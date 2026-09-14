Phim Tết của Trấn Thành lộ diện nam chính thứ 2: Đôi mắt ướt đẹp mê hồn, tình tin đồn của nửa showbiz

Đường đua điện ảnh Tết luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là các dự án đóng mác đạo diễn Trấn Thành. Mới đây, một bài đăng trên TikTok từ một người cũng có mặt trong đoàn phim EM chia sẻ những bức ảnh "hint" dàn cast cũng khiến netizen xôn xao. Mở đầu chuỗi ảnh là khoảnh khắc Hari Won lên trường quay thăm ông xã, nhưng bức ảnh ngay sau đó về một nam diễn viên ăn mì đã khiến khán giả ngay lập tức gọi tên Trần Ngọc Vàng.

Dù bức ảnh đã dùng sticker lớn che kín mặt nhưng các "thám tử mạng" không thể không nhận ra đây chính là nam diễn viên Trần Ngọc Vàng. Bởi cách đó 1 ngày, nam diễn viên vừa đăng bộ ảnh y hệt. Từ kiểu tóc rẽ ngôi, chiếc áo thun trắng, đồng hồ đeo tay đen cho đến cả góc chụp, bối cảnh quán ăn đều trùng khớp 100%.

Thậm chí, chi tiết chiếc kính dán đầy sticker mà anh đeo còn đang gây bão MXH vì khiến tin đồn hẹn hò của anh với Tóc Tiên một lần nữa bị đẩy lên. Trước đó không lâu, nữ ca sĩ - diễn viên Tóc Tiên cũng từng hào hứng chia sẻ bộ sticker y hệt như vào kênh chat riêng với người hâm mộ. Sự "đồng điệu" này khiến netizen không khỏi đặt dấu hỏi lớn.

Thế nên, "hint" lần này càng khiến người hâm mộ thêm chắc chắn rằng Trần Ngọc Vàng sẽ đảm nhận vị trí nam chính thứ 2 trong dự án EM. Trước đó, cư dân mạng cũng từng khui ra loạt bằng chứng làm dấy lên đồn đoán này. Cụ thể, một số bài viết phân tích chi tiết xuất hiện trong video cúng khai máy của Trấn Thành đã chỉ ra một nhân vật khuất sau khung hình có trang phục, chiếc nón lưỡi trai và đặc biệt là chiếc ốp điện thoại giống hệt với trợ lý của Trần Ngọc Vàng. Việc ê-kíp của nam diễn viên có mặt kín đáo tại buổi lễ khởi công dự án là minh chứng cho màn hợp tác này thêm phần thuyết phục.

Dù cho đến nay cả Trấn Thành lẫn Trần Ngọc Vàng đều chưa lên tiếng xác nhận nhưng người hâm mộ đang tràn đầy niềm tin được thấy anh góp mặt trong EM. Tết 2026, Trần Ngọc Vàng đã có một bước nhảy vọt đầy ấn tượng với vai phản diện Chí trong bộ phim kinh dị đạt doanh thu trăm tỷ Heo 5 Móng. Diễn xuất lên tay cùng tạo hình điện ảnh ấn tượng của anh đã chinh phục giới chuyên môn lẫn khán giả.

Đó là chưa kể Trần Ngọc Vàng còn có khả năng tạo chemistry cực đỉnh với bạn diễn nhờ đôi mắt ướt giàu cảm xúc. Khán giả chắc hẳn vẫn chưa quên màn kết hợp "trên tình bạn, dưới tình yêu" ngọt ngào giữa anh và Kaity Nguyễn trong Yêu Nhầm Bạn Thân. Phản ứng hóa học quá tự nhiên từ phim ra đến hậu trường từng khiến netizen rần rần "đẩy thuyền" vì nghi án phim giả tình thật. Hay dù chỉ đóng tuyến tình cảm phụ với Thùy Anh trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Trần Ngọc Vàng cũng kịp gây sốt nhờ những màn tương tác ăn ý, tình tứ không kém. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng mong đợi xem anh chàng sẽ bùng nổ ánh mắt si mê này như thế nào trong dự án mới.

Được biết, EM là phim Tết đầy tâm huyết của Trấn Thành. Nam đạo diễn thậm chí đã chấp nhận tạm hoãn một kịch bản chuẩn bị từ trước vì sự rung cảm quá lớn với câu chuyện này. Bên cạnh Trần Ngọc Vàng, dàn cast của EM hiện cũng đang nằm trong vòng đồn đoán với hàng loạt cái tên như Võ Điền Gia Huy, Tóc Tiên, Bích Phương và Hoa hậu Thanh Thủy. Với sự kết hợp giữa "đạo diễn nghìn tỷ" và dàn sao tiềm năng, EM hứa hẹn sẽ lại là một bom tấn làm bùng nổ phòng vé.