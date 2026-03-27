Khi nói đến việc chống lão hóa cho vùng gò má, phản ứng đầu tiên của nhiều người là "làm đầy", bằng cách tiêm axit hyaluronic hoặc mỡ tự thân, tin rằng chỉ cần làm đầy vùng gò má là họ có thể lấy lại vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề về gò má của nhiều người không nhất thiết là "thiếu thể tích", mà là "sự lệch lạc".

Những kiến thức liên quan đến việc chống lão hóa vùng "má hồng", bao gồm việc định vị lại xương gò má sẽ giúp tránh những sai lầm trong việc chống lão hóa và hiểu được logic cốt lõi của việc trẻ hóa vùng giữa khuôn mặt.

Đặc điểm dễ nhận thấy của vùng má hồng bị lão hóa.

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu: Vùng "má hồng" là gì?

Nhiều người lầm tưởng rằng má hồng là một cơ trên khuôn mặt, nhưng điều đó không đúng.

Theo BS Đỗ Tuấn Anh (Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), vùng má bầu dục là một mô mềm nằm dưới mắt và phía trước xương gò má, chủ yếu bao gồm mỡ và các mô khác. Khi còn trẻ, vùng này được cố định chắc chắn phía trên xương gò má nhờ các cấu trúc nâng đỡ khuôn mặt, góp phần tạo nên độ ba chiều cho vùng giữa khuôn mặt. Khi cười, nó hơi nhô ra, tạo vẻ ngoài sinh động.

Tình trạng chảy xệ của má bầu dục mà chúng ta thường thấy là do sự dịch chuyển xuống dưới của mô mềm này, chứ không phải do teo hoàn toàn.

Tại sao gò má đôi khi bị chảy xệ?

Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng chảy xệ má liên quan đến sự thay đổi trong hệ thống nâng đỡ và các tác động hàng ngày, chủ yếu là các yếu tố sau:

Những thay đổi sinh lý: Khi chúng ta già đi, collagen và các thành phần khác trong khuôn mặt dần bị mất đi, cấu trúc nâng đỡ giữ các mô mềm tại chỗ trở nên kém đàn hồi hơn, khiến việc duy trì độ săn chắc ban đầu trở nên khó khăn hơn.

Lực kéo tự nhiên: Theo thời gian, tác động của trọng lực sẽ khiến các mô mềm dần dần dịch chuyển xuống dưới và vào trong.

Các yếu tố bên ngoài: Việc thường xuyên thể hiện cảm xúc thái quá trên khuôn mặt, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ trong thời gian dài, bức xạ tia cực tím đều có thể đẩy nhanh quá trình thay đổi tình trạng da và mô mềm, ảnh hưởng đến tổng thể đường nét khuôn mặt.

Nếu mô mềm bị chảy xệ tích tụ ở cả hai bên mũi, nó có thể làm sâu thêm các nếp gấp mũi má, khiến vùng má trông phẳng hơn và tạo tổng thể vẻ ngoài già dặn hơn.

Điểm mấu chốt: Điều chỉnh vị trí xương gò má, ý tưởng cốt lõi là "điều chỉnh vị trí".

Nguyên tắc cơ bản đằng sau phẫu thuật thu nhỏ má khác với việc tiêm chất làm đầy đơn thuần:

Chiến lược lấp đầy: Tập trung vào việc bổ sung thể tích cho các khu vực cục bộ bằng cách thêm vật liệu để cải thiện hình dạng.

Song Hye Kyo là mỹ nhân thường lộ khuyết điểm này trong quá khứ.

Phương pháp tái định vị tập trung vào việc điều chỉnh vị trí của các mô bị chảy xệ và lệch vị trí, có tính đến cấu trúc sinh lý của khuôn mặt, nhằm khôi phục lại mối quan hệ vị trí lý tưởng của chúng, đồng thời tối ưu hóa sự nâng đỡ và đường nét tổng thể của khuôn mặt để đạt được vẻ ngoài trẻ trung tự nhiên hơn.

Các khái niệm dễ gây nhầm lẫn: Nâng gò má và tạo hình xương gò má.

Nhiều người dễ nhầm lẫn hai khái niệm này, nhưng trên thực tế, chúng có trọng tâm khác nhau:

Nâng gò má: Phương pháp này tập trung vào cải thiện tình trạng chảy xệ cục bộ bằng cách điều chỉnh mô mềm theo những cách cụ thể, nhấn mạnh vào sự cải thiện rõ rệt ngay lập tức.

