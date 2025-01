Trấn Thành lên tiếng về cảnh 18+ gây đỏ mặt của Kỳ Duyên - Quốc Anh trong phim Tết đỉnh nhất hiện tại

Ra mắt từ ngày Mùng 1 Tết, phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành khuynh đảo các phòng vé, tạo nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Theo thông tin từ ekip sản xuất, Bộ tứ báo thủ đang là phim Việt có số lượng vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay, vượt cả Nhà bà Nữ và Mai - những phim Tết vô cùng đình đám do Trấn Thành tạo ra.

Thành công bước đầu này một lần nữa khẳng định thương hiệu và uy tín của Trấn Thành. Ở làng giải trí Việt, Trấn Thành đã là ngoại hạng!

Đầu năm mới, Trấn Thành chia sẻ nhiều về công việc, cuộc sống và cả ước mong Bộ tứ báo thủ sẽ đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng trong mùa phim Tết năm nay.

Tôi không muốn khán giả xem phim mình rồi khóc lóc đi về

- Sau khi “Bộ tứ báo thủ” ra mắt, Trấn Thành đã nhận được nhiều chia sẻ, bình luận và góp ý từ khán giả lẫn các chuyên gia trong ngành. Anh có hài lòng không?

Nếu hỏi có hài lòng hay không thì tôi xin nói thẳng là chưa bao giờ hài lòng. Từ sau hôm họp báo công chiếu, tôi đã nghĩ trong bụng giá như mình làm thế này, giá như làm thế kia. Tôi luôn muốn được làm lại 1 lần nữa. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra mà chẳng có lý do. Tất cả những việc đến với mình, giờ đây nó sẽ là trải nghiệm và kinh nghiệm.

Lúc làm Bộ tứ báo thủ, tôi xác định rằng không làm cái gì đó quá đao to búa lớn như Mai. Bộ tứ báo thủ là cái gì đó đơn giản hơn, tôi muốn thư giãn, mang đến cho khán giả cái gì đó nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Tôi muốn họ cười cùng Trấn Thành.

Bởi vì có rất nhiều khán giả sau khi xem phim Mai xong nói là nặng nề quá, sao Tết mà Trấn Thành để mọi người khóc nhiều. Có người còn bảo xem Mai suy đến mấy ngày mà chưa thoát ra được.

Nói vậy nhưng không có nghĩa là tôi làm Bộ tứ báo thủ một cách đơn giản đâu. Tôi luôn cố gắng làm ra những bộ phim mà sau khi xem xong, bước ra khỏi rạp khán giả có cảm giác thỏa mãn. Chắc chắn, họ không tiếc số tiền đã bỏ ra cho tôi. Còn nếu khán giả có so sánh phim này với phim kia, phim nào hay hơn thì tôi không bàn tới, bởi đó là khẩu vị của mỗi người.

- Tôi nghĩ với cách thể hiện của “Bộ tứ báo thủ”, khán giả ở thế hệ GenZ sẽ rất thích. Việc hướng đến GenZ có phải là ý đồ của Trấn Thành hay không? Nếu tôi nói Trấn Thành thay đổi, tập trung vào GenZ nhiều hơn sau khi đồng hành cùng “Anh trai say Hi” thì có đúng không?

Không phải ai cũng nhận ra điều này, đúng là Bộ tứ báo thủ của tôi có hướng đến đối tượng GenZ nhưng không phải là quay Anh trai say Hi xong tôi mới làm Bộ tứ báo thủ đâu.

Tôi suy nghĩ về việc làm cho bản thân trẻ trung nhiều hơn sau Anh trai say Hi. Tôi nghĩ nếu bây giờ làm 1 phim cho giới trẻ thì có kiếm được doanh thu như lúc làm Nhà bà Nữ hay Mai không. Tuy nhiên, dù chẳng biết có làm được hay không thì tôi vẫn thay đổi chính mình trước tiên. Tôi không để khán giả ra rạp xem phim Trấn Thành xong về toàn nói là nặng đầu, khóc nhiều, mệt mỏi, ức chế quá.

Nhưng tôi hỏi thật, bộ đi xem phim mà thấy không khóc lóc, không đau đớn thì không hay à? Tôi nói vậy để khẳng định Bộ tứ báo thủ cười nhiều nhưng không phải vì thế mà phim nhẹ. Phim có những thông điệp, bài học, giá trị riêng. Vậy nên đừng có nói tại sao xem Bộ tứ báo thủ xong về không thấy đau đáu, đó là khẩu vị riêng và là cách lựa chọn. Bài hát do Diva hát sẽ khác bài hát do GenZ hát, sao mà giống nhau được.

- Tôi thấy Trấn Thành đưa vào phim Bộ tứ báo thủ khá nhiều ca khúc từ “Anh trai say Hi”. Điều này xuất phát từ đâu? Có phải Trấn Thành muốn tận dụng sức nóng của “Anh trai say Hi” để kéo khán giả đến rạp xem phim mình?

Phim này có khá nhiều cameo là các anh trai bước ra từ chương trình Anh trai say Hi. Thêm nữa, phim cũng sử dụng khá nhiều ca khúc từ chương trình Anh trai say Hi, tôi không phủ nhận điều này. Nó đúng mà.

Sau khi làm Anh trai say Hi xong, tôi nghe nhạc trẻ nhiều hơn. Tôi thấy may mắn vì trong khoảng thời gian này tôi được chạm vào năng lượng của Anh trai say Hi. Nguồn năng lượng đó khiến tôi trẻ hơn, từ đó có cảm hứng làm cho bộ phim của tôi trẻ hơn.

Tôi có đứa em là Quang Trung, sau khi xem Bộ tứ báo thủ xong đã nói: Anh Thành ơi, em không ngờ anh làm được điều này. Trước đây, em đã rất bất ngờ với phim Mai rồi, bây giờ xem Bộ tứ báo thủ em còn ngạc nhiên hơn. Em chúc cho anh có bộ phim 1.000 tỷ đầu tiên của Việt Nam.

Quang Trung thân thiết và giỏi nghề, em ấy không đãi bôi để khen theo kiểu lấy lòng Trấn Thành đâu. Rồi thêm đứa em khác, em nói với tôi rằng xem phim này thấy cảm tốt hơn Mai, chắc có lẽ do hợp lứa tuổi hơn. Tôi nhận ra vấn đề là giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ. Ai xem phim Mai cảm được thì là vì chúng ta trải đời rồi, còn GenZ xem Mai xong sẽ nói: Ông Trấn Thành đang làm quá vấn đề đúng không chứ làm gì có bà Mai khổ như vậy trong đời thực.

Rất tội cho Trấn Thành khi mọi người gán ghép cho tôi cái từ “nói đạo lý”

- Xem phim Trấn Thành, khán giả hay nói rằng bị ép phải nghe đạo lý. Trấn Thành nghĩ sao về điều này?

Bây giờ tôi không nói về từ đạo lý nữa, tại tôi thấy mọi người tiêu cực quá. Tôi làm phim không hề có chủ đích nói đạo lý gì với ai, tôi lại càng không bao giờ muốn giảng đạo lý, đó là từ rất tội cho Trấn Thành khi mọi người gán ghép cho tôi cái từ “nói đạo lý”.

Đó là những gì tôi nghĩ, tôi chỉ thể hiện điều tôi nghĩ. Còn nếu mọi người nói rằng đó là giảng đạo lý thì tôi cũng đành chịu, tôi không cấm mọi người được. Tôi không đãi bôi, không kiếm thông điệp từ sách giáo khoa ra đưa cho mọi người. Mà nói thẳng ra thì những thông điệp tôi gửi gắm, chẳng có sách giáo khoa nào in ra cả. Bởi nó là kinh nghiệm, nhìn nhận của riêng tôi.

- Khó khăn nhất của Trấn Thành trong dự án này là gì? Vượt qua cái bóng của chính mình hay làm việc cùng Tiểu Vy - Kỳ Duyên - Quốc Anh?

Chính xác là xử lý 3 bạn mới Tiểu Vy - Kỳ Duyên - Quốc Anh. Tôi luôn nói rằng sẽ tốt cho Trấn Thành rất nhiều nếu 1 trong 3 bạn là diễn viên gạo cội, có nhiều kinh nghiệm đóng phim. Chẳng hạn như có 1 người được thì ít ra còn đỡ cho 2 người còn lại, đằng này 3 bạn đều mới toanh. Kỳ Duyên với Tiểu Vy chưa có kinh nghiệm đóng phim điện ảnh, còn Quốc Anh thì lại quen với kiểu làm truyền hình, thực sự rất đau đầu luôn.

Vừa hướng dẫn cho Quốc Anh xong là tôi chạy qua chỗ Kỳ Duyên. Kỳ Duyên xong là tôi chạy tiếp tới chỗ Tiểu Vy, cứ như vậy tạo thành vòng lặp.

Tôi nghĩ làm phim hài chắc dễ, vậy nên cứ chọn 3 diễn viên đẹp, ai ngờ tự làm khó mình luôn. Nhưng làm xong thấy xứng đáng, hài lòng và vui. Bởi vì tôi muốn phim Việt phải có tầm vóc như những bộ phim nước ngoài, đó là có diễn viên rất đẹp, mang tầm vóc quốc tế.

Tôi còn mong là khi khán giả của bất cứ quốc gia nào xem phim, đều cảm thấy diễn viên đóng phim của mình có tầm vóc quốc tế. Hàn Quốc có diễn viên đẹp cỡ nào thì tôi cũng muốn mình có diễn viên đẹp cỡ đó. Tôi mong tạo ra cảm giác này. Tôi cũng muốn điện ảnh nước mình sánh vai được với điện ảnh nước bạn, dù có non kém hay đi sau thì mình vẫn có ý thức để chạy.

- Ở “Bộ tứ báo thủ”, khán giả nhắc nhiều đến cảnh 18+ của Kỳ Duyên và Quốc Anh. Trong số 4 phim đã làm, đây có phải là phim đầu tiên mà Trấn Thành mạnh tay với cảnh nóng hay không?

Ngay khi diễn đoạn đó, thực sự thì tôi thấy Kỳ Duyên rất chuyên nghiệp. Còn bảo là cảnh nóng có khó quay hay không thì phải hỏi Kỳ Duyên chứ tôi không trả lời được (Cười).

Kỳ Duyên quay cảnh nóng không bị qua loa. Tôi rất cảm ơn Kỳ Duyên vì làm nhiệt tình. Tôi sợ nhất là chuyện hứa với nhau sẽ làm rồi nhưng ra set quay lại mắc cỡ rồi làm qua loa, cuối cùng về xem sẽ thấy nhợt nhạt, không tới đâu, dở dở ương ương. Tôi sợ cảm giác xem cảnh nóng mà thấy bị cố gắng quá.

Vậy nên tôi phải gửi lời cảm ơn Quốc Anh và Kỳ Duyên vì đã hoàn thành tốt cảnh quay này.

- Với nhiều người, Trấn Thành đã là một cái tên bảo chứng cho phim Tết, nếu nói đến phim Tết, chắc chắn phải ra rạp xem Trấn Thành làm gì. Anh có đồng tình với quan điểm này không?

Đầu tiên, phải cảm ơn khán giả vì đã có suy nghĩ này. Khi khán giả dành cho Trấn Thành nhiều yêu thương, nó như là động lực để biến tất cả thành sứ mệnh. Có khán giả nói với tôi một câu mà đến giờ tôi nhớ hoài: Tết đến, gia đình tôi có 10 người ở 10 nước khác nhau, tìm cách tụ về chỉ để xem phim của ông Trấn Thành, đó là cơ hội để chúng tôi ngồi lại với nhau.

Chẳng biết vì sao mà câu nói này chạm tới tôi đến tận bây giờ. Tôi rất muốn làm cái gì đó để gia đình ngồi lại bên nhau. Chỉ khi chúng ta yêu thương và nghĩ cho nhau thì cuộc sống này mới bớt tiêu cực.

Mình đang tạo ra văn hóa xem phim Tết cho khán giả. Văn hóa này còn được nâng lên ở chỗ khán giả đi xem phim hay tại rạp chứ không xem phim dở, không xem phim hời hợt. Các nhà làm phim nên hiểu rằng thị trường Tết rất lớn, nếu muốn mang phim ra chiếu Tết thì bản thân phải có trách nhiệm làm phim hay nhất, vậy mới đủ khả năng đấu lại với người ta. Người hưởng cuối cùng là khán giả mà.

Tôi muốn nhấn mạnh vào văn hóa đi xem phim hay dịp Tết, không phải đi xem chỉ cười xuề xòa rồi về. Tôi muốn khán giả có sự tin tưởng khi nhìn vào tên đạo diễn trên poster. Nghĩa là cứ thấy tên đạo diễn đó, họ nói ngay chắc chắn có phim hay. Đồng thời, tôi cũng mong sẽ tạo ra sự công bằng cho người mới. Đừng có hỏi Trấn Thành tại sao xài người cũ mãi, nếu dùng người mới mà không có câu chuyện thì lấy gì PR?

Khi khán giả đã tin Trấn Thành thì dẫn đến chuyện dù Trấn Thành có xài diễn viên nào, họ cũng nghĩ đến chuyện phim hay ai diễn cũng được.

- Xin cảm ơn Trấn Thành!