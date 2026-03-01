Bước sang tháng 3/2026, đường đua Baeksang Arts Awards lần thứ 62 đang nóng lên hơn bao giờ hết với sự đổ bộ của loạt tác phẩm "đại nữ chủ" xuất sắc. Dù danh sách đề cử chính thức vẫn là ẩn số, giới mọt phim Hàn đã sớm khoanh vùng những "hạt giống" nặng ký hứa hẹn một mùa giải bùng nổ và đầy tính cạnh tranh.

Tâm điểm của mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào "kiềng ba chân": Kim Yoo Jung, Shin Hye Sun và Kim Go Eun. Điểm chung thú vị của ba mỹ nhân này trong năm qua chính là sự rũ bỏ hình tượng "nữ chính tốt bụng" truyền thống để hóa thân vào những vai diễn gai góc, phức tạp và đầy tham vọng.

Giữa một Kim Yoo Jung đầy ma mị trong Dear X và một Shin Hye Sun biến hóa khôn lường của The Art of Sarah, tưởng chừng cuộc đua chỉ là màn "song mã" kịch tính, thì sự xuất hiện của một "nữ vương" thực lực khác lại đang chiếm trọn ưu thế trên các bảng bình chọn, khiến cục diện giải thưởng năm nay trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Rời bỏ danh xưng "em bé quốc dân" ngọt ngào, Kim Yoo Jung đã có màn lột xác gây chấn động với Dear X. Vào vai Baek Ah Jin, một người phụ nữ mang gương mặt thiên thần nhưng tâm hồn quỷ quyệt, mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, cô đã chứng minh thực lực diễn xuất đỉnh cao qua ánh mắt sắc lạnh và khí chất áp đảo.

Sự mạo hiểm này đã mang về thành quả rực rỡ khi Dear X trở thành hiện tượng toàn cầu, thống trị Top 1 trên TVING tại Hàn Quốc và phủ sóng tại 108 quốc gia. Với điểm IMDb chạm ngưỡng 9/10, bộ phim không chỉ dẫn đầu về lượt đăng ký mới trong nhiều tuần mà còn khẳng định vị thế của Kim Yoo Jung như một "bảo chứng rating" thế hệ mới.

Được ví như phiên bản Hàn của siêu phẩm Inventing Anna, Shin Hye Sun trong The Art of Sarah đã dẫn dắt khán giả vào một mê cung của những lời nói dối hoa mỹ. Vào vai một người phụ nữ dùng sự giả tạo để thâm nhập giới thượng lưu, Shin Hye Sun phô diễn khả năng biến hóa khôn lường, khiến người xem vừa căm ghét vừa không thể rời mắt khỏi lớp mặt nạ hào nhoáng của mình.

Sức hút của "nàng Sarah" đã đưa bộ phim lọt Top 10 Netflix tại 38 quốc gia ngay tuần đầu ra mắt với 3,8 triệu lượt xem. Cái kết mở đầy dư vị cùng diễn xuất đa tầng của Shin Hye Sun chính là "vũ khí" lợi hại giúp cô trở thành đối thủ đáng gờm trên đường đua Baeksang.

Dù hai đối thủ trên đều xuất sắc, nhưng cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao nhất hiện nay vẫn là Kim Go Eun. Sau cú hích nghìn tỷ với "bom tấn" Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma), Kim Go Eun tiếp tục thống trị năm 2025 với hai sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Trong You and Everything Else, cô cùng Park Ji Hyun tái hiện một tình bạn mãnh liệt, vừa là tri kỷ vừa là kẻ thù, lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả bằng những nỗi đau âm ỉ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Go Eun một lần nữa gây sốt trong The Price of Confession. Thủ vai "Phù thủy" Mo Eun một kẻ phản xã hội có khả năng thấu thị, cô đã tạo nên màn hợp tác rùng mình với Ảnh hậu Jeon Do Yeon.

Lối diễn tiết chế cực độ, từ ánh mắt mơ hồ đến nhịp thở ám ảnh, đã nhào nặn nên một Mo Eun nửa thực nửa ma, đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Đây được xem là đỉnh cao mới trong sự nghiệp của Kim Go Eun, nơi cô phô diễn khả năng "thao túng tâm lý khán giả" ngay cả khi không cần một lời thoại nào.

Sở hữu sự nghiệp đồ sộ trải dài từ truyền hình đến điện ảnh, Kim Go Eun là minh chứng cho một diễn viên không bao giờ đóng khung bản thân. Từ hình tượng dễ thương, đời thường đến những vai diễn u tối, nặng tâm lý hay đầy táo bạo, cô luôn tạo ra dấu ấn riêng biệt không thể trộn lẫn. Thành công của Kim Go Eun không chỉ nằm ở rating hay doanh thu kỷ lục, mà còn ở việc cô trở thành "bảo chứng thực lực" được mọi đạo diễn và nhà sản xuất khao khát. Vị thế của cô hiện tại chính là mỹ nhân mà cả làng phim Hàn đang săn đón với những kịch bản chất lượng nhất.

Phản hồi của netizen về ứng cử viên “nặng ký” cho Thị hậu Baeksang năm nay:

- Thực sự thì Park Bo Young, Kim Go Eun, Park Ji Hyun hay Shin Hye Sun đều diễn quá xuất thần... Cá nhân mình thì vẫn thiên về Park Bo Young và Kim Go Eun nhất.

- Rõ ràng năm nay là năm của các 'đại nữ chủ', vai nữ chính nào cũng quá nổi bật. Có lẽ cuộc đua Thị hậu sẽ là màn so kè giữa Kim Go Eun và Park Ji Hyun rồi.

- Một phiếu cho Shin Hye Sun, diễn xuất thực sự “không có điểm dừng”

- Dàn Line-up năm nay đỉnh đến mức nghẹt thở, không biết nên chọn ai luôn.

- Đã xem hết danh sách này và thực sự là ca khó cho ban giám khảo. Cả Kim Go Eun, Kim Yoo Jung lẫn Shin Hye Sun đều quá tốt, bất kỳ ai được xướng tên cũng đều xứng đáng cả.