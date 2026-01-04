Trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh một hướng dẫn viên khi thuyết minh cho du khách tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh có phát ngôn liên quan đến "Nhà Tây Sơn".

Theo đó, người hướng dẫn viên là chị Trịnh Thị Phương, cán bộ hướng dẫn viên tại điểm thuộc Ban Quản lý di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (nay là Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa).

Trong clip này có đoạn chị Phương nói: "… trải qua triều đại nhà Mạc, nhà phản động Tây Sơn về đây đốt phá …". Sau khi clip trên được phát tán đã gây nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa (Ban quản lý) cho biết, sau khi clip trên được phát tán, đơn vị đã yêu cầu chị Phương giải trình và đình chỉ công tác với cán bộ này.

Theo ông Linh, clip trên được quay vào mùa hè năm 2024 và mới được đăng tải trên mạng xã hội những ngày gần đây, khi mà dư luận đang có nhưng ý kiến trái chiều liên quan đến triều đại Tây Sơn.

Hình ảnh chị Phương năm 2024 thuyết minh về "Nhà Tây Sơn" gây dư luận trái chiều.

Trao đổi với PV, chị Phương cho biết, bản thân đang rất buồn, day dứt và hối hận khi một phút thiếu kiểm soát ngôn từ khiến thuyết minh chưa đúng của mình về nhà Tây Sơn.

Theo chị Phương, tháng 4/2024, trong khi thuyết minh về lịch sử khu di tích Lam Kinh và những biến cố liên quan, do một phút thiếu tập trung và áp lực từ việc muốn truyền tải quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn, nên chị đã nói vấp và có một sự nhầm lẫn vô cùng đáng tiếc về mặt ngôn ngữ.

"Thay vì diễn đạt là một bộ phận kiêu binh, quá khích của quân Tây Sơn đã có hành động đốt phá Lam Kinh tôi đã nói vấp và nhầm thành "phản động Tây Sơn". Tôi xin khẳng định đây là một lỗi diễn đạt sai trong lúc trình bày, không phải là quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn – một triều đại có công lao to lớn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc", chị Phương cho hay.

Chị Trịnh Thị Phương cho hay, bản thân nhận thức sâu sắc rằng phát ngôn của mình gây ra sự hiểu nhầm lớn, làm sai lệch bản chất lịch sử và gây bức xúc cho nhiều người. Lỗi này của chị phương cũng ảnh hưởng tới các ban, ngành, đơn vị công tác và hình ảnh người làm công tác tuyên truyền văn hóa.

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

"Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Ban quản lý, cơ quan chức năng và cộng đồng mạng, những người đã thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của tôi. Tôi xin tiếp toàn bộ những góp ý và phê bình. Tôi xin cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong từng lời nói, kiểm soát chặt chẽ nội dung thuyết minh trong tương lai. Tôi hứa sẽ trau dồi, học tập kỹ lưỡng hơn về kiến thức lịch sử để không lặp lại sai lầm tương tự", chị Phương nói.

Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, chị Trịnh Thị Phương làm việc tại Ban quản lý đã lâu, quá trình công tác chưa có vi phạm hoặc biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị.

Từ đó, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa nhận định, đây là sự cố, rủi ro nghề nghiệp khi hướng dẫn viên một phút lơ đễnh không kiểm soát được ngôn ngữ dẫn tới nói không đúng với nội dung thuyết minh đã được duyệt.