Ngày 15/6, chủ đề về Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm bất ngờ leo lên top tìm kiếm Weibo với làn sóng tranh luận chưa có hồi kết.

Ngòi châm không phải một bức ảnh hay video đặc biệt nào, mà là sự tích lũy của hàng loạt lần bị bắt gặp trong gần một năm qua, khi hai người liên tục xuất hiện bên nhau trong những khoảnh khắc đời thường và thân mật đến mức khó lòng giải thích bằng hai chữ "đồng hành vì con".

Bằng chứng chồng bằng chứng

Tháng 8/2025, một người dùng mạng tình cờ nhận ra Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đang đi siêu thị cùng nhau tại Wuhan Mall. Hai người đứng sát nhau, trò chuyện tự nhiên như chưa từng có gì thay đổi.

Tháng 1/2026, cặp đôi lại được nhận dạng tại sân bay Phần Lan và Copenhagen trong chuyến du lịch châu Âu cùng con gái. Đặc biệt nhất là dịp Tết Nguyên Đán 2026, cả hai cùng xuất hiện tại Disneyland Hong Kong, Trương Vũ Kiếm đẩy xe đẩy trong khi Ngô Thiến bế con, phân công ăn ý như một gia đình hoàn chỉnh.

Không dừng ở đó, cư dân mạng còn lưu ý rằng Ngô Thiến gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí trong thời gian dài, không có lịch ghi hình hay xuất hiện công khai nào được xác nhận, dẫn đến đồn đoán rằng cô đang mang thai và nghỉ dưỡng.

Thêm vào đó, tin tức Trương Vũ Kiếm đặt mua bất động sản tại Vũ Hán, gần nhà cha mẹ Ngô Thiến, cũng được đào lại và diễn giải như một bước chuẩn bị cho việc sống chung.

Hôn nhân bí mật và những gì bị bỏ lại phía sau

Ngô Thiến sinh năm 1992 tại Vũ Hán, tốt nghiệp Đại học Vũ Hán chuyên ngành nghệ thuật. Năm 2015, khi gần như định bỏ nghề, cô được chọn vào vai Triệu Mặc Sinh thời học sinh trong bộ phim đình đám Hà Dĩ Sinh Tiêu Mặc với chưa đến 3 tập xuất hiện. Không ai ngờ bộ phim lại tạo ra hiệu ứng lớn đến vậy, và qua một đêm, Ngô Thiến được biết đến là người thực sự có thể diễn xuất.

Vai Tiểu Mặc Sinh là vai diễn đỉnh cao và được yêu thích nhất trong sự nghiệp của cô. Ngô Thiến sở hữu nét duyên dáng hiếm có, khuôn mặt tròn trịa dễ thương, đôi mắt sáng linh hoạt, được xem là mẫu diễn viên "ngọt mà không nhạt" vốn rất khan hiếm thời điểm đó. Từ Hà Dĩ Sinh Tiêu Mặc , cô liên tiếp có những dự án chất lượng: Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (2016), Trạch Thiên Ký đóng cùng Lộc Hàm (2017), Băng Đường Đốn Tuyết Lê (2020). Tất cả đang chỉ về một hướng: Ngô Thiến đang trên đà trở thành ngôi sao hạng A.

Hai người quen nhau qua Thịnh Đường Huyễn Dạ năm 2017, rồi cảm tình ngày càng sâu qua Em Chỉ Thích Anh năm 2018. Từ đây, cuộc sống của Ngô Thiến bước vào một giai đoạn mà nhiều năm sau cô vẫn chưa hoàn toàn nhắc đến.

Trong giai đoạn sự nghiệp đang lên, Ngô Thiến chọn kết hôn bí mật và sinh con. Kể cả khi đang mang thai, cô vẫn cố hoàn thành việc quay Băng Đường Đốn Tuyết Lê , nhiều lần mặc đồ thể thao mỏng ngã xuống sân băng mà không hề hé lộ thực trạng của mình với đoàn phim.

Trong khi đó, Trương Vũ Kiếm vẫn đang đẩy mạnh sự nghiệp cá nhân dưới hình ảnh "soái ca độc thân". Tháng 7/2019, khi được hỏi trong chương trình truyền hình, anh ta thản nhiên nói: "Tôi cũng muốn tìm bạn gái lắm, nhưng thật ra ai yêu tôi cũng như nuôi thú cưng điện tử vậy." Thế mà theo tính toán của cư dân mạng, thời điểm đó Ngô Thiến đã mang thai được hai tháng. Chưa dừng lại, trong giai đoạn Ngô Thiến sinh nở, anh ta tiếp tục lên sóng truyền hình khẳng định "độc thân" và công khai đẩy mạnh hình ảnh CP với một số nữ nghệ sĩ khác.

