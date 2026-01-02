Trấn Thành để lộ chuyện Tóc Tiên - Touliver đang gặp vấn đề?

Sau khoảng 5 năm về chung một nhà, Tóc Tiên và Touliver liên tục để lộ dấu hiệu đáng ngờ. Cư dân mạng rộ nghi vấn cả hai xảy ra trục trặc vì không còn xuất hiện chung như trước. Trên mạng xã hội, Touliver và Tóc Tiên từ lâu đã không đăng tải hình ảnh nào.

Trong chương trình AI là ai?, nam MC Trấn Thành mới đây lại khiến cư dân mạng xôn xao khi có câu nói đầy ẩn ý về nữ ca sĩ Tóc Tiên ngay trên sóng. Cụ thể khi Đông Nhi nhận thử thách xa ông xã Ông Cao Thắng 3 ngày 3 đêm, cô liền từ chối ngay: "Trời đất ơi, không có đừng thách làm không có được". MC Trấn Thành liền nói sang Tóc Tiên: "Bây giờ thử thách sang Tóc Tiên coi. Nó cuốn gói đi 1 tháng luôn không về". Ngay khi ông xã Hari Won dứt lời, Tóc Tiên liền bật cười lớn.

Phát ngôn trên sóng truyền hình của MC Trấn Thành nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nam MC đình đám đang nói tới câu chuyện có thật về Tóc Tiên. Tuy nhiên số khác lại đưa ra quan điểm rằng Trấn Thành chỉ đang nói chuyện trêu đùa nữ ca sĩ mà thôi.

Trấn Thành gây chú ý khi nói về Tóc Tiên ngay trên sóng truyền hình. Nguồn: A.I là Ai?

Nam MC cho biết Tóc Tiên có thể sẵn sàng 1 tháng không về nhà. Nguồn: A.I là Ai?

Thời gian vừa qua, đời sống hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver liên tục trở thành chủ đề được bàn tán. Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt khi cư dân mạng nhận ra cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và gần như không còn tương tác trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Tóc Tiên được cho là đã rời khỏi căn biệt thự từng sống chung với chồng. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh check-in tại không gian sống mới, trong khi Touliver vẫn đều đặn đăng tải vlog ghi lại sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1989 cũng thường xuyên đăng những dòng trạng thái mang nhiều tâm trạng, càng khiến công chúng không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi.

Cộng đồng mạng nhiều lần đặt nghi vấn khi cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Ảnh: FBNV

Tối 31/12, Tóc Tiên góp mặt biểu diễn trong đêm nhạc chào đón năm mới diễn ra tại TP.HCM. Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục gợi cảm, tự tin khoe những vũ đạo sôi động và mang đến loạt tiết mục bùng nổ, khuấy động không khí sự kiện.

Đáng chú ý, Touliver cũng có mặt tại đêm nhạc. Ở khu vực bên dưới sân khấu, anh cầm điện thoại ghi lại các phần trình diễn của vợ và kiên nhẫn đứng đợi sau khi Tóc Tiên hoàn thành tiết mục. Khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, cặp đôi lại không đón khoảnh khắc giao thừa bên nhau mà mỗi người xuất hiện riêng lẻ.

Sau đêm diễn, Tóc Tiên trở về nhà riêng một mình và đăng tải video chúc mừng năm mới. Đến trưa 1/1/2026, nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ clip “biến hình” trên nền nhạc Chế độ im lặng của MIN, kèm đoạn ca từ đang gây chú ý: “Nhìn em vẫn bình thường không phải là em không buồn, nhưng anh à ai mà chẳng phải sống tiếp… Vì trái tim chẳng thể nào im lặng”. Những động thái liên tiếp này khiến khán giả càng thêm đặt nghi vấn về tình trạng hôn nhân của Tóc Tiên - Touliver.

Khoảnh khắc Tóc Tiên và ông xã bên nhau trong ngày 31/12 gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: @vuanghevuasi

