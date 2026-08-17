Tranh cãi Thần Điêu Đại Hiệp bản mới: Tiểu Long Nữ thua xa Lưu Diệc Phi cả vạn dặm, nghe tên đã biết flop

Dự án Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung - Thần Điêu Hiệp Lữ, phần tiếp theo trong vũ trụ phim Kim Dung do truyền thông Diệu Khánh sản xuất, đang nhận được sự chú ý lớn từ dư luận khi công bố dàn diễn viên mới. Phim do Tăng Khánh Kiệt đạo diễn, quy tụ nhiều gương mặt như Trần Mục Trì, Triệu Tình, Từ Chính Khê, Trần Tiểu Vân, Phùng Binh, Trương Hiểu Thần, Chu Lệ Lam, Tả Kỳ Hàm và Lưu Giai Tỷ…

Theo thông tin được công bố, Trần Mục Trì đảm nhận vai Dương Quá, trong khi Triệu Tình vào vai Tiểu Long Nữ. Bên cạnh đó, Từ Chính Khê đóng Quách Tĩnh, Trần Tiểu Vân thủ vai Hoàng Dung, Hoàng Xán Xán vào vai Lý Mạc Sầu, Ngô Việt đảm nhận Hoàng Dược Sư, Hà Nhuận Đông đóng Nhất Đăng Đại Sư. Hai nhân vật Dương Khang và Mục Niệm Từ lần lượt do Hồ Nhất Thiên và Tôn Di thể hiện.

Ngay khi thông tin casting được lan truyền, vai Tiểu Long Nữ của Triệu Tình đã trở thành tâm điểm bàn luận. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở việc nhân vật này từng gắn liền với hình ảnh kinh điển của Lưu Diệc Phi trong phiên bản Thần Điêu Hiệp Lữ năm 2006.

Thời điểm năm 2006, Lưu Diệc Phi mới chỉ 17 tuổi nhưng đã kiến tạo nên một tượng đài bất hủ nhờ vẻ đẹp thanh thoát, khí chất lạnh lùng tựa tiên tử và nét trong trẻo đặc trưng. Hình tượng Tiểu Long Nữ mặc trang phục trắng của cô cho đến nay vẫn là chuẩn mực cao nhất mà chưa một hậu bối nào chạm tới được. Thế vai diễn Tiểu Long Nữ của Triệu Tình lập tức hứng chịu "gạch đá" dữ dội từ dư luận. Thay vì những lời khen ngợi hay kỳ vọng, mạng xã hội tràn ngập những bình luận chê bai gay gắt nhắm thẳng vào ngoại hình của nữ diễn viên trẻ.

Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng Triệu Tình sở hữu gương mặt quá "tầm thường", đường nét đại trà và mang đậm chất "hotgirl mạng" chứ không hề có khí chất của một diễn viên điện ảnh. Thậm chí, không ít khán giả dùng những từ ngữ nặng nề như "mặt phèn", "kém sắc" để mô tả về tạo hình cổ trang của cô. Một nhân vật được mô tả là "băng thanh ngọc khiết", không vướng bụi trần như Cô Cô không thể nào được xây dựng bởi diện mạo thiếu điểm nhấn, chưa kể phải có cảm giác toát ra "tiên khí", nói thẳng ra là hoàn toàn "lệch pha" với nguyên tác của Kim Dung.

Thế nên, khán giả mới phẫn nộ với màn casting này. Triệu Tình không chỉ thiếu hụt về mặt nhan sắc mà thần thái cũng hoàn toàn trống rỗng, không có được nét lạnh lùng, thanh cao cần thiết. Cư dân mạng khẳng định Triệu Tình "không đủ trình" để đóng một vai diễn nặng ký như Tiểu Long Nữ, và khoảng cách giữa cô với Lưu Diệc Phi hần Điêu Hiệp Lữ năm 2006 xa xôi như "một trời một vực".

Nỗi lo ngại về một thảm họa "flop" diện rộng càng có thêm cơ sở khi nhìn vào vết xe đổ của chính vũ trụ phim này. Năm 2024, phần đầu tiên của loạt phim mang tên Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung: Thiết Huyết Đan Tâm (chuyển thể từ Anh Hùng Xạ Điêu) đã phải nhận kết cục ê chề khi bị gỡ bỏ và ngừng chiếu giữa chừng do thành tích quá tệ hại, lượt xem lẹt đẹt và nhận làn sóng tẩy chay dữ dội từ người xem vì phá nát nguyên tác. Việc một dự án có kinh phí khủng phải âm thầm rút khỏi nền tảng phát sóng do lỗ nặng đã giáng một đòn đau vào uy tín của nhà sản xuất.

Giờ đây, việc tiếp tục tung ra phần Thần Điêu Hiệp Lữ với một Tiểu Long Nữ bị đánh giá là "thảm họa nhan sắc" như Triệu Tình khiến khán giả tin rằng dự án này đã cầm chắc tấm vé thất bại ngay từ khi chưa lên sóng. Rõ ràng, áp lực và định kiến dành cho Triệu Tình không chỉ đến từ cái bóng quá lớn của Lưu Diệc Phi mà còn từ sự cảnh giác của công chúng sau những thất bại liên tiếp của các phiên bản làm lại. Nếu không có một sự bứt phá thần kỳ về mặt diễn xuất để bù đắp cho lỗ hổng ngoại hình, ngày Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung - Thần Điêu Hiệp Lữ tiếp bước phần phim năm ngoái để trở thành "bom xịt" sẽ không còn xa.