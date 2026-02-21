Trấn Thành đang mặc cái gì thế này?

Sau 3 ngày công chiếu, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã chạm mốc 170 tỷ đồng và đang nhanh chóng tiến đến ngưỡng 200 tỷ. Bộ phim nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả đại chúng, phủ sóng toàn mặt trận truyền thông thời gian qua. So với 3 tác phẩm còn lại là Nhà Ba Tôi Một Phòng, Báu Vật Trời Cho và Mùi Phở, Thỏ Ơi!! vượt xa hẳn về khoản doanh thu lẫn hiệu ứng truyền thông.

Trước sự quan tâm lớn từ khán giả, mọi tin tức và nội dung liên quan đến bộ phim và dàn cast đều thu hút lượng tương tác khủng. Mới đây, MXH truyền tay nhau đoạn clip khác lạ về Trấn Thành. Được biết, đây là cảnh hậu trường khi Trấn Thành đang tận tình chỉ bảo cho HURRYKNG nhập vai cho tròn trịa. Lên phim, nhân vật HURRYKNG cố gắng mời rượu Nhật Hạ (Pháo) nhưng bị Thế Phong (Vĩnh Đam) ngăn cản nên cả 2 đã xảy ra căng thẳng.

Trấn Thành tận tình hướng dẫn HURRYKNG diễn xuất nhưng điều gây chú ý nhất lại là trang phục của nam nghệ sĩ

Trấn Thành hướng dẫn HURRYKNG cách biểu đạt cảm xúc và thể hiện hành động cho đúng kịch bản và bản chất nhân vật. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả lại là trang phục của Trấn Thành. Nam nghệ sĩ mặc sơ mi trắng nhưng chỉ luồn tay phải vài trong ống tay áo, tay còn lại để ra ngoài. Vì thế có phần vai, cánh tay và ngực trái của Trấn Thành đều "lồ lộ" trước ống kính. Điều này khiến khán giả muốn chú tâm vào cách anh hướng dẫn đàn em cũng không được.

Cách mặc áo sơ mi lạ đời của Trấn Thành khiến netizen thích thú

Nhiều netizen hài hước bình luận rằng đang chăm chú xem anh hướng dẫn HURRYKNG nhập vai thì bỗng bị phân tâm vì chiếc sơ mi trắng mặc theo phong cách nửa kín nửa hở của Trấn Thành. Một tay xỏ ống tay áo, một tay thả tự do, vô tình để lộ trọn phần vai và cánh tay khiến khán giả chỉ biết thốt lên: “Đạo diễn đang chỉ diễn xuất hay đang casting… thời trang vậy? Phải công nhận một điều: bộ phim đã hot, mà đến cảnh hậu trường của đạo diễn cũng đủ tạo sóng, thì đúng là sức hút khó ai bì kịp".

Một số bình luận của netizen:

- Anh Xìn ơi, em hoa mắt quá.

- Xôi thịt, bánh chưng, bánh tét hội tụ vào một người.

- Thịt với mỡ nhiêu đó, mà tui mê ổng quá trời.

- Này là mốt mới hả mấy bà.

- Xìn là chị bờ vai phải không, nên mới mặc đồ hở vai.

- Ê nhưng thoại của Thành hay phết nha.

Lướt qua một lượt các hệ thống phân phối vé xem phim, không khó để thấy Thỏ Ơi!! không chỉ được chia cho lượng suất chiếu vượt trội hơn toàn bộ phim đang chiếu, mà còn có tỷ lệ lấp đầy ghế gần như tuyệt đối. Theo ghi nhận của chúng tôi, Thỏ Ơi!! bao phủ 14-27 suất chiếu tại các rạp trên toàn quốc, bao trọn mọi khung giờ. Chỉ riêng những con số này đã nói lên thương hiệu Trấn Thành đã là "bảo chứng phòng vé" và là món ăn tinh thần quen thuộc, không thể thiếu mỗi khi Tết đến Xuân về.