Hari Won không thể tin khi phát hiện Trấn Thành lại làm việc này lúc đang ngủ say

Dù những "sóng gió" đồn đoán liên tục nổ ra nhưng Hari Won và Trấn Thành vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc suốt 9 năm qua. Dù mỗi người đều có công việc rất bận rộn nhưng Hari Won và Trấn Thành hầu như luôn dành thời gian cho nhau vào những dịp quan trọng. Như mới đây, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won cùng nhau ngắm pháo hoa, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ngày Tết dương lịch 2026.

Hari Won cho biết sau khi xem pháo hoa, cả hai cùng ăn đêm và đang ngồi xem phim cùng nhau thì Trấn Thành ngủ quên. Với lịch trình dày như Trấn Thành, việc nam MC ngủ quên cũng là chuyện dễ thông cảm nhưng hành động đi kèm mới gây bất ngờ. Hari Won hé lộ khoảnh khắc chồng vừa dựa vai cô vừa cắn ngón tay để ngủ y hệt như em bé khiến nữ ca sĩ phải bật cười thốt lên: "Không hiểu thiệt sự là ổng đang ngủ kiểu gì á". Khi bị vợ trêu ghẹo, Trấn Thành nở nụ cười bất lực sau đó nằm dài ra ghế để ngủ.

Nhìn hình ảnh này, netizen vừa khen ngợi cả hai dễ thương vừa mong Trấn Thành nghỉ ngơi, cân bằng để tránh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Hari Won "phốt" hành động lạ của Trấn Thành khi ngủ (Clip: FBNV)

Đang cùng nhau xem phim thì Trấn Thành ngủ quên khiến vợ giật mình (Ảnh: FBNV)

Nam MC có hành động cắn ngón tay khi ngủ khiến vợ bật cười (Ảnh: FBNV)

Trấn Thành mệt mỏi nằm dài ra ghế khi bị vợ phát hiện dáng ngủ lạ (Ảnh: FBNV)

Hari Won và Trấn Thành trải qua gần một thập kỷ bên nhau với đủ cung bậc cảm xúc – từ ngọt ngào đến những giai đoạn nhiều áp lực. Từ khi kết hôn, Hari và Trấn Thành luôn xuất hiện như một cặp đôi kiểu mẫu: tình cảm, thấu hiểu và hỗ trợ nhau trong mọi khía cạnh cuộc sống. Trấn Thành thường xuyên nhắc đến vợ trong các chương trình truyền hình hay những bài phỏng vấn với sự trân trọng và yêu thương rõ ràng. Ngược lại, Hari cũng nhiều lần xúc động chia sẻ về người chồng tài năng, chăm sóc chu đáo và luôn biết cách làm cô cảm thấy an toàn.

Trấn Thành và Hari Won đã bên nhau hơn 9 năm với đủ những sóng gió xảy đến (Ảnh: FBNV)

Trấn Thành cho biết giữa anh và Hari Won có một "hợp đồng hôn nhân" với thời hạn là... 3 kiếp nhân sinh. Đặc biệt, trước câu hỏi về bí quyết để mãi mãi giữ được ngọn lửa hôn nhân, Trấn Thành có chia sẻ khiến nhiều người bật cười. Nam MC cho biết Hari Won là người vợ rất thú vị, có đến "42 nhân cách" trong 30 ngày nên cả hai chưa bao giờ cảm thấy chán khi bên cạnh nhau.

Trấn Thành lưu tên vợ trong danh bạ là "42 nhân cách" vừa nói: "Tôi lưu tên vợ trong điện thoại là: 42 nhân cách. Một tháng có 30 ngày mà tôi yêu hết 42 đứa cùng một lúc làm sao tôi chán nổi. Trong Hari có rất nhiều con người: một thằng đàn ông, một đứa con nít, một bà già tám mươi mấy tuổi, một quân nhân, một hiệu trưởng, một giáo viên giáo dục công dân, một bà soát vé ở rạp, một cô giám thị và một nhân vật phim hoạt hình. Nhiều lắm. Những nhân cách khác nhau của Hari thay phiên nhau xuất hiện và thực hiện chức năng của nó một cách rất hiệu quả trong từng giai đoạn mà cơ thể cần linh hồn đó xuất hiện".

Hari Won cũng tiết lộ gọi chồng là "sinh vật kỳ lạ": "Còn em lưu chồng là Sinh vật kỳ lạ, thực ra anh Xìn cũng đa nhân cách không kém gì đâu. Nhìn bề ngoài thì anh Xìn có gì đó quyền lực nhưng thực ra anh rất con nít. Cái gì cũng tò mò, muốn khám phá. Nhưng khi cần thì một ông già sẽ xuất hiện, ông già này cực kỳ thông thái. Anh trưởng thành rất rất nhiều, trưởng thành qua từng năm".