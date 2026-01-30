Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session: Bùi Công Nam sẽ đọ giọng với 2 “cá thể” gen Z cực hot và loạt trải nghiệm cực hấp dẫn!

Tiếp nối hành trình WeYoung by WeChoice Awards 2025 vừa qua, Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session chính thức ra mắt với đội hình nghệ sĩ tham gia cùng chuỗi hoạt động hop-off dành riêng cho người hâm mộ. Sự kiện diễn ra vào ngày 2/2 tại Công viên Vinhomes Central Park, giữ vai trò là điểm neo đặc biệt trên chuyến hành trình WeYoung. Nếu những hoạt động trước đó mang tinh thần sôi nổi, bùng nổ và giàu năng lượng, thì Live Session lần này lại lựa chọn một hướng đi khác: nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, dành nhiều khoảng lặng để cảm xúc được dẫn dắt bởi âm nhạc và trải nghiệm giải trí.

Đồng hành cùng không gian mang đậm tinh thần giới trẻ tại Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session chính là Bảo Tín Mạnh Hải và La Vie.

Đồng hành cùng không gian mang đậm tinh thần giới trẻ tại Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session chính là Bảo Tín Mạnh Hải và La Vie.

Đội hình nghệ sĩ chất lượng, 2 “cá thể” gen Z tài năng gây sốt

Line-up nghệ sĩ cực chất lượng có mặt tại Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session

Đội hình nghệ sĩ biểu diễn là những gương mặt đại diện cho tinh thần tuổi trẻ, bao gồm Bùi Công Nam, LEZII, Minh Tốc & Lam, Minh Đinh, PiaLinh và Nhật Hoàng.

Bùi Công Nam là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt nhờ khả năng sáng tác và thể hiện những ca khúc giàu cảm xúc hay đặc biệt là nhạc Tết. Anh ghi dấu ấn qua loạt bài hát được yêu thích như Có Ai Thương Em Như Anh, Chí Phèo, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, hay Ngày Mai Em Đi Mất, Tết Này Con Sẽ Về, Về Nhà Là Có Tết… Hậu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Bùi Công Nam có được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, chăm chỉ và ngày càng chín muồi trong cả sáng tác lẫn trình diễn.

Bùi Công Nam là gương mặt nổi bật của Vpop với nhiều bản hit được yêu thích

Đáng chú ý, Bùi Công Nam cũng là đại sứ thương hiệu gắn bó với La Vie và Cộng đồng Yên Một Chút, đối tác đồng hành cùng Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session lần này. Đến với sự kiện lần này, La Vie đem đến Yên Zone độc quyền dành riêng cho thành viên Cộng đồng Yên Một Chút. Chỉ cần đăng ký ngay tại đây, thông qua việc trải nghiệm các hoạt động trên website Yên Một Chút và tích lũy đủ 5.000 điểm, người tham gia sẽ có cơ hội đổi vé tham dự sự kiện tại khu vực La Vie Yên Zone độc quyền.

La Vie đem đến Yên Zone độc quyền dành riêng cho thành viên Cộng đồng Yên Một Chút

Giữa nhịp sống bận rộn, những khoảng nghỉ ngắn gắn với thiên nhiên được xem là cách để người trẻ tái tạo năng lượng tích cực cho cả tâm trí và cơ thể. La Vie đồng hành cùng Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session tạo ra không gian để người trẻ chậm lại, lắng nghe bản thân và chuẩn bị năng lượng tích cực để tiếp tục nhịp sống sôi động phía trước thông qua thông qua các hoạt động gắn với thiên nhiên và âm nhạc. Bật mí nhỏ, chỉ cần đến với Live Session và đăng ký tham gia Cộng đồng Yên Một Chút, bạn sẽ nhận được nước khoáng thiên nhiên La Vie miễn phí, cùng tiếp năng lượng tích cực và chill hết đêm nhạc đấy.