Ngày 28/2/2020, chị gái Trương Vũ Kiếm chia sẻ lên mạng một dòng trạng thái: "Sinh sáng sớm ngày 28, bé cá Song Ngư nha." Hôm sau, cư dân mạng đồng loạt kết luận Ngô Thiến đã vượt cạn. Một mình, không có chồng đứng bên cạnh công khai.

Tháng 3/2021, Ngô Thiến bế con đi chơi và bị chụp ảnh lén. Hình ảnh lan rộng trên mạng. Trước áp lực dư luận, Trương Vũ Kiếm mới buộc lòng đăng bài thừa nhận đã kết hôn và có con. Điều đáng chú ý là trong toàn bộ bài đăng đó, anh ta không nhắc đến tên Ngô Thiến một lần, chỉ gọi cô là "mẹ của con." Thậm chí giọng văn còn ngầm ám chỉ rằng việc con gái bị chụp ảnh là lỗi của vợ vì để con ra ngoài không cẩn thận. Cả mạng xã hội nổi giận thay cho Ngô Thiến.

Và không đầy một năm sau đó, ngày 14/2/2022, tức đúng ngày Valentine, cả hai đồng loạt thông báo ly hôn. Ngô Thiến viết về "buổi hẹn ngày lễ tình nhân của những cô gái độc thân." Cư dân mạng đồng loạt chúc mừng cô "thoát rồi."

Sau ly hôn, Ngô Thiến dần lấy lại phong độ. Cô tham gia chương trình Lên Sóng Cùng Chị 2023 , lần đầu bước lên sân khấu tay run không dừng được, nhưng càng về sau càng tỏa sáng. Cô đóng Lục Tỷ Muội , giành giải thưởng và dần rũ bỏ cái mác "diễn viên hay yêu đương liều lĩnh" mà dư luận từng gắn cho. Nhiều người thở phào: cô ấy đang trở lại đúng quỹ đạo vốn có.

Vì vậy, khi tin đồn tái hợp nổi lên, phản ứng cộng đồng mạng không chỉ là tò mò mà còn là lo lắng thực sự.

Netizen rủ nhau "thoát fan"

Phần lớn bình luận trên Weibo và các nền tảng mạng xã hội không giấu được sự thất vọng. "Đang lên rồi lại nhảy vào hố lần hai, thật không hiểu nổi." "Hồi mới ly hôn cả mạng vỗ tay cho, ai ngờ lại thế này." "Bị người ta gọi là 'mẹ của con anh' suốt mấy năm mà vẫn quay về, đúng là đỉnh cao của việc tự hành xác." Nhiều người còn đào lại ảnh Ngô Thiến giai đoạn hôn nhân, mắt thâm quầng, gương mặt mệt mỏi, rồi đặt cạnh ảnh cô sau ly hôn, rạng rỡ và tự tin, như một lời cảnh báo thầm lặng: "Đừng đánh đổi cái này lấy cái kia lần nữa."

Tuy nhiên cũng có luồng ý kiến bình tĩnh hơn. Một số người cho rằng việc hai người đã ly hôn vẫn cùng nhau đưa con đi chơi là chuyện đáng trân trọng, thậm chí hiếm thấy trong showbiz, nơi các cặp đôi sau ly hôn thường kéo nhau ra tòa hoặc tung đòn bẩn nhau trên mạng. "Đồng hành vì con không có nghĩa là tái hợp. Các bạn cứ hay tự suy diễn." Một số khác thì nói giản dị hơn: "Chuyện của họ, người ngoài biết gì mà phán."

Tính đến thời điểm bài viết này đăng tải, cả Ngô Thiến lẫn Trương Vũ Kiếm đều chưa có bất kỳ phản hồi nào. Mọi thông tin về việc tái hợp hay mang thai con thứ hai vẫn chỉ là suy đoán chưa được xác thực. Chỉ có một điều chắc chắn: cư dân mạng đang dõi theo rất sát, và đại đa số đều đang thầm mong cô ấy không "dại" thêm một lần nữa.