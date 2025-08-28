Càng cận kề ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), không khí càng náo nhiệt. Nếu như phố phường khắp nơi rợp bóng cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm thì trên MXH, những khoảnh khắc ấn tượng tại 2 buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt lại liên tục viral. Một trong các nội dung được dân tình chú ý chính là khối xe tăng, xe thiết giáp (bánh xích) hay còn được gọi vui là “khối cua đồng”.

Trong nhiều bài đăng và clip về khối bánh xích này, đội hình chiến sĩ phụ trách điều khiển xe cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Bởi lẽ khác với các khối bình thường, các chiến sĩ xe tăng nói riêng và “khối cua đồng” nói chung khá ít người, chủ yếu tập trung điều khiển xe mà không phải đi đội hình.

Cũng chính vì sự khác biệt này, cách tương tác và thể hiện tình cảm với người đi đu concert quốc gia của chiến sĩ khối xe tăng, xe thiết giáp cũng đặc biệt hơn.

Khoảnh khắc của khối bánh xích trong tổng hợp luyện và sơ duyệt (Video: Huyền Trang)

Khi bắt đầu di chuyển chuẩn bị chờ đến giờ diễu binh, các chiến sĩ đồng loạt giơ tay chào với mọi người. Nhìn chiến sĩ chào điều lệnh trong tiếng hò reo của nhân dân, trên đầu là lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió, ai cũng thấy nghiêm trang và tự hào.

Đến khi đã hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ liền “xả vai”, liên tục vẫy tay chào mọi người trên đường di chuyển về nơi tập trung. Hình ảnh đối lập giữa những chiếc xe tăng, xe pháo tự hành, xe bánh xích sừng sững với các chiến sĩ rạng rỡ, vui vẻ trong vòng tay nhân dân gây xúc động mạnh.

Hóa ra định nghĩa của vừa oách vừa yêu là thế này!

Khi tiến vào đường Thanh Niên, các chiến sĩ khối xe bánh xích chào điều lệnh với người xem 2 bên đường

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, đoàn xe bánh xích di chuyển qua Trần Phú (Ảnh: PV)

Các chiến sĩ trên xe vẫy chào người dân 2 bên đường Trần Phú (Nguồn: @halinhmy96)

“Vừa ngầu vừa dễ thương”, “Đứng trên xe tăng rất oách xong lại vừa vẫy tay chào vừa cười dễ thương vô cùng”, “Các chiến sĩ trên đấy ngầu ghê”, “Rất tự hào nước mình! Anh hùng chiến sĩ nhà mình vất vả rồi”, “Đời người tham dự được mấy lần như vậy. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc lịch sử này”,... là một số bình luận từ cư dân mạng về khối xe bánh xích.

Được biết, trong dịp diễu hành A80 khối bánh xích sẽ xuất phát từ Nguyễn Tri Phương, đi qua Cửa Bắc và Yên Phụ để trung tại Thanh Niên để chờ tiến vào Quảng trường Ba Đình. Sau khi qua Lễ đài, khối này sẽ rẽ vào đường Lê Hồng Phong, sau đó di chuyển theo trục Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương để về tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Địa điểm xem lý tưởng cho những ai mê “khối cua đồng” là dọc đường Trần Phú và ngã 4 Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương - Cửa Bắc. Đây là khu vực có vỉa hè rộng, ít nhà dân, thường không quá đông đúc, rất thuận lợi để quan sát.

Góc đường Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng cũng là điểm thuận lợi để theo dõi xe tăng và các loại xe bánh xích

Một số hình ảnh khác về khối xe bánh xích trong sơ duyệt ngày 27/8 vừa qua:

Tuyệt đối điện ảnh!

Nhiều chiến sĩ nở nụ cười khi nghe tiếng hò reo của mọi người

Không khác gì poster phim

Người dân 2 bên đường Thanh Niên hò reo không ngớt để thể hiện tình cảm cho khối bánh xích