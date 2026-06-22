Một vụ mâu thuẫn xảy ra trong lúc buôn bán được cho là tại khu vực chợ dân sinh ở Phú Thọ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện thông tin một người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng về phía cụ bà bán rau ngồi đối diện.

Theo nội dung được chia sẻ, cụ bà ngồi bán rau trong khu chợ phía đối diện là cửa hàng kinh doanh hải sản. Cửa hàng này được cho là không đồng ý việc cụ bà ngồi đây buôn bán. Mâu thuẫn sau đó leo thang và dẫn tới hành động sử dụng vòi xịt nước.

Hình ảnh được lan truyền cho thấy tia nước đã tác động vào vùng mặt khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu ở vùng mắt, mặt. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến ghi nhận hiện trường, lấy lời khai các bên và điều tra nguyên nhân. Hiện mắt của nạn nhân đã có thể mở hé trở lại, tuy nhiên vẫn chưa rõ thị lực bị ảnh hưởng như thế nào.

Hình ảnh vụ việc đang được lan truyền rộng rãi.

Hình ảnh vụ việc đang được lan truyền rộng rãi.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện lan rộng không hoàn toàn nằm ở việc tranh chấp chỗ buôn bán.

Nhiều người cho rằng dù nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn kinh doanh hay tranh chấp không gian buôn bán, việc phản ứng bằng hành động có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác là điều khó chấp nhận. Đặc biệt trong trường hợp này là ảnh hưởng đến vùng mắt - nơi nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn thương lại càng khiến dư luận càng có xu hướng phản ứng mạnh hơn.

Bên cạnh đó, hình ảnh người lớn tuổi mưu sinh trên vỉa hè cũng khiến câu chuyện được tiếp nhận dưới lăng kính cảm xúc nhiều hơn. Không ít bình luận bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của nạn nhân và cho rằng mọi bất đồng nên được giải quyết bằng đối thoại hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp thay vì hành động bộc phát, gây hại sức khỏe, thân thể người khác.

Hình ảnh vụ việc đang được lan truyền rộng rãi.

Cơ quan chức năng ghi lời khai của người trong cuộc.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng cần thận trọng khi đánh giá vụ việc bởi những hình ảnh lan truyền trên mạng có thể chưa phản ánh toàn bộ diễn biến trước đó. Một số người cho rằng trách nhiệm cụ thể của từng bên cần dựa trên xác minh hiện trường, lời khai và kết quả điều tra thay vì kết luận từ các đoạn ghi hình ngắn hoặc thông tin truyền miệng.

Mâu thuẫn là điều khó tránh trong đời sống, ai cũng có lúc nóng nảy, nhất là khi chuyện mưu sinh dễ va chạm mỗi ngày. Nhưng điều khiến nhiều người bàn luận trong vụ việc này lại không chỉ nằm ở việc mâu thuẫn bắt đầu từ đâu, mà là phản ứng, cách hành xử của những người trong cuộc khi căng thẳng lên cao. Còn ai đúng, ai sai và trách nhiệm đến đâu vẫn cần chờ kết luận từ cơ quan chức năng.