Nhìn vào tình hình bán vé hiện tại, có thể tự tin nói Thỏ Ơi!! Đang là bộ phim Việt hot nhất dịp Tết này. Với tổng doanh thu sau hơn 3 ngày công chiếu là hơn 146 tỷ đồng, dự án điện ảnh của Trấn Thành bỏ xa 3 bộ phim Tết còn lại, về cả khoản doanh thu lẫn hiệu ứng truyền thông. Vì thế, sự quan tâm của khán giả nghiễm nhiên đổ dồn vào từng tin tức hay lớp lang liên quan đến Thỏ Ơi!! và dàn cast.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đón nhận tích cực, những tranh cãi cũng bắt đầu xuất hiện. Trên nền tảng Threads, không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc trước việc ê-kíp lựa chọn một số ca sĩ “đá chéo sân” hay "diễn viên tay ngang" như Văn Mai Hương, LyLy và Pháo tham gia diễn xuất trong phim. Theo quan điểm của họ, khi ngoài kia còn rất nhiều sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu - điện ảnh đang chật vật tìm cơ hội thể hiện năng lực, thì việc trao vai diễn cho những gương mặt vốn nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc là điều gây khó hiểu.

Một số bài đăng cho rằng những người theo học bài bản, dành nhiều năm đào tạo chính quy vẫn phải loay hoay tìm chỗ đứng, trong khi các nghệ sĩ tay ngang lại dễ dàng có cơ hội xuất hiện ở dự án lớn nhờ tên tuổi sẵn có. Thậm chí, có ý kiến thẳng thắn đặt vấn đề: liệu việc ưu tiên các gương mặt có sức hút truyền thông có đang khiến cơ hội của những diễn viên trẻ bị thu hẹp?

Nhiều người cũng chỉ ra nghịch lý trong cách khán giả nhìn nhận: khi ca sĩ thử sức với diễn xuất, họ thường nhận được lời khen kiểu “tay ngang vậy là quá ổn”, “ít nhất cũng xinh đẹp, có sức hút”, trong khi các diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp lại hiếm khi có cơ hội được “thử nghiệm” ở những dự án quy mô tương tự. Từ đó, câu chuyện không còn dừng ở một bộ phim cụ thể mà mở rộng thành tranh luận về cơ hội nghề nghiệp và sự công bằng trong môi trường giải trí.

Dù vậy, ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng điện ảnh thương mại vốn đặt nặng yếu tố doanh thu và sức hút phòng vé, nên việc lựa chọn những gương mặt đã có sẵn lượng người hâm mộ là điều dễ hiểu trong chiến lược sản xuất. Tranh cãi vì thế tiếp tục chia thành nhiều luồng quan điểm, phản ánh góc nhìn khác nhau giữa yếu tố nghệ thuật và bài toán thị trường.

Mới đây, Trấn Thành đã có buổi phỏng vấn với Here To Here và cũng có đề cập đến vấn đề nổi cộm này. Nam đạo diễn cho rằng câu chuyện “ai cướp cơ hội của ai” không nên được nhìn nhận theo hướng tiêu cực. Anh chia sẻ: “Còn việc những người diễn viên tay ngang, những người ca sĩ này có cướp đi công việc của những sinh viên, diễn viên trường sân khấu hay không - thì chính các bạn sinh viên ấy cũng hãy cố gắng để chứng minh bản thân. Tất cả chúng ta đều xuất phát ở những vạch khác nhau. Chúng ta muốn có cơ hội thì hãy đi giành nó về, bởi cơ hội không bao giờ tự chạy vào tay của mình hết. Và cơ hội thì là như nhau.

Ngày xưa cũng đâu có ai nâng đỡ Trấn Thành làm MC đâu? Trấn Thành cũng phải tự chạy đi kiếm các cơ hội để được làm MC. Khi bắt đầu cũng chẳng ai bỏ tiền cho Trấn Thành làm phim. Trấn Thành cũng phải tự bỏ tiền ra để tạo cơ hội cho chính mình được làm phim. Vậy nên hãy tìm kiếm, theo đuổi và giành lấy cơ hội cho mình" , nam nghệ sĩ lấy bản thân làm ví dụ.

Không chỉ dừng lại ở đó, anh cũng nói rõ về tiêu chí lựa chọn diễn viên: “Tôi nghĩ họ đã được vai diễn lựa chọn. Việc của tôi chỉ là tạo ra vai diễn và gọi họ đến casting. Tình cờ, cá tính bên trong của họ rất phù hợp với vai diễn đó. Khi gửi một lời mời cho một diễn viên, tôi tin chắc rằng đâu đó trong con người họ đã có vai diễn này rồi, chỉ là bao nhiêu phần trăm của nhân vật ấy ở trong họ thôi. Tôi không phải là một người thích cầu may mà sẽ luôn dựa vào một cơ sở vững chắc nào đó để làm việc”.

Qua chia sẻ này, có thể thấy Trấn Thành nhìn nhận việc chọn diễn viên không dựa trên yếu tố “tay ngang” hay “chính quy”, mà đặt trọng tâm vào sự phù hợp với nhân vật và khả năng tạo ra hiệu quả cho bộ phim. Quan điểm ấy tiếp tục làm dày thêm cuộc tranh luận vốn đã nhiều chiều xung quanh Thỏ Ơi!! trong mùa phim Tết năm nay.