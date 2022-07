Ca sĩ mặt nạ tập 1: Minh Hằng tái xuất xinh đẹp, trả lời ngây ngô khiến ai nấy bật cười

Tập đầu tiên của The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ đã chính thức lên sóng tối qua với dàn cố vấn là những tên tuổi: MC Trấn Thành, ca sĩ Tóc Tiên, Minh Hằng và Wowy.

Dàn cố vấn tập 1 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ.

The Masked Singer VietNam – Ca Sĩ Mặt Nạ là cuộc tranh tài âm nhạc giữa ca sĩ – nghệ sĩ. Khi tham gia tranh tài tại chương trình, họ sẽ được hóa thân thành những nhân vật mascot với tính cách đặc trưng riêng và được giữ kín danh phận tuyệt đối cho đến khi bị loại. Chương trình sẽ có sự tham gia của 15 ca sĩ – nghệ sĩ được chia thành 3 bảng với một mục tiêu duy nhất – Chiếc cúp Mặt Nạ Vàng đầu tiên của chương trình.

Dù chỉ là bảng đấu đầu tiên nhưng cả 5 ca sĩ - nghệ sĩ xuất hiện tại Tập 1 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ đã thật sự tạo nên cơn sốt mạnh mẽ. Năm phần trình diễn mang 5 màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng điểm chung lớn nhất đó là đều có khả năng gây nghiện cực mạnh khiến người nghe phải replay. Những bản hit đình đám được phối mới bắt tai và phần dàn dựng trên sân khấu vô cùng kỳ công, hoành tráng.

Trong tập 1, cố vấn Minh Hằng gây chú ý khi trở lại xinh đẹp sau đám cưới. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn có màn đối đáp hài hước với MC Ngô Kiến Huy. Khi được MC hỏi có tự tin vào khả năng nghe của mình hay không, Minh Hằng nói thẳng: "Không". Sau đó, cô còn chia sẻ thành thật rằng vì các nghệ sĩ tham gia chương trình đã hóa trang rất kỹ cũng như tìm cách che giấu thân phận nên cô... không đoán được.

Minh Hằng xinh đẹp trở lại sau đám cưới.

Nghe đến đây, Trấn Thành nói rằng Ca sĩ mặt nạ là chương trình ca hát giấu mặt, thế nên rất cần những người... ngây ngô như Minh Hằng để đảm bảo độ bí hiểm cho người tham gia.

Được bình chọn nhiều nhất trong tập 1 Ca sĩ mặt nạ là Lady Mây, thí sinh thể hiện ca khúc ca khúc All By Myself khiến ai nấy nổi da gà. Những nốt cao được Lady Mây thể hiện 1 cách dễ dàng, tone giọng dày cao vút chuẩn tầm diva của cô khiến Hội đồng cố vấn và khán giả phải kinh ngạc.

Thí sinh Lady Mây và màn lên nốt cao đẳng cấp.

Với thông tin Lady Mây từng tham gia cuộc thi âm nhạc trước đây và việc nữ ca sĩ trẻ có thể hát lên được quãng giọng của Céline Dion như thế ở Việt Nam, Trấn Thành liền liệt kê ra hàng loạt cái tên như Hương Tràm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến và người cuối cùng được Trấn Thành chốt chính là Lâm Bảo Ngọc. Wowy từ Thu Minh thay đổi đáp án sang Hương Tràm. Minh Hằng dù viết đáp án là Hương Tràm nhưng cô nàng lại khá lung lay trước 2 cái tên Vũ Thảo My và Hòa Minzy.

Lượt bình chọn cao thứ 2 thuộc về cô nàng Miêu Quý Tộc. Sự duyên dáng và tinh nghịch của nàng mèo này đã thật sự tạo được cảm tình cực mạnh với Hội đồng cố vấn và khán giả. Chất giọng da diết của Miêu Quý Tộc càng giúp ca khúc Tâm Sự Cùng Người Lạ chạm tới trái tim người nghe.

Ai là người sau chiếc mặt nạ Miêu Quý Tộc này?

Sau khi phân tích và dựa vào các hint trong đoạn video giới thiệu, Tóc Tiên và Trấn Thành có cùng hoài nghi dành cho cái tên Vũ Thảo My. Về phần nữ cố vấn Minh Hằng, thì vì mải đắm chìm trong ca khúc nên không kịp phân tích gì khiến Trấn Thành tức tối, thốt lên: "Cái gì vậy? Mời vô coi hát hả? Trả tiền vé đi". Nhận ra cách phát âm và nhả chữ của nhân vật mascot đậm chất miền Bắc cùng cơ duyên đã từng hợp tác, cũng như có cơ hội nghe Yến Lê hát ca khúc này nên Minh Hằng suy luận Miêu Quý Tộc có thể là nữ ca sĩ Yến Lê. Wowy thì lại nhận định đây là một giọng ca trẻ đầy nội lực, ấm áp và cực trendy và người đó có thể là Phương Ly hoặc Ly Ly.

Loạt biểu cảm phấn khích của ban cố vấn trên ghế nóng.

Thứ tự bình chọn cao tiếp theo lần lượt dành cho các thí sinh là Phi Hành Gia Heo, Chàng Lúa và Kim Sa Ngư. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng vì còn một vòng thi nữa để quyết định xem ai là người phải "lột mặt nạ".

Tuần sau, tập 2 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ với sự góp mặt của ca sĩ Trúc Nhân ở vị trí cố vấn khách mời sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy - 22/07 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON.

https://afamily.vn/ca-si-mat-na-tap-1-minh-hang-tai-xuat-xinh-dep-tra-loi-ngay-ngo-khien-ai-nay-bat-cuoi-20220717135020112.chn