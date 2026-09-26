Trấn Thành và Jung Il Woo vật nhau tơi tả: Người xém lòi sụn mũi, người chảy máu

Trong tập 9 Running Man Vietnam mùa 4 lên sóng tối 25/9, Trấn Thành và Jung Il Woo bước vào màn đấu tay đôi quyết định người chiến thắng. Cả hai nhanh chóng đẩy cuộc chơi lên cao trào khi liên tục tìm cách khống chế đối phương để xé bảng tên.

Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Trấn Thành và Jung Il Woo có nhiều màn vật lộn trên sàn, giằng co từng chút một và không ai chịu nhường ai. Những cú va chạm liên tiếp khiến phần thi không còn đơn thuần là màn rượt đuổi mà trở thành một cuộc đấu sức thực sự.

Trấn Thành và Jung Il Woo đấu tay đôi ở màn xé bảng tên

Trong lúc giằng co, Trấn Thành vô tình khiến Jung Il Woo bị xước da và rướm máu ở miệng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đội ngũ y tế đã nhanh chóng có mặt để sơ cứu cho nam diễn viên Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, Jung Il Woo cũng khiến Trấn Thành không ít lần gặp tình huống khó đỡ. Trong quá trình khống chế đối phương, chân của tài tử Hàn Quốc có những lúc vô tình tác động vào vùng mặt của Trấn Thành. Chính nam MC sau đó hài hước cho biết mình cũng bị "đạp xém lòi sụn".

Trong lúc xé bảng tên, Trấn Thành vô tình làm mặt Jung Il Woo xước da

Trong khi đó, Jung Il Woo cũng không ít lần vô ý để chân tác động vào mặt của ông xã Hari Won

Đội ngũ y tế phải vào sơ cứu sau khi cuộc chiến giữa cả hai kết thúc

Sau cùng, Jung Il Woo là người giành chiến thắng trong màn đấu tay đôi. Tài tử Hàn Quốc tiếp tục gây ấn tượng bởi tinh thần nhập cuộc nhiệt tình, không ngại va chạm và chơi hết sức cùng dàn cast Việt Nam.

Trong chương trình, Trấn Thành chủ động giải thích với Jung Il Woo rằng anh không cố tình làm nam diễn viên bị thương. Những tình huống xảy ra trong lúc thi đấu đều là ngoài ý muốn khi cả hai cùng cố gắng giành chiến thắng.

Sau trận đấu, Jung Il Woo chia sẻ Running Man Vietnam có những màn chơi rất quyết liệt. Dù vậy, nam diễn viên vẫn bày tỏ sự vui vẻ và cho biết anh đã có khoảng thời gian chơi rất vui cùng Trấn Thành cũng như các nghệ sĩ Việt Nam.

Jung Il Woo và Trấn Thành ôm nhau thắm thiết sau màn đấu tay đôi cực quyết liệt

Sau khi chương trình lên sóng, Trấn Thành tiếp tục có động thái nhắc đến màn đối đầu này trên trang cá nhân. Nam đạo diễn đăng ảnh selfie cùng Jung Il Woo, đồng thời hài hước kể lại trận đấu: "Chúng ta đã chiến đấu hết mình rồi người anh em! Trận đấu thật nghẹt thở và kịch tính!".

Trấn Thành cũng gửi lời xin lỗi Jung Il Woo vì lỡ làm trầy cằm bạn, đồng thời nói vui rằng bản thân cũng bị đối phương "đạp xém lòi sụn". Nam MC thừa nhận chính những màn chơi quyết liệt như vậy mới tạo nên sự thú vị cho chương trình. "Bạn đã rất nhiệt tình, dễ thương và chơi hết mình! Welcome to Running Man Vietnam - Jung Il Woo", Trấn Thành viết.

Màn đấu tay đôi giữa Trấn Thành và Jung Il Woo vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất tập 9. Không chỉ tạo ra cuộc cạnh tranh gay cấn để tìm người chiến thắng, phần chơi còn cho thấy sự nhập cuộc khá nhiệt tình của Jung Il Woo khi lần đầu tham gia Running Man Vietnam, đồng thời tạo nên màn tương tác đáng nhớ giữa nam diễn viên Hàn Quốc và Trấn Thành.

Trấn Thành và Jung Il Woo tạo nên màn đối đầu hấp dẫn cho khán giả Running Man Vietnam

Ảnh: Tổng hợp