Theo thông tin từ Công an xã Tân Hội, vào ngày 5/11, trong quá trình giao dịch qua ngân hàng, chị Trần Thị Phương Lan (sinh năm 1986, tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) sơ suất chuyển nhầm 100.000.000 đồng vào tài khoản của người lạ. Phát hiện sai sót, chị nhanh chóng đến Công an xã Tân Hội trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm lại số tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hội tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh Huỳnh Thanh Nhật, cư trú trên địa bàn xã. Lực lượng công an nhanh chóng liên hệ, thông báo sự việc và phối hợp với anh Nhật kiểm tra, đối chiếu giao dịch ngân hàng.

Chị Lan và anh Nhật tại Công an xã Tân Hội để làm thủ tục nhận lại tiền.

Sau khi xác nhận khoản tiền 100.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản là tiền của người khác chuyển nhầm, anh Nhật đã tích cực phối hợp với cơ quan công an và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền.

Sáng 6/11, dưới sự chứng kiến của Công an xã Tân Hội, anh Huỳnh Thanh Nhật hoàn tất việc chuyển trả 100.000.000 đồng cho chị Trần Thị Phương Lan. Nhận lại đầy đủ số tiền, chị Lan bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ, đồng thời trân trọng sự trung thực, thiện chí của người nhận tiền.

Qua vụ việc, Công an xã Tân Hội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên ngân hàng và thông tin người thụ hưởng trước khi xác nhận giao dịch, tránh những sai sót không đáng có.

Bức thư cảm ơn của chị Trần Thị Phương Lan.

Nếu chuyển tiền nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tra soát, đồng thời trình báo cơ quan công an khi cần thiết để được hướng dẫn, hỗ trợ. Với trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không rõ nguồn gốc, người nhận không nên tự ý sử dụng số tiền này mà cần chủ động liên hệ ngân hàng để xác minh và phối hợp hoàn trả theo quy định.

Người dân cũng cần cảnh giác với những yêu cầu chuyển trả tiền vào tài khoản khác khi chưa xác minh rõ thông tin, tránh bị lợi dụng trong các thủ đoạn lừa đảo.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)