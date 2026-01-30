Trần đời chưa thấy mỹ nhân nào như Jang Won Young, đang xinh điên đảo lại nghiện bơm môi đến mức giờ như tượng sáp

Sự trỗi dậy của Jang Won Young như một "It Girl" hàng đầu của thế hệ Kpop thứ 4 là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng lẫy lừng là những cuộc tranh luận không hồi kết về nhan sắc của cô. Gần đây, chủ đề về đôi môi của nữ thần tượng lại một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích và lo lắng của người hâm mộ.

Nhìn lại thời kỳ mới ra mắt trong IZ*ONE, Jang Won Young từng gây sốt với vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào như "búp bê sống". Khi đó, Won Young sở hữu đôi môi khá mỏng, đường nét thanh tú và tự nhiên. Đặc biệt, người hâm mộ cực kỳ yêu thích nụ cười ngot ngào, cách cô nàng thực hiện các biểu cảm trên sân khấu. Khẩu hình miệng khi hát và nói chuyện của Won Young rất linh hoạt, giúp các màn trình diễn trở nên sống động và tràn đầy năng lượng.

Jang Won Young vốn có đôi môi mỏng, nhưng dần dày lên theo thời gian. Ảnh: Pann

Điều này làm dấy lên nghi vấn cô tiêm filler môi. Ảnh: Pann

Ở giai đoạn mới tái ra mắt cùng IVE, đôi môi cô dày lên nhưng vẫn tự nhiên và linh hoạt. Ảnh: X

Giờ đây, đôi môi "công chúa Kpop" càng lúc càng gượng gạo. Ảnh: X

Thế nhưng, trong những lần xuất hiện gần đây vào năm 2025 và đầu năm 2026, đôi môi của cô nàng bỗng trở nên căng mọng bất thường, thậm chí là sưng phồng quá mức. Nhiều netizen đã chỉ ra rằng việc lạm dụng tiêm filler môi đã khiến gương mặt của Jang Won Young mất đi sự hài hòa vốn có. Trong các đoạn video hay ảnh chụp, người ta nhận thấy khuôn miệng của Jang Won Young dường như không còn linh hoạt như trước. Khi cô nói hoặc cười, vùng da quanh môi không chuyển động tự nhiên, tạo cảm giác đơ cứng như "tượng sáp".

Mặc dù một số fan lên tiếng bảo vệ rằng đây là do kỹ thuật đánh son tràn viền và lớp son bóng dày, nhưng đa số cư dân mạng vẫn khẳng định đây là kết quả của việc can thiệp thẩm mỹ quá đà. Trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter và Instagram, hàng loạt bài đăng với nội dung khuyên nhủ Jang Won Young nên dừng việc tiêm filler môi đang lan truyền mạnh mẽ. Họ lo ngại việc lạm dụng filler khiến môi mất độ đàn hồi, cơ miệng bị hạn chế vận động, dẫn đến biểu cảm khuôn mặt kém linh hoạt – điều đặc biệt tai hại với một idol phải biểu diễn và giao lưu thường xuyên.

Nhiều người cho rằng vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát ban đầu của Wonyoung chính là thứ khiến cô nổi bật giữa hàng trăm visual Kpop khác. Việc theo đuổi môi căng mọng quá mức có thể khiến cô mất đi nét riêng – và quan trọng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự thoải mái khi biểu cảm trên sân khấu. Hy vọng rằng trong tương lai, nữ thần tượng sẽ tìm thấy sự cân bằng để vừa duy trì được vẻ ngoài cuốn hút, vừa giữ lại được nét tự nhiên đáng quý của mình.

Đôi môi Jang Won Young hiện nay căng mọng, đơ cứng bất thường. Ảnh: X

Khuôn miêng của nữ idol không còn cử động linh hoạt. Clip: X

Nhiều fan kêu gọi cô ngừng lạm dụng tiêm filler môi. Clip: X

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp hoàn hảo, tính cách tích cực, chuyên nghiệp được nhiều người yêu mến.

Ảnh: X

Jang Won Young vững vàng ngôi vị "công chúa Kpop" hot nhất gen 4. Ảnh: X

