Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) và mở cửa miễn phí đến hết ngày 5/9.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945 - 2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm Thành tựu Đất nước diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ sức mạnh tổng hợp của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu.

Trên diện tích rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hơn 230 gian hàng được bố trí khoa học, hiện đại, tạo nên một không gian trưng bày quy mô, đa tầng, đầy ắp sắc màu của đất nước.

Nội dung trưng bày khắc họa hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số.

Đặc biệt, tại khu trưng bày ngoài trời giới thiệu nhiều khí tài quân sự hiện đại như tên lửa, ngư lôi, xe tăng, xe thiết giáp… đã thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu.

Một số hình ảnh về các khí tài quân sự hiện đại của triển lãm:

Ở khu vực trưng bày ngoài trời, hàng loạt khí tài quân sự như tên lửa, ngư lôi, xe tăng, xe thiết giáp… đã thu hút đông đảo người dân dừng chân tham quan và tìm hiểu.





















































































Xe thiết giáp

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.

Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường “Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR.

Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể “dạo bước” qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắcvà gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.