LEZII, tên thật Lê Bin Thế Vĩ, là ca sĩ - nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ FIRSTGENE. Anh chàng hiện hoạt động với vai trò nghệ sĩ độc quyền của SpaceSpeakers. Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng, gây ấn tượng bởi màu giọng hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất linh hoạt trên nhiều thể loại như Pop, R&B và Hip Hop. Các sản phẩm của LEZII mang đậm dấu ấn cá nhân, trong đó có ca khúc được công chúng chú ý là Chẳng Sai Đâu Mà.

Minh Tốc & Lam là bộ đôi nghệ sĩ indie Việt Nam được khán giả yêu mến với mô hình sáng tạo quen thuộc “chồng đàn, vợ hát”, gồm guitarist - nhạc sĩ Nguyễn Hải Minh (Minh Tốc) và vocalist Nguyễn Hoàng Ngọc Lam (Lam). Cả hai tạo dấu ấn riêng với màu nhạc mang hơi hướng City Pop, RnB, Jazz và Funk, nhẹ nhàng nhưng giàu cá tính. Minh Tốc & Lam ghi điểm qua các dự án âm nhạc như Những Ngày Nắng Đẹp, Những Ngày Rong Chơi, Chốn Sa Mạc, Moonlight City...

Minh Đinh xuất phát điểm từ cộng đồng underground với vai trò rapper, sau đó dần chuyển hướng sang hình ảnh ca - nhạc sĩ indie. Âm nhạc của Minh Đinh mang màu sắc mộc mạc, chân thành, xoay quanh những câu chuyện về tình yêu, sự cô đơn và hành trình trưởng thành. Một số ca khúc giúp Minh Đinh đến gần hơn với khán giả có thể kể đến 7711, Thế Giới Của Em, Ngả Nghiêng, Ngày Em Quên Tên Anh, Nằm Bên Anh… trải dài biên độ từ acoustic nhẹ nhàng đến các chất liệu điện tử.

PiaLinh, tên thật Nguyễn Hoàng Hương Linh, được khán giả chú ý sau khi góp giọng trong MV Nấu Ăn Cho Em của Đen Vâu. Ít ai biết, PiaLinh được chính Đen Vâu phát hiện từ một video cover khi còn rất trẻ và là người khuyến khích cô thử sức tại Vietnam Idol 2023. Tại cuộc thi, PiaLinh gây ấn tượng nhờ giọng hát đẹp, phong cách trình diễn tự nhiên và tiến sâu vào vòng trong, từng bước khẳng định hình ảnh một giọng ca trẻ tiềm năng của Vpop. Cô nàng đã phát hành một vài ca khúc được yêu thích như Sớm Mai, Đánh Cắp Trái Tim, Chúc Phúc…

Nguyễn Đắc Nhật Hoàng là nam rapper gây chú ý sau khi tham gia Rap Việt mùa 3-4 và King Of Rap, với câu chuyện mưu sinh bán ốp lưng điện thoại và phong cách rap chân thật, cảm xúc. Một trong những bản hit để đời của Nhật Hoàng chính là Anh Đã Làm Gì Đâu, mang về 17 triệu view và đạt Top 5 Trending Việt.

Đặc biệt, tại sân khấu WeYoung 2025, Nhật Hoàng để lại ấn tượng mạnh mẽ với phần trình diễn solo Bước Đều xuất hiện với phong thái tự tin, ngoại hình điển trai cùng lối trình diễn cuốn hút, Nhật Hoàng cho thấy sự trưởng thành rõ nét sau 3 cuộc thi rap cùng hành trình sự nghiệp đã qua. Từ Rap Việt đến WeYoung, nam rapper đang đi những bước chậm rãi nhưng vững vàng, hứa hẹn sẽ là gương mặt trẻ tiềm năng của Vpop.

Nhật Hoàng

Chuỗi hoạt động hop-off với bao trải nghiệm hấp dẫn, cơ hội có một đu LEZII

Song song với đêm nhạc, ban tổ chức triển khai chuỗi hoạt động hop-off nhằm tăng tính tương tác và mang đến những trải nghiệm gần gũi hơn cho người hâm mộ. Nổi bật trong đó là fansign của LEZII.

Mỗi khán giả khi đến cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải (Địa chỉ tại: 608 - 608A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM) từ ngày 30/1 đến 1/2 sẽ nhận được một vé vàng kèm theo con số may mắn ngẫu nhiên, mở ra cơ hội tham gia Fansign và Lucky Draw tại chương trình. Tổng cộng 300 passport tương ứng với 300 con số may mắn sẽ được phát hành trong thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 1/2, với số lượng 100 vé mỗi ngày. Các vé được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 300. Tại Live Session, Ban Tổ Chức sẽ tiến hành bốc thăm và lựa chọn 30 con số trùng khớp để xác định 30 khán giả may mắn được tham gia buổi ký tặng trực tiếp cùng LEZII.

Mỗi khán giả khi đến cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải từ ngày 30/1 đến 1/2 sẽ nhận được một vé vàng kèm theo con số may mắn ngẫu nhiên, mở ra cơ hội tham gia Fansign và Lucky Draw tại chương trình

Bên cạnh đó, chiếc passport này còn có “quyền lực” hơn nữa khi mang đến cơ hội cho 40 người sở hữu nhanh chân nhất đến check in tại Photobooth tại Zone IDol14 và sở hữu charm bạc đến từ thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải. Đây như một lời tri ân dành cho người hâm mộ đồng hành cùng chương trình.

40 người sẽ có cơ hội sở hữu charm bạc đến từ thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải

Song song với các hoạt động giao lưu, khu vực photobooth dành cho fandom cùng các fan project dành riêng cho LEZII cũng sẽ được triển khai, góp phần tạo nên không khí sôi động, chuyên nghiệp và mang đậm dấu ấn văn hóa thần tượng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

LEZII

Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session được xem như mảnh ghép cần thiết để hoàn thiện bức tranh tuổi trẻ một cách trọn vẹn. Không chỉ có sự cuồng nhiệt mà còn tồn tại những khoảnh khắc lắng đọng, giúp mỗi người kết nối sâu hơn với chính mình và với những người trẻ xung quanh. Trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, dàn nghệ sĩ và khán giả sẽ cùng nhau tận hưởng âm nhạc, chia sẻ những câu chuyện và đắm chìm vào dòng chảy cảm xúc.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường, Live Session được định hình như một không gian mở, nơi khán giả và nghệ sĩ cùng gặp gỡ, tương tác và cho phép bản thân sống chậm lại giữa guồng quay tất bật của đời sống trẻ.

La Vie, thành viên của gia đình Nestlé, đã đồng hành cùng người Việt hơn ba thập kỷ, mang đến nguồn nước khoáng thiên nhiên chất lượng với vị ngon thanh khiết và 6 khoáng chất thiết yếu. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, La Vie kiên định theo đuổi cam kết “Chút Yên cho Việt Nam” với tầm nhìn khuyến khích những khoảng nghỉ tích cực và lối sống hài hòa với thiên nhiên. Hơn 33 năm đồng hành cùng người Việt, La Vie tiếp tục viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng những hành động bền bỉ, nuôi dưỡng sức khỏe hôm nay, mang đến lối sống bền vững cho thế hệ trẻ, và gìn giữ môi trường cho các thế hệ mai sau. Với tinh thần trên, đến với WeChoice Awards năm nay, La Vie tự hào đồng hành và cổ vũ hạng mục Young Face. Sự cộng hưởng này nhằm tôn vinh những người trẻ tiên phong và kiên định theo đuổi đam mê, là sứ giả truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Đồng thời, qua hạng mục Young Face, La Vie cũng mong muốn lan tỏa thông điệp: trong quá trình theo đuổi đam mê, đừng quên những khoảng nghỉ “Chút Yên" giúp tái tạo tâm trí và cơ thể với năng lượng tích cực từ thiên nhiên; để từ đó vững bước viết nên câu chuyện rực rỡ của chính mình.