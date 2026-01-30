Phải biết tiêu tiền mới tiết kiệm được: 13 sự thật về tiền chỉ có ở talkshow “Ba mặt Nhiều lời”

Ngày 23/1 vừa qua, buổi talkshow “Ba mặt Nhiều lời” do WeChoice Awards tổ chức, đã diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH), với sự tham dự của 500 bạn sinh viên.

Với những chia sẻ chân thật, gần gũi của 2 vị Chuyên gia: Ông Trương Quang Đạt - Chuyên gia tài chính tới từ Bảo Tín Mạnh Hải, Bà Khổng Thanh Hòa - Giám đốc Khách hàng Cao cấp, kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của DNSE, có lẽ mỗi bạn trẻ đều đã tìm được đáp án của riêng mình khi nghĩ tới câu hỏi: “Làm sao tiết kiệm, tích lũy mà vẫn chill thay vì phải hy sinh?”.

Cùng điểm lại những lời khuyên, những góc nhìn thú vị về tiền bạc mà 2 vị chuyên gia đã chia sẻ, để thấy rằng hành trình tích lũy cũng giống như mọi hành trình khác: Đều phải bắt đầu từ những bước rất nhỏ.

Học cách tiêu tiền cũng là học cách tiết kiệm

1. “Muốn tiết kiệm được tiền, các bạn phải biết tiêu tiền. Đó mới là vấn đề, chứ không phải cứ cố bớt ăn, bớt tiêu đi là được” - Ông Trương Quang Đạt.

2. “Đồng tiền, theo quan điểm của tôi, nó được sinh ra không phải để cất đi, mà là để giao dịch, lưu thông. Thế nên điều đầu tiên khi nhắc đến tiền là phải tiêu đúng mục đích, ví dụ được cho tiền đi học thì phải học, đừng cố tiết kiệm. Nếu tiền để ăn thì nên ăn, đừng nhịn đói.

Trong trường hợp có tiền dư ra, hãy cố gắng tìm cách đầu tư để nó sinh lời. Còn nếu bạn chưa tự tin đầu tư, hãy tìm cách để bảo toàn giá trị đồng tiền mình đang có, ví dụ đơn giản nhất là mua vàng” - Ông Trương Quang Đạt.

Ông Trương Quang Đạt

3. “Trong tài chính, lãi suất kép là thứ có sức mạnh rất lớn. Áp dụng với mục tiêu tiết kiệm và tích lũy, yếu tố quan trọng nhất là sự đều đặn. Các bạn muốn rèn luyện được thói quen tiết kiệm và tích lũy, hay bất kỳ thói quen nào khác, chỉ cần nhớ keyword “đều đặn” là đủ. Đừng tiết kiệm 1 đồng rồi tiêu 2-3 đồng, xong quay lại tiết kiệm 1 đồng, như vậy sẽ rất khó để hình thành được thói quen tiết kiệm hay tích lũy” - Ông Trương Quang Đạt.

4. “Ngày trước - thế hệ của chúng tôi, nói đến việc tiết kiệm, chỉ cần có 1 trong 2 điều kiện: Hoặc là bạn không có thời gian để tiêu tiền, hoặc là bạn không có nhu cầu tiêu tiền. Chứ nếu bạn vừa có thời gian, vừa có nhiều nhu cầu, tôi khẳng định luôn là rất khó giữ được tiền. Chưa kể bây giờ mọi người có thể mua sắm 24/24, nên việc tiết kiệm và kiểm soát nhu cầu chi tiêu lại càng khó hơn” - Ông Trương Quang Đạt.

Thu nhập cao không phải là tất cả

5. “Các em sinh viên hay các bạn trẻ, chắc hẳn ai cũng mong muốn sau này mình có 1 mức thu nhập tốt. Nhưng thu nhập tốt chỉ là tiền đề, việc các em chịu rèn luyện những thói quen chi tiêu tốt ngay từ bây giờ, mới là nền tảng cho tương lai sau này của các em” - Bà Khổng Thanh Hòa.

6. “Cảm giác chill không đến từ việc mình có thu nhập cao, hay là mình có tiền, có thời gian để mình đi chơi, đi du lịch, đi tiêu tiền. Cảