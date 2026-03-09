Trấn Thành "var" thẳng những ai chê Thỏ Ơi!! ồn: "Oppenheimer nói liên tục 3 tiếng vẫn đoạt Oscar đấy thôi"

Trong nhiều năm làm phim điện ảnh, Trấn Thành gần như luôn phải đối mặt với một nhận xét quen thuộc từ khán giả: phim của anh quá ồn. Nhận xét này lặp lại qua hầu hết các dự án của Trấn Thành, từ những bộ phim gây sốt phòng vé như Nhà Bà Nữ, Bố Già hay Mai cho đến các tác phẩm gần đây nhất là Thỏ Ơi!!. Tại buổi cine tour giao lưu với khán giả ngày 8/3, nam đạo diễn đã có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm của mình trước ý kiến này.

Cụ thể, tại buổi giao lưu, Trấn Thành cho biết anh không hiểu khi nhiều người cho rằng phim của mình “ồn”, bởi theo anh, lượng thoại nhiều hay ít không phải yếu tố quyết định giá trị điện ảnh của một tác phẩm. Trấn Thành nói: "Các bạn coi mấy bộ phim Oscar 3 tiếng đồng hồ như Oppenheimer về bom nguyên tử đi, nói liên tục trong 3 tiếng, nói từ đầu phim tới cuối phim. Hay Marriage Story cũng Oscar luôn đó, trời ơi nói quá trời nói, chửi nhau tan nát luôn".

Nam đạo diễn chia sẻ thẳng thắn về quan điểm làm phim"ồn"

Lấy ví dụ từ bộ phim đạt giải Oscar Oppenheimer...

...và Marriage Story

Sau khi lấy ví dụ về 2 bộ phim làm mưa làm gió điện ảnh quốc tế là Oppenheimer và Marriage story, anh tiếp tục với Anora. "Mọi người hay nói phim của Xìn hay chêm mấy cái từ đệm vô, chửi nhau này nọ. Các bạn thử bấm phim Oscar giống Mai gần đây, Anora ấy. Trời ơi phim chửi tan xương nát thịt, có sex, có rất nhiều kịch tính trên đời này, nhưng mà vẫn nhận Oscar. Để nói lên rằng phim điện ảnh là do ngôn ngữ đạo diễn kể, có mang tính thực tế hay không, chứ lời thoại nhiều hay ít ko đánh giá đc bộ phim điện ảnh hay không", nam đạo diễn bộc bạch.

Anora cũng là một bộ phim ấn tượng mà Trấn Thành nhắc đến

Liên hệ với đứa con tinh thần mới đây nhất là Thỏ Ơi!!, Trấn Thành cũng nhấn mạnh rằng các lời thoại trong phim của anh không phải những câu nói ngẫu nhiên, mà đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm khắc họa tính cách nhân vật. Theo "ông hoàng phòng vé Việt", cùng một hoàn cảnh nhưng mỗi nhân vật sẽ có cách nói khác nhau, qua đó phản ánh cá tính riêng. "Ví dụ Lan với Linh đều cho thấy vòng lặp của những người phụ nữ quản lý người khác, nhưng Lan nói một kiểu Linh nói một kiểu, ngôn ngữ khác nhau", anh nói.

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng giải thích thêm rằng phong cách phim của anh có mối liên hệ rõ ràng với đời sống thực tế: “Tôi không hiểu tại sao mọi người nói phim tôi ồn. Ngoài xã hội sao thì mình sao chép y chang vậy". Theo anh, con người trong đời sống thường xuyên tranh luận, đối thoại, thậm chí đối kháng bằng lời nói. Vì vậy, việc nhân vật nói nhiều trong phim là điều tự nhiên nếu câu chuyện xoay quanh những xung đột như vậy.

Trong nhiều năm qua, phim của Trấn Thành luôn tạo ra hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng cách xây dựng kịch bản với nhiều đối thoại khiến nhịp phim trở nên dồn dập, thậm chí quá tải. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có khán giả đánh giá cao lối kể chuyện này vì giúp nhân vật bộc lộ cảm xúc trực tiếp và chân thật.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng phong cách "ồn" đã trở thành một phần dấu ấn trong các bộ phim của Trấn Thành. Trong điện ảnh, mỗi đạo diễn đều có cách kể chuyện riêng, có người thiên về hình ảnh, có người thiên về nhịp dựng, cũng có người lựa chọn lời thoại để xây dựng tình tiết. Và giống như chính Trấn Thành nhấn mạnh, một bộ phim nói nhiều hay ít có lẽ chưa bao giờ là thước đo để đánh giá giá trị của một tác phẩm. Điều quan trọng vẫn nằm ở việc câu chuyện đó có chạm được tới khán giả hay không.

Nguồn: MEOW Entertainment

Lam Phương