những khoảnh khắc về thành tựu đạt được trong năm qua. Bất kể đó là thành tựu lớn hay nhỏ, miễn là bản thân bạn, bạn bè hay các thành viên trong gia đình coi là dấu mốc đáng nhớ.

Trend chiếc bánh kem thành tựu lọt từ khoá tìm kiếm phổ biến trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Trào lưu này xuất hiện trên TikTok từ giữa tháng 11, trong các buổi tụ họp Friendsgiving - bữa tiệc theo chủ đề Lễ Tạ ơn được tổ chức cùng bạn bè, thường diễn ra trước hoặc thay thế Lễ Tạ ơn cùng gia đình tại Mỹ. Trong các clip, nhóm bạn thường ngồi cùng nhau, cắm những que tăm nhỏ dán mẩu giấy ghi lại thành tựu đáng tự hào nhất của họ trong năm qua.

Mỗi người cũng tự giới thiệu tên, lần lượt chia sẻ thành tựu của mình thành tiếng khi gắn nó lên bánh và những người còn lại sẽ dành cho họ một tràng pháo tay. Đây là một cách vui vẻ, mang tính tương tác cao để vừa nhìn lại một năm đã qua, vừa chia sẻ câu chuyện của mình với những người thân yêu.

Những thành tựu được chia sẻ rất đa dạng, chuyện nhỏ chuyện to đều đủ cả. Có người ăn mừng thành công trong công việc như tìm được việc làm hoặc nơi thực tập, được thăng chức hay cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Có người nói về hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất như duy trì thói quen đi bộ 10.000 bước mỗi ngày hoặc cuối cùng cũng bắt đầu trị liệu tâm lý.

Ngoài ra còn có những thành tựu liên quan đến tình cảm, nhà cửa, hoạt động tình nguyện, học tập, du lịch, sở thích cá nhân và nhiều lĩnh vực khác như chia tay một mối quan hệ toxic, đã yêu bạn trai thêm được một năm, học thêm được những kỹ năng mới, đọc được nhiều quyển sách thú vị,...

Nhóm bạn này khoe những thành quả đơn giản như đã vượt qua tất cả các môn học ở trường, đã chia tay một mối quan hệ, đang chuẩn bị ra mắt brand của riêng mình,... (Ảnh chụp màn hình/ @garbo.zhu)

Điều tuyệt vời nhất ở chiếc bánh kem thành tựu là gì? Đó là dù thành tựu là gì, tất cả đều được ghi nhận và cổ vũ như nhau. Ở đó, không có thành công lớn hay nhỏ, không so sánh, không phán xét: dù là được thăng chức hay chỉ đơn giản là vượt qua một năm khó khăn, bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn, tất cả đều xứng đáng được vỗ tay.

Trend này cũng khuyến khích người trẻ nhìn lại những điều tưởng như rất đỗi bình thường trong đời sống hằng ngày, để nhận ra rằng chính những bước tiến nhỏ, âm thầm ấy mới là thứ giúp họ đi tiếp và không bị bỏ lại phía sau trong guồng quay thành tích.

Phía dưới các clip đu trend bánh kem thành tựu, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận chúc mừng, động viên đồng thời cùng chia sẻ thành tựu của mình như đang mang thai sau 2 năm hiếm muộn, đã thi đậu kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, vừa ly dị người chồng độc hại, đã sống sót qua năm 2025,...

Dù vất vả hay khó khăn, dù thành tựu lớn hay nhỏ, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn lại năm 2025 (Ảnh chụp màn hình/ @seantristan_)

Ở Việt Nam, trend bánh thành tựu cũng đã bắt đầu xuất hiện, lọt tìm kiếm phổ biến nhưng chưa quá viral. Song với ý nghĩa của trào lưu này và sự phù hợp trong bối cảnh cuối năm, nhiều người cho rằng bánh thành tựu sẽ sớm được lan truyền.

Các từ khoá liên quan đến chiếc bánh thành tựu trên MXH Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Và nếu muốn đu trend chiếc bánh thành tựu cho buổi tiệc hay tụ họp cuối năm sắp tới thì việc này dễ như ăn kẹo. Bạn có thể chọn bất kỳ loại bánh nào mình thích, có thể là bánh tự làm hoặc mua sẵn ở tiệm. Thậm chí, nó còn không nhất thiết phải là bánh kem mà có thể là chocopie, brownie, bánh cuộn,... Ngoài ra chỉ cần thêm 1 số mẩu giấy, vài chiếc tăm là đủ. Bởi vì điều quan trọng nhất và đáng quý nhất là bạn dành thời gian để chúc mừng bản thân và những người mình yêu quý vì đã cùng nhau đi qua thêm một năm nữa.