Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ về loạt biến chứng sau sinh của vợ

Trong một cuộc trò chuyện mới đây, nam diễn viên Trần Vỹ Đình đã lần đầu chia sẻ về hành trình đón con trai đầu lòng. Bên cạnh niềm hạnh phúc được làm cha, anh bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến bà xã Hà Tuệ phải trải qua nhiều vấn đề sức khỏe hậu sản.

Trần Vỹ Đình cho biết việc vợ mang thai là một cột mốc lớn trong đời. Từng chứng kiến bạn bè đồng trang lứa và các anh em của mình lần lượt lập gia đình và có con, nam diễn viên luôn tự hỏi bản thân đã đủ trưởng thành để gánh vác trọng trách này hay chưa. Tuy nhiên, sự lo lắng dần nhường chỗ cho niềm hạnh phúc. Khoảnh khắc lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim thai đập, anh cảm nhận sâu sắc sự hiện hữu của một sinh mệnh và nhận ra mình đã thực sự sẵn sàng để trở thành một người cha tốt.

Dù Hà Tuệ sinh thường thành công, quá trình hồi phục của cô lại không hề dễ dàng. Trần Vỹ Đình tiết lộ hàng loạt vấn đề sức khỏe mà vợ anh đã phải đối mặt. Kết quả kiểm tra sau sinh cho thấy mô nhau thai vẫn còn, buộc cô phải thực hiện thủ thuật nạo hút tử cung lần thứ hai ngay sau thời gian ở cữ. Trong vòng hai tháng đầu, He Sui liên tục bị hai lần nhiễm trùng đường tiêu hóa và mắc cảm lạnh nặng. Cô gặp tình trạng rụng tóc nghiêm trọng, rụng cả lông mi và lông mày.

Chứng kiến người bạn đời gặp vấn đề về sức khỏe, nam diễn viên thừa nhận anh cảm nhận rất rõ sự vất vả của phụ nữ khi mang thai và sinh nở. Trần Vỹ Đình thẳng thắn bộc bạch: "Quá trình sinh nở của vợ tôi thực ra không suôn sẻ cho lắm, nên tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành. Tất nhiên, tôi rất tận hưởng hạnh phúc khi con chào đời, nhưng tảng đá trong lòng vẫn chưa thực sự được đặt xuống".