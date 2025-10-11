Ngày 11/10, Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk ( Đắk Lắk ) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành thả một cá thể kỳ đà vân về rừng.

Cá thể trên được xác định là kỳ đà vân (Varanus nebulosus), thuộc Nhóm IB – nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể này không xác định giới tính, nặng khoảng 1,1 kg, dài 50 cm.

Hình ảnh cá thể kỳ đà vân.

Trước đó, ngày 10/10, cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân (thuộc nhóm động vật hoang dã) do gia đình ông Y Kương Teh (buôn Cuôr Tak, xã Liên Sơn Lắk, Đắk Lắk) tự nguyện giao nộp.

Ông Y Kương Teh cho biết, khoảng 17h ngày 9/10, gia đình ông bất ngờ phát hiện một cá thể kỳ đà chạy vào sân. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, gia đình ông đã chủ động khống chế an toàn và nhanh chóng báo với chính quyền địa phương để xử lý theo đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận, đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk đã phối hợp với UBND xã Liên Sơn Lắk, Công an xã và Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực Lắk tiến hành kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ bàn giao cá thể này.

Tại thời điểm tiếp nhận, kỳ đà vân không bị thương, khả năng vận động tốt, thể trạng khỏe mạnh nên tiến hành thả về môi trường tự nhiên.