Tạo hình xương gò má: Phương pháp này tập trung vào việc điều chỉnh vị trí và cấu trúc mô, tuân theo mối quan hệ giải phẫu tự nhiên của khuôn mặt, nhằm khôi phục vị trí lý tưởng của mô, đồng thời tối ưu hóa sự nâng đỡ, hướng đến hiệu quả tự nhiên và hài hòa hơn.

Các phương pháp phổ biến để định vị lại xương gò má

Hiện nay, có nhiều phương pháp khác nhau để cải thiện tình trạng má chảy xệ. Bạn có thể lựa chọn một phương pháp phù hợp với tình trạng của mình:

Các phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật: Những phương pháp này sử dụng tiêm hoặc liệu pháp quang học để kích thích tăng sinh collagen cho da, gián tiếp giúp tối ưu hóa đường nét và nâng đỡ khuôn mặt. Chúng ít gây tổn thương và thời gian phục hồi tương đối ngắn.

Các can thiệp phẫu thuật: Bao gồm việc định vị lại và tái tạo các mô mềm thông qua cấy ghép chỉ khâu hoặc các phương pháp phẫu thuật chuyên biệt. Chúng có phạm vi ứng dụng rộng hơn và mang lại hiệu quả cải thiện đáng kể hơn.

Hiện tại, những hình ảnh mới của Song Hye Kyo đã không còn vùng má hồng lão hóa, nhan sắc tươi trẻ hơn rất nhiều.

Những câu hỏi thường gặp khi muốn trẻ trung vùng "má hồng"

1. Có thể giải quyết các vết lõm cục bộ một cách đơn giản bằng chất làm đầy không?

Hãy thận trọng . Việc làm đầy các vết lõm một cách mù quáng có thể dẫn đến hình dạng không tự nhiên và ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ tổng thể.

2. Có đúng là càng nâng cơ nhiều thì càng tốt?

BS Đỗ Tuấn Anh khẳng định, sự điều độ là chìa khóa. Bất kỳ phương pháp cải thiện nào cũng cần được xem xét kết hợp với tình trạng cá nhân. Điều chỉnh quá mức có thể dẫn đến các nếp nhăn không tự nhiên trên khuôn mặt. Điều quan trọng là đạt được sự hài hòa và tự nhiên.

3. Có thể lựa chọn bất kỳ phương pháp nào không?

Các chuyên gia nhận định, quyết định lựa chọn cần có sự tham vấn của bác sĩ thẩm mỹ giàu kinh nghiệm, chuyên môn. Bất kể hướng cải tiến nào được lựa chọn, cần phải xây dựng kế hoạch sau khi được các chuyên gia có trình độ đánh giá, có tính đến hoàn cảnh cụ thể của bạn, để tránh việc thử nghiệm các phương pháp mới một cách mù quáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, chống lão hóa hiệu quả là "tối ưu hóa theo quá trình tự nhiên" chứ không phải "bổ sung mù quáng vào cơ thể".

Cốt lõi của các phương pháp điều trị chống lão hóa cho vùng "má hồng" không chỉ đơn thuần là "làm đầy càng nhiều càng tốt", mà là kết hợp cấu trúc và tình trạng sinh lý khuôn mặt của từng cá nhân để đạt được sự tối ưu hợp lý về vị trí mô và tái tạo cấu trúc nâng đỡ, từ đó khôi phục đường nét tự nhiên, trẻ trung.

Lý tưởng nhất là vị trí mô và cấu trúc nâng đỡ cần hài hòa và tự nhiên, phương pháp chống lão hóa phù hợp nên tối ưu hóa theo đặc điểm sinh lý của khuôn mặt, chứ không chỉ đơn thuần là chỉnh sửa bằng cách thêm "vật liệu" thẩm mỹ.

Đặc điểm khuôn mặt mỗi người khác nhau, kế hoạch cải thiện tốt nhất là kế hoạch phù hợp với nhu cầu cá nhân. Nếu bạn lo ngại về xương gò má và đường nét vùng giữa khuôn mặt, bạn nên đến gặp chuyên gia để được đánh giá trước nhằm xác định những vấn đề chính cần quan tâm, sau đó lập kế hoạch cải thiện phù hợp để đạt được kết quả thẩm mỹ mong muốn.