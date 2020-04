Bộ đội biên phòng thức trắng đêm, ăn cơm trên lá chuối để ngăn người dân vượt biên

Cõng con 4 tuổi vượt biên trốn cách ly

Ngày 6/4, ông Lầu Bá Và, Trưởng công an xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, công an xã này vừa phối hợp cùng Đồn biên phòng Na Loi (Bộ đội biên phòng Nghệ An) phát hiện 2 cha con vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 3/4, anh Lỳ Bá T. (27 tuổi, trú tại xã Đoọc Mạy) cùng cậu con trai 4 tuổi đang trên đường từ Lào về quê theo đường mòn gần Cột mốc số 399 thì bị lực lượng chức năng đang chốt chặn tại bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy phát hiện.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, rồi bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện cách ly tập trung tại địa điểm quy định.

“Hai cha con sang Lào thăm người thân, sau đó đi bộ theo đường mòn để về quê thì bị phát hiện. Trên địa bàn xã này cũng có khá nhiều người thường xuyên sang Lào làm ăn, tuy nhiên hầu hết họ đã về nước từ tết Nguyên đán”, ông Và nói.

Trước đó, 9h ngày 23/3, tổ công tác gồm Bộ đội biên phòng và Công an xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tổ chức chốt chặn trên lối mở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai thì phát hiện 7 người quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang chạy xe máy từ Lào về nước.

Ông Lương Xuân Hiệp, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cho biết: “Cả 7 người đều không có giấy tờ hợp pháp. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã đưa tất cả vào khu cách ly tập trung”.

Lãnh đạo xã Nhôn Mai cho hay, từ khi có chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chốt chặn tại lối mòn bản Huồi Cọ đã được lập, bộ đội biên phòng và lực lượng công an, dân quân xã túc trực canh gác 24/24.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các Đồn biên phòng tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng lập hàng chục chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới tiếp giáp nước bạn Lào.

Các chốt kiểm soát được lập ra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở, khu vực hẻo lánh. Nếu phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép lực lượng biên phòng sẽ phối hợp lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc cách ly 14 ngày tại các cơ sở cách ly của tỉnh và huyện.

Ngoài ra, các chốt còn kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, phun thuốc khử khuẩn, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân cách phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Phát hiện, cách ly 30 người nhập cảnh trái phép

Được biết, đến nay lực lượng chức năng Nghệ An đã phát hiện và đưa hơn 30 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, tại địa bàn Đồn biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong đã phát hiện 7 trường hợp. Đồn biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương phát hiện 7 trường hợp và Đồn biên phòng Keng Đu, huyện Kỳ Sơn phát hiện 16 trường hợp.

Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, nhiều người có tâm lý sợ đi qua cửa khẩu sẽ phải cách ly nên nghĩ cách vượt biên bằng các đường mòn, lối mở. Trong khi đó, khó khăn với lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn nơi biên giới là địa hình hiểm trở.

Với hơn 468km đường biên, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã lập 63 chốt tại các khu vực đường mòn, lối mở của 5 huyện giáp Lào để ngăn người dân qua lại hai bên.

Mỗi chốt có 5-10 chiến sĩ thay nhau túc trực 24/24. Ngoài ra, biên phòng còn bổ sung các chốt tuần tra di động dọc biên giới.

“Đã có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân được điều động tham gia kiểm soát người qua lại biên giới. Đây cũng là thời điểm Bộ đội biên phòng Nghệ An phải “gồng mình” thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ngay từ khu vực biên giới”, Thượng tá Thắng nói.

Sau khi khử khuẩn tư trang, các trường hợp này đã được lực lượng Biên phòng bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện cách ly 14 ngày theo dõi sức khỏe, phòng dịch đúng quy định.

“Sau khi hết thời hạn cách ly, những trường hợp này sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 - 5 triệu đồng”, Thượng tá Thắng cho biết thêm.

Theo thống kê, Nghệ An có khoảng 4.000 trường hợp đang sinh sống và làm việc ở Lào. Với dự báo số người từ Lào về quê tiếp tục tăng, tỉnh Nghệ An đang xây dựng phương án mở rộng các cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện.