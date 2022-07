Trấn Thành - Hari Won tung hứng cực hài khi ngồi ghế cố vấn "Ca sĩ mặt nạ"

Tại tập phát sóng tuần này của chương trình Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam, ngoài Tóc Tiên, Wowy thì nữ diễn viên - ca sĩ Hari Won sẽ góp mặt cùng ông xã Trấn Thành trong vai trò cố vấn của chương trình.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tại chương trình Ca sĩ mặt nạ tuần này.

Dẫu có sự đồng hành của Trấn Thành nhưng sau khi nghe qua tài phán đoán của các cố vấn còn lại, Hari Won tỏ ra vô cùng lo lắng. Thậm chí, nữ cố vấn còn đòi đi về. Cô nói: "Hari Won là 1 người nhớ khuôn mặt đã dở, nhớ tên người cũng đã dở. Hai cái cơ bản nhất đã dở thì cái giọng hát làm sao mà mình biết được". Trước sự hoang mang của bà xã, Trấn Thành giải đáp luôn lý do chương trình mời cô nàng: "Người ta mời em đến đây là để lấy được sự ngơ ngác trên gương mặt của em đó!", khiến ai cũng phì cười vì độ đáng yêu của cặp đôi.

Sự ngọt ngào của cặp đôi còn trải khắp mọi khoảnh khắc tập 3 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ. Tại tiết mục của Bướm Mặt Trăng, Trấn Thành đã không ngần ngại bày tỏ việc xót cho vợ khi phải đối mặt với việc phán đoán giọng hát của 5 bậc thầy ẩn mình tại bảng C, nam cố vấn than vãn cùng Tóc Tiên: "Tiên ơi! Chương trình mời vợ anh đến đây rất là tội cho cô ấy. Cô ấy là người Hàn Quốc. Bây giờ có 1 chục con bướm ra hát, cổ cũng không biết là con nào đâu. Cho nên phải có 1 ông chồng như vậy để kéo lại kinh tế cho gia đình".

Nghe đến đây, Hari Won vội lên tiếng gỡ gạc cho biết mình cũng có ghi chú lại những đặc trưng chất giọng của Bướm Mặt Trăng, thậm chí còn ghi bằng tiếng Hàn để mọi người không nhìn được. Điều này làm Wowy phải thốt lên khen ngợi: "Trường hợp này là chân nhân bất lộ tướng nè!".

Dàn cố vấn và MC Ngô Kiến Huy.

Lộ diện tại bảng C, ngoài Bướm Mặt Trăng còn có Phượng Hoàng Lửa, Tí Nâu, Nhím Uiza, Kỳ Đà Hoa. Những bản hit đình đám lừng danh với sự thể hiện của 5 nghệ sĩ hàng đầu hứa hẹn gây rung chuyển sân khấu chương trình.

Các thí sinh tại bảng C của Ca sĩ mặt nạ.

Tập 3 The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy - 30/07 trên kênh Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON.

https://afamily.vn/tran-thanh-hari-won-tung-hung-cuc-hai-khi-ngoi-ghe-co-van-ca-si-mat-na-20220728105434474.chn