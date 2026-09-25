Trấn Thành: Đi qua nhiều lựa chọn để hiểu khi nào "ONE là ĐỦ"

Một đời sống nhiều vai trò cũng đồng nghĩa với nhiều nhu cầu và không ít lần phải tự hỏi điều gì thực sự đáng để dành thời gian, tâm trí. Đó cũng là điểm khởi đầu của của series đối thoại do VIB và Visa đồng kiến tạo, nơi Trấn Thành là khách mời đầu tiên.

Một chiếc thẻ gói nhiều nhu cầu chi tiêu

Với một người thường xuyên di chuyển và có nhiều mối quan tâm cùng lúc như Trấn Thành, VIB Visa ONE Card được thiết kế để giải quyết đúng bài toán đó: gói nhiều nhu cầu chi tiêu vào một chiếc thẻ duy nhất, thay vì buộc khách hàng phải sở hữu nhiều sản phẩm cho từng mục đích riêng lẻ.

Khách hàng có thể lựa chọn tối đa 3 trong 5 nhóm chi tiêu ưu tiên - Mua sắm, Du lịch, Giáo dục, Bảo hiểm và Chi tiêu nước ngoài - để nhận hoàn tiền lên đến 9%. Điểm đáng chú ý là lựa chọn này không cố định mà có thể linh hoạt tùy chỉnh ngay trên chiếc thẻ đang dùng.

Trấn Thành từng chia sẻ một câu chuyện từ hơn 20 năm trước, khi mới vào nghề, ngay sau lần đầu nhận cát-xê làm MC, anh đã dành gần một phần ba số tiền để mua chai nước hoa mình ao ước từ lâu. Với anh, khi đã thích một điều gì, việc dồn vào một lựa chọn thực sự đáng luôn hợp lý hơn dàn trải cho nhiều lựa chọn nhỏ lẻ - cũng là logic mà One Card áp dụng vào việc chi tiêu: tập trung ưu đãi vào đúng những nhóm khách hàng quan tâm nhất, thay vì phân tán quyền lợi cho những nhu cầu không thật sự ưu tiên.

Câu chuyện của Trấn Thành về Hari Won cũng minh họa rõ tinh thần này. Anh ví vợ mình như phiên bản "everything" - người có nhiều phẩm chất đồng thời cũng gánh nhiều vai trò cùng lúc, từ người bạn đời đến người anh tin tưởng giao việc quản lý tài chính gia đình - và thậm chí so sánh một cách trìu mến Hari Won với chiếc thẻ VIB Visa ONE Card, vì "quẹt cái gì cũng dính". Đó chính là hình dung trực quan nhất cho việc một lựa chọn duy nhất vẫn có thể đáp ứng đủ nhiều nhu cầu khác nhau, nếu được thiết kế đúng cách.

Một sản phẩm lớn lên cùng năng lực tài chính

Ngoài tính linh hoạt trong lựa chọn danh mục hoàn tiền, VIB Visa ONE Card còn được thiết kế để tiếp tục phù hợp khi năng lực tài chính của khách hàng thay đổi. Khi đáp ứng các điều kiện tương ứng, khách hàng sẽ được nâng hạng từ Gold lên Platinum và Signature ngay trên chiếc thẻ hiện tại, với hạn mức tín dụng có thể lên đến 2 tỷ đồng cùng hệ quyền lợi mở rộng, mà không cần chuyển sang một chiếc thẻ mới.

Ở hạng Signature, khách hàng được sử dụng miễn phí 04 lượt phòng chờ sân bay và không giới hạn theo doanh số chi tiêu nước ngoài, đồng thời được hưởng ưu đãi phí giao dịch ngoại tệ 0% trong 3 tháng đầu, chỉ 1% sau đó - những quyền lợi phù hợp với nhịp sống của những người thường xuyên di chuyển.

Cách thiết kế này cũng tương đồng với một quan điểm mà Trấn Thành theo đuổi trong sự nghiệp: phát triển không có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu. Từ MC đến diễn viên, đạo diễn rồi nhà sản xuất, mỗi vai trò mới của anh đều được xây trên nền những gì đã có, chứ không thay thế hoàn toàn phiên bản trước. Như anh chia sẻ, "cũng là mình thôi, mà là một phiên bản tốt hơn".

Định nghĩa "premium" theo cách đơn giản hơn

Với Trấn Thành, một thứ cao cấp không nhất thiết phải là thứ đắt nhất hay tốt nhất theo một chuẩn chung. Giá trị của nó nằm ở mức độ phù hợp với chính người sử dụng. "Premium không phải cái tốt nhất, mắc nhất. Cái gì phù hợp với mình nhất, thỏa mãn được nhiều nhu cầu của mình nhất ngay cùng một thời điểm thì cái đó chắc chắn là premium."

Đó có thể là một món ăn bình dân nhưng hợp khẩu vị, một không gian sống được thiết kế vừa vặn hay một món đồ mà giữa rất nhiều lựa chọn, người ta vẫn muốn quay lại sử dụng. Định nghĩa cao cấp vì thế không chỉ là câu chuyện về giá trị vật chất. Đó còn là khả năng loại bỏ những phiền toái không cần thiết, đáp ứng đủ nhu cầu một cách đúng lúc với một trải nghiệm tối giản và thuận tiện nhất.

"Đủ" không phải là một thứ cố định

Điều ấn tượng nhất trong câu chuyện với Trấn Thành là định nghĩa về chữ "đủ" của anh không cố định. Ở tuổi đôi mươi, "đủ" có thể là kiếm được tiền để phụ giúp gia đình. Sau đó, là được làm những công việc mình yêu thích, sở hữu những thứ từng ao ước hay có đủ tự do để trải nghiệm. Khi bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, những ưu tiên ấy lại thay đổi.

Trấn Thành cho rằng mỗi giai đoạn sẽ có một chữ "đủ" khác nhau. Khi trải nghiệm nhiều hơn và hiểu mình rõ hơn, con người không nhất thiết muốn ít đi. Họ chỉ bắt đầu biết rõ hơn điều gì thực sự xứng đáng với thời gian, sự chú ý và năng lượng của mình.

Đây cũng là điểm gặp nhau giữa câu chuyện cá nhân của Trấn Thành và triết lý của One Card . Một chiếc thẻ không thể quyết định thế nào là "đủ" cho mỗi người dùng. Nhưng một sản phẩm đủ linh hoạt có thể giúp mỗi người tự định nghĩa chữ "đủ" của mình theo từng giai đoạn. Một chiếc thẻ có thể gói nhiều nhu cầu chi tiêu, tự điều chỉnh theo từng giai đoạn tài chính, và tiếp tục đồng hành khi năng lực của khách hàng tăng lên - để khách hàng có thể tiếp tục muốn nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, mà không phải biến mỗi nhu cầu thành một quyết định tài chính mới.

Sau cùng, Trấn Thành vẫn sẽ làm nhiều, trải nghiệm nhiều và tiếp tục tìm kiếm những phiên bản mới của chính mình. Chỉ là sau khi đã đi qua đủ nhiều, câu hỏi có thể không còn là "Mình có thể có thêm gì?", mà là "Điều gì thực sự đáng để mình giữ lại?"

Và đôi khi, câu trả lời không cần phải là nhiều hơn. Nhiều thì tốt, nhưng chỉ ONE là đủ.