Trang trại cần sa ở Thái Lan bốc cháy, khói độc lan cả khu phố khiến nhiều người đau đầu, chóng mặt

Theo đó, Trung tâm Ứng phó Thảm họa Pattaya nhận được tin báo về vụ cháy vào lúc 7h36 ngày 25/9. Hai xe chữa cháy cùng nhiều lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và cảnh sát được điều động đến hiện trường.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện căn nhà 2 tầng đã được cải tạo thành một “trang trại cần sa trong nhà”. Vụ hỏa hoạn khiến số lượng lớn cây cần sa cùng các thiết bị phục vụ việc trồng trọt bên trong bị hư hại nghiêm trọng.

Một nữ nhân viên 47 tuổi làm việc tại trang trại cho biết trước khi xảy ra hỏa hoạn, cô nhận thấy tủ điện trong nhà bất ngờ phát ra tia lửa. Ngay sau đó, một âm thanh giống tiếng nổ vang lên và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Người phụ nữ lập tức gọi điện cho lực lượng cứu hộ.

Ảnh: Sattahip News

Một người hàng xóm 60 tuổi cho biết căn nhà này đã được chuyển đổi thành trang trại cần sa trong một thời gian và chủ cơ sở là một người nước ngoài.

Dù thời điểm xảy ra vụ cháy có mưa, rất nhiều người dân vẫn tập trung gần hiện trường để theo dõi. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 30 phút để kiểm soát và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. May mắn, vụ cháy không khiến bất kỳ ai tử vong hoặc bị thương trực tiếp do ngọn lửa.

Trong quá trình cháy, lượng lớn cây cần sa bị thiêu rụi, tạo ra khói đặc và có mùi nồng, nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh.

Ảnh: Sattahip News

Một số lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ, cảnh sát và người dân ở gần hiện trường được cho là đã hít phải lượng lớn khói và lần lượt xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu. Những người có mặt sau đó được yêu cầu di chuyển ra xa khu vực cháy để tránh tiếp tục hít phải khói.

Sau vụ việc, lực lượng cảnh sát Pattaya tiến hành kiểm tra hiện trường, chụp ảnh, thu thập bằng chứng và lấy lời khai của những người liên quan.

Cảnh sát bước đầu nhận định vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tạo ra tia lửa, sau đó bén vào cây cần sa và các thiết bị bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn cần được cơ quan giám định kiểm tra thêm.

Nguồn: ETtoday