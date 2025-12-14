Cặp vợ chồng cũ Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đang có cuộc đối đầu thành tích trên màn ảnh khi bộ phim mà họ đóng chính lên sóng cùng thời điểm. Tính đến hiện tại, tác phẩm Thư Kích Hồ Điệp của Trần Nghiên Hy đang được đánh giá nhỉnh hơn Đại Sinh Ý Nhân của Trần Hiểu. Cuộc đụng độ duyên nợ này khiến những khúc mắc tình cảm của cả hai lần nữa bị "đào xới". Lần này, Trần Hiểu bị đưa lên thớt, hứng vô số chỉ trích vì bị cho là có thái độ kém tôn trọng đối với Trần Nghiên Hy và nhà vợ cũ.

Theo đó, fan đã tìm được tin nhắn báo tin vui mà người cha quá cố của Trần Nghiên Hy gửi đến họ vào tháng 12/2015. Trong tin nhắn, cha minh tinh xứ Đài cho biết ông coi Trần Hiểu như con trai ruột của mình và đã tặng cho cậu rể quý tương lai này những chiếc áo da cao cấp mà ông tích cóp trong nhiều năm. Đáng chú ý, cha của Trần Nghiên Hy tâm sự dù ông và gia đình dành cho Trần Hiểu sự quan tâm hết mực, nhưng nam diễn viên chưa đến thăm cha mẹ vợ tương lai vì công việc bận rộn. Dù trong lòng có hơi buồn, song cha nàng "Tiểu Long Nữ" không trách móc, ngược lại còn thấu hiểu cho sự bận rộn của những người làm trong ngành nghệ thuật như Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu.

Cha Trần Nghiên Hy luôn nói tốt về con rể Trần Hiểu. Tuy nhiên, nam diễn viên này được cho là có thái độ coi thường nhà vợ

Dựa vào mốc thời gian tháng 12 trong tin nhắn, cư dân mạng cho rằng Trần Hiểu quá thiếu sự tôn trọng đối với gia đình Trần Nghiên Hy, khi trước và sau lúc cầu hôn đều không bàn bạc với cha mẹ nhà gái. Được biết, Trần Hiểu công khai tình cảm vào tháng 8/2015, cầu hôn Trần Nghiên Hy vào tháng 10 cùng năm. Thế nhưng, đến tháng 12/2015, anh vẫn chưa gặp bố vợ tương lai. Nhìn vào thái độ này của Trần Hiểu, netizen xứ Trung đánh giá nam diễn viên ngay từ đầu đã không đủ yêu, trân trọng Trần Nghiên Hy nên mới phớt lờ lễ nghĩa với gia đình nhà gái. Còn cha Trần Nghiên Hy vì thương con mà chấp nhận và bỏ qua cho sự thiếu tôn trọng của Trần Hiểu.

Từ lúc hẹn hò đến sau khi cầu hôn Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu chưa 1 lần sang Đài Loan (Trung Quốc) thăm gia đình nàng "Tiểu Long Nữ"

Vào ngày 7/9/2024, cha Trần Nghiên Hy qua đời. Đồng nghiệp thân thiết như Trần Kiều Ân hay Dương Thừa Lâm và khán giả liên tục gửi lời chia buồn, động viên tinh thần Trần Nghiên Hy trước mất mát to lớn. Tuy nhiên, Trần Hiểu hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ động thái tưởng nhớ bố vợ nào. Đáng chú ý, theo tìm hiểu của truyền thông, nam diễn viên này đang bận rộn đóng phim, không sang Đài Loan (Trung Quốc) chịu tang cha vợ cùng Trần Nghiên Hy.

Thái độ vô tình vô nghĩa của Trần Hiểu bị chê trách không ngớt. Theo khán giả, cho dù trục trặc hay đã ly hôn với Trần Nghiên Hy, với tư cách từng là con rể, Trần Hiểu cũng nên tưởng nhớ, sang Đài Loan (Trung Quốc) dự đám tang bố vợ cho tròn đạo hiếu.

Trần Hiểu không hề đến tham dự đám tang của cha Trần Nghiên Hy

Trước đó, Trần Hiểu cũng từng khiến dân tình bức xúc vì thái độ lạnh lùng, bỏ rơi vợ con do trục trặc hôn nhân. Anh được tiết lộ không về nhà thăm nom con cái hơn 1 năm qua. Thậm chí, khi Trần Nghiên Hy đến phim trường tìm chồng để thảo luận về tình hình của con, Trần Hiểu cũng từ chối gặp mặt. Việc Trần Hiểu để mâu thuẫn vợ chồng làm ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành con trai khiến Trần Nghiên Hy rất tức giận. "Trần Hiểu không chỉ từ bỏ Trần Nghiên Hy mà còn từ bỏ cả kết tinh tình yêu của mình với bà xã", tay săn ảnh hàng đầu Trác Vỹ cho biết.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy nên duyên từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Năm 2016, họ tổ chức đám cưới rình rang, gây bão bằng những lời thề non hẹn biển ngọt ngào và nụ hôn dưới voan cưới đẹp như mơ. Nhưng hôn nhân của cặp đôi này chỉ ngọt ngào được hơn 2 năm. Từ năm 2018 - 2019, tin đồn về việc Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bất hòa bắt đầu rộ lên, sự tương tác giữa hai người cũng giảm dần. Trên mạng xã hội, những lời chúc mừng sinh nhật và khoảnh khắc ngọt ngào ngày càng thưa thớt. Đến ngày 18/2 năm nay, Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chính thức công bố ly hôn, chấm dứt kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm.

Không chỉ bỏ mặc Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu còn chẳng đoái hoài, thăm nom con cái hơn 1 năm sau khi rạn nứt hôn nhân

Nguồn: Sina, Sohu