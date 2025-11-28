Ly hôn gần 1 năm, Trần Hiểu ốm đau tàn tạ, Trần Nghiên Hy càng nhuận sắc, thăng hoa

Khoảng thời gian gần đây, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đều có phim lên sóng, khiến công chúng không khỏi đặt cặp đôi mới ly hôn chưa đến một năm này lên bàn cân so sánh. Trong đó, Trần Hiểu lần đầu tái xuất màn ảnh hậu ly hôn khiến dân tình hết mực quan tâm.

Mới đây, khi tham gia hoạt động quảng bá phim, Trần Hiểu khiến công chúng phải thót tim với ngoại hình khác lạ, mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi và gầy rộc đến thương cảm. Đặc biệt, netizen còn chú ý đến việc Trần Hiểu nói chuyện như sắp hụt hơi, thỉnh thoảng lại phải chống tay như đang cố giữ tỉnh táo.

Điều này khiến ai nấy đều hết sức lo lắng cho tình trạng của nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp, đặc biệt là khi anh phải giảm tới 9kg vì vai diễn. Nhiều người suy đoán tài tử họ Trần đang phải đối mặt với áp lực công việc quá lớn khi còn đang chịu "vết thương lòng" vì đổ vỡ hôn nhân.

Những hình ảnh chưa chỉnh sửa của Trần Hiểu khiến netizen hốt hoảng.

Từ đầu năm nay, Trần Hiểu đã có dấu hiệu sút cân. Khi theo đuôi nam diễn viên, cánh paparazzi phát hiện sổ khám bệnh với dòng chữ cực sốc: "Suy dinh dưỡng, cần nghỉ ngơi nhiều hơn". Đến tháng 9 vừa qua, Trần Hiểu từng phải đi khám gấp lúc rạng sáng vì mệt mỏi quá độ.

Khi tham dự sự kiện, anh không chỉ phải dùng kẹp giấy để cố định bộ trang phục bị rộng và cần có trợ lý nâng. Chẳng ai ngờ, mấy tháng trôi qua, tình trạng của chồng cũ Trần Nghiên Hy càng lúc càng tệ hơn, tiều tụy đến đáng lo ngại.

Hình ảnh "trơ xương" của Trần Hiểu hồi đầu năm.

Trang 163 cho biết, Trần Hiểu đã nhiều lần khiến người hâm mộ lo lắng vì chẳng chịu yêu thương bản thân. Trước đây, anh từng giảm 15kg chỉ trong vòng 3 tháng để phù hợp với vai diễn và kết quả bị ngất xỉu tại phim trường, phải ngừng quay 2 tiếng đồng hồ. Được biết, nam diễn viên vốn mắc phải căn bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, đeo bám từ thời học đại học và từng phải nhập viện vì tụt huyết áp khi đang thực hiện cảnh quay.

Sự chuyên nghiệp của Trần Hiểu thì đáng nể thật nhưng tình trạng sức khỏe của anh đang trong tình trạng "báo động đỏ" đầy lo ngại. Có nguồn tin cho biết, Trần Hiểu từng bị mất vai diễn chính trong dự án cổ trang cấp S vì nhà đầu tư lo sợ anh không đủ sức khỏe để ghi hình. Hiện tại, nam diễn viên cao 1m78 nhưng chỉ nặng có 50kg, khiến bác sĩ phải cảnh báo: "BMI thấp hơn 18.5 sẽ nguy hiểm đến tính mạng".

Phim mới của Trần Hiểu được đánh giá cao nhưng tình hình sức khỏe của anh cũng "báo động" chẳng kém.

Trong khi Trần Hiểu tàn tạ đến thương cảm thì vợ cũ của anh – Trần Nghiên Hy lại hoàn toàn trái ngược. Sau khi tuyên bố ly hôn, người đẹp này ngày càng nhuận sắc, xinh tươi, khiến netizen phải trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, trang 163 nhận định, nàng "Tiểu Long Nữ" dường như càng thoải mái về mặt tinh thần, nụ cười cũng trở nên tươi tắn hơn so với trước đây, hoàn toàn trái ngược với vẻ u buồn, mệt mỏi của "Dương Quá" Trần Hiểu.

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Trần Nghiên Hy lao vào guồng quay công việc, thường xuyên xuất hiện trong các show truyền hình, phim ảnh cũng như các sự kiện. Đặc biệt, cô còn hợp tác với nam diễn viên kém 19 tuổi Châu Kha Vũ trong phim mới sắp lên sóng. Từ trailer báo trước, người hâm mộ phải bất ngờ vì cặp chị em này vào vai đôi tình nhân cực ngọt trên màn ảnh, không hề để lộ sự chênh lệch về tuổi tác.

Trần Nghiên Hy quá trẻ đẹp khi đứng cạnh đàn em kém 19 tuổi.

Mặt khác, Trần Nghiên Hy cũng không quên dành thời gian chăm chút cho chính bản thân mình. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập yoga, đi chơi cùng hội bạn hay đi "đu idol" lên mạng xã hội khiến netizen vô cùng thích thú. Có lẽ đây là bí kíp khiến "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" cứ trẻ trung phơi phới như bị thời gian bỏ quên.

Ngoài ra, trang 163 chỉ ra rằng, Trần Nghiên Hy đã bỏ theo dõi chuyên gia dinh dưỡng của chồng cũ. Có lẽ người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp cũng nhận thấy rằng Trần Hiểu đang tuân theo chế độ ăn uống cực kỳ bất ổn, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Chuyện tình của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bắt đầu từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp (2014). Đến năm 2016, họ chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trở thành cặp đôi ngôn tình khiến bao người ao ước.

Tuy nhiên khoảng thời gian họ hạnh phúc ngắn hơn thời gian bị đồn đoán bất hòa, ly hôn. Tháng 2 vừa qua, Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy công bố ly hôn, chấm dứt kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm. Theo truyền thông Trung Quốc, 2 năm qua, mối quan hệ giữa cặp sao hạng A rất căng thẳng, Trần Hiểu không về nhà, không gặp vợ con suốt một năm. Anh thậm chí chặn số liên lạc của vợ và không hề thăm hỏi khi bố của Trần Nghiên Hy qua đời.

Trong khi Trần Hiểu bị chỉ trích vô tình, thích trò "bạo lực lạnh", Trần Nghiên Hy cũng vướng tin đồn có đời sống tình cảm trong quá khứ phức tạp, khuôn mặt thiên thần nhưng thực tế là rất chơi bời. Cô cũng bị tố ngoại tình trong hôn nhân và con trai cô, bé Tiểu Tinh Tinh, không phải con của Trần Hiểu. Không có bằng chứng nào cho cáo buộc trên, người trong cuộc cũng không lên tiếng đính chính.

Không ai rõ thực hư bên trong cuộc hôn nhân của cặp sao Tân Thần Điêu Đại Hiệp ra sao, tuy nhiên thái độ của công chúng dành cho Trần Nghiên Hy dường như tốt hơn Trần Hiểu sau vụ ly hôn ồn ào.

Nguồn: 163