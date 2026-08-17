Quên loạt ngôn tình "giả trân" đi, show hẹn hò bất ổn nhất lịch sử sở hữu dàn cast máu mặt, luôn có bảo vệ ngăn "choảng" nhau

Nếu các show hẹn hò thông thường là nơi trai xinh gái đẹp gặp nhau, uống cà phê rồi cố gắng tỏ ra mình không quá thích đối phương, thì Badly In Love (tạm dịch: Tình Yêu Nổi Loạn) lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Chương trình quy tụ những người từng có quá khứ nổi loạn, cuộc sống nhiều biến động hoặc từng đứng ngoài những khuôn mẫu thông thường. Họ được đưa vào một không gian chung trong 14 ngày để tìm kiếm tình yêu. Nghe thì vẫn là công thức quen thuộc, nhưng với dàn khách mời này, chuyện "hẹn hò bình thường" gần như là điều bất khả thi.

Điều đặc biệt là ngay trước khi ghi hình, các khách mời phải trải qua kiểm tra nước tiểu. Trong thời gian quay, lực lượng an ninh luôn trong trạng thái sẵn sàng, quy định tham gia cũng yêu cầu họ tránh xa ma túy, trộm cắp và bạo lực. Nói cách khác, đây là show hẹn hò mà bảo vệ có lẽ cũng là một nhân vật quan trọng của chương trình.

Dàn trai nhìn thôi đã thấy không phải dạng vừa

Taichan là người trẻ nhất trong nhóm nam. Ngoại hình đầy hình xăm khiến anh trông khá dữ dằn, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn: hiền, nhẹ nhàng và có phần ngây thơ. Kiểu "em trai hàng xóm" nhưng được cộng thêm vài hình xăm khiến người ta hơi rén khi mới gặp.

Leo từng nhiều năm tham gia những cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm. Hiện tại, anh cố gắng quay lại cuộc sống bình thường và đặc biệt nổi tiếng với khả năng thể hiện cảm xúc không cần giấu. Vui thì cười, tức thì nổi nóng, quan trọng là không để khán giả phải đoán.

Ari vốn là thành viên lực lượng phòng vệ nhưng bị cho thôi việc vì chạy quá tốc độ khi không có giấy phép và vi phạm kỷ luật. Trái ngược với quá khứ khá dữ dội, Ari lại là người dễ gần, biết khuấy động không khí và được xem là chàng trai thể hiện tình cảm trực tiếp nhất.

Bo từng là thủ lĩnh nhóm đua xe và nhiều lần phải vào trường giáo dưỡng, thậm chí từng chịu án tù. Anh có tính nóng, rất dễ "bật mode chiến đấu", nhưng lại sở hữu một mặt cực kỳ hài hước.

Makun từng đi theo con đường liên quan đến thế giới ngầm nhưng quyết định rút lui hoàn toàn vì gia đình. Anh sở hữu khí chất đàn anh rõ rệt và ngay khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cả nhóm.

Kazuma là người được đánh giá có ngoại hình nổi bật nhất dàn nam. Anh xăm kín người đến mức trông như mặc áo cổ lọ, đồng thời cực kỳ tự tin về diện mạo của mình. Và tất nhiên, sự tự tin ấy cũng khiến anh vừa xuất hiện đã "ghi điểm" với toàn bộ các cô gái nhưng đồng thời đắc tội với gần như toàn bộ cánh đàn ông.

Dàn nữ cũng chẳng hề "hiền"

Assun sở hữu khí chất chị đại rất rõ. Cô thuộc kiểu người đã thích là tiến tới, không thích thì nói thẳng, yêu ghét phân minh và gần như không có khái niệm vòng vo.

Maririn lại mang đến một câu chuyện nặng nề hơn. Cô từng trải qua nhiều tổn thương trong gia đình và tình yêu, thậm chí có thời gian nhầm lẫn giữa việc bị bạo hành và được yêu. Vì thiếu cảm giác an toàn, cô dễ rơi vào trạng thái cảm xúc cực đoan và bùng nổ.

Ruru có tính khí nóng nảy và từng có tiền án liên quan đến gây thương tích. Cô thừa nhận bản thân thường xuyên hẹn hò với những người đàn ông có quá khứ nổi loạn, thậm chí thẳng thắn nhận mình có khuyết điểm là hay "cắm sừng".

Hikaru từng hẹn hò chủ yếu với những người có liên quan đến nhóm đua xe hoặc thế giới ngầm. Bề ngoài khá nổi loạn nhưng sâu bên trong, cô lại muốn tìm một mối quan hệ ổn định và có thể tiến tới hôn nhân.

Tekarin không quá nổi bật nhưng cô lại có tính cách thẳng và khá sắc. Ngay khi vừa bước vào nhà chung, Tekarin đã công khai nói những lời khó nghe với Assun, lập tức tạo khoảng cách với những người còn lại.

Đây mới là thứ khiến show hẹn hò này khác biệt

Điểm thú vị nhất của Badly In Love không nằm ở việc dàn khách mời có quá khứ dữ dội đến đâu, mà là cách họ yêu. Ở những show hẹn hò thông thường, mọi thứ đều phải thật đẹp, nhưng nhóm này thì khác. Thích là tiến tới, khó chịu là hỏi thẳng, ghen thì viết luôn lên mặt.

Có chuyện không vừa ý, họ không ngồi trong phòng suy nghĩ 3 tiếng rồi kể với camera mà kéo nhau ra nói cho rõ. Có khi cuộc trò chuyện căng đến mức khán giả chỉ biết ngồi im xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dĩ nhiên, cách giao tiếp ấy không phải lúc nào cũng trưởng thành bởi quá khứ của một số người cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng chính sự vụng về đó lại khiến chương trình có cảm giác rất thật.

Và có lẽ đó mới là điều khiến Badly In Love đáng xem. Thay vì nhìn một nhóm người hoàn hảo dạy nhau cách yêu đúng chuẩn, khán giả được chứng kiến những con người từng bị cuộc đời đẩy sang một bên loay hoay tìm kiếm tình yêu, rồi nhận ra rằng dù quá khứ có lộn xộn đến đâu, họ vẫn muốn được yêu và vẫn xứng đáng có một cơ hội.