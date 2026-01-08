Trấn Thành bị bắt quả tang lúc 2 giờ sáng

Mới đây, câu chuyện giảm cân của Trấn Thành bất ngờ trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ bài đăng cảnh hậu trường phim Tết của Ali Hoàng Dương. Dưới phần bình luận, Pháp Kiều để lại bình luận kèm hình ảnh Trấn Thành đang ngồi ăn ốc. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cư dân mạng không nhanh chóng "zoom cận" chiếc điện thoại đặt trên bàn và phát hiện thời gian hiển thị… 2 giờ sáng.

Chi tiết nhỏ này lập tức trở thành điểm nhấn khiến cộng đồng mạng bật cười, bởi ai cũng biết Trấn Thành thời gian qua đang cực kỳ nghiêm túc với kế hoạch giảm cân. Trên trang cá nhân, nam đạo diễn từng chia sẻ hình ảnh hì hục trong phòng tập, chăm chỉ với các động tác vừa giảm cân vừa luyện sức bền. Ai cũng cảm nhận sự quyết tâm mãnh liệt của Trấn Thành nhưng cho đến khi hình ảnh ăn uống lúc 2 giờ sáng với ánh mắt thì láo lia bị khui ra thì khiến netizen chỉ biết bật cười. Nhiều người còn ví von nam đạo diễn chẳng khác nào đang bị "bắt quả tang" trong lúc giảm cân.

Cư dân "bắt quả tang" Trấn Thành ăn ốc lúc 2 giờ sáng dù đang trong quá trình giảm cân. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc ăn đêm của Trấn Thành được dân mạng chia sẻ rầm rộ và cư dân mạng được dịp "cà khịa" nam đạo diễn tới tấp. Nhiều bình luận trêu chọc Trấn Thành có đàn em đáo để khi hành tung ăn uống ra sao đều bị khui ra. "Ăn lén một chút cũng bị bắt quả tang", "Chắc hôm nay Trấn Thành cheat day", "Chắc ảnh tập mệt quá nên ăn lấy sức",...

Dưới các bình luận, không khí tương tác diễn ra cực kỳ thoải mái, vui vẻ. Nhiều người cho rằng có thể khối lượng công việc cận Tết, cộng thêm cường độ làm việc để chuẩn bị ra phim thì Trấn Thành thỉnh thoảng tự thưởng một bữa ăn khuya cũng có thể chấp nhận được.

Netizen bàn tán sôi nổi về quá trình giảm cân của đạo diễn phim Mai. Ảnh: FBNV

Từ lâu, Trấn Thành vốn nổi tiếng là người cực kỳ sành ăn. Từ những quán xá lâu năm cho đến các hàng quán nhỏ nằm sâu trong hẻm, chỉ cần món ngon đúng chuẩn là nam đạo diễn đều biết tới. Chính vì vậy, series Siêu Thực Thành do Trấn Thành thực hiện khi ra mắt từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khiến không ít khán giả tò mò, thậm chí tìm đến ăn thử đúng những địa điểm anh giới thiệu. Tuy nhiên, niềm đam mê ẩm thực ấy cũng đồng thời trở thành "bài toán khó" mỗi khi Trấn Thành bước vào giai đoạn siết cân, giữ dáng.

Thực tế, nếu so với một số thời điểm trước đây, ngoại hình hiện tại của Trấn Thành có phần tròn trịa hơn, cân nặng cũng tăng lên khá rõ. Nam nghệ sĩ từng thẳng thắn chia sẻ việc tăng cân nhanh xuất phát từ áp lực công việc làm phim, lịch trình dày đặc, thường xuyên làm việc xuyên đêm và ăn uống không điều độ. Stress kéo dài cộng với thói quen sinh hoạt thất thường khiến cân nặng của anh có lúc tăng chóng mặt.

Dù vậy, Trấn Thành lại là người khá kỷ luật với bản thân. Mỗi khi đã xác định mục tiêu, anh sẵn sàng nghiêm túc thực hiện. Sau những giai đoạn tăng cân, nam đạo diễn nhanh chóng quay lại guồng tập luyện, từ gym, chạy bộ đến các bài rèn sức bền, nhằm lấy lại vóc dáng và đảm bảo sức khỏe phù hợp cho cường độ làm việc cao.

Khi vào guồng, Trấn Thành cũng cho thấy bản thân là người khá kỷ luật. Ảnh: FBNV

Nếu như trước đây, Trấn Thành khá ảm ảnh trong việc ngoại hình tăng cân, khi thời gian qua, nam đạo diễn có tâm lý rất tích cực. Theo đó, Trấn Thành đã biến những bàn tán về ngoại hình thành chất liệu hài hước, khiến mọi câu chuyện xoay quanh ngoại hình trở nên nhẹ nhàng hơn. Bằng chứng thể hiện qua việc dù liên tục bị dìm ở Running Man nhưng Trấn Thành vẫn rất thoải mái, thậm chí còn tự dùng "chiếc bụng mỡ" của mình làm content.

Ở tập 12, khi cố gắng giữ bảng tên của mình, Trấn Thành đã lột cả áo và tháo chạy. Khoảnh khắc nam đạo diện lộ body nhanh chóng được khán giả chia sẻ rôm rả. Điều đáng nói là chính Trấn Thành cũng không hề tránh né khoảnh khắc này. Trái lại, anh còn chủ động đăng lại hình ảnh và hài hước bình luận: "Noel này mấy bạn có quà chưa? Gửi cho cả nhà nồi thịt kho này nha!". Cách tự trêu mình là "nồi thịt kho" đầy duyên dáng của nam MC nhanh chóng nhận về hàng loạt phản hồi tích cực, từ một khoảnh khắc dễ gây ngại ngùng thành tiếng cười lan tỏa trên mạng xã hội.