Trắng đêm đón công dân về nước tránh dịch COVID-19

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Nghệ An có gần 14.000 công dân đã từ nước ngoài về do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chưa kể khoảng 7.000 người đã về nước trước đó để ăn Tết Nguyên đán. Hiện lao động Nghệ An ở nước ngoài đang còn hơn 90.000 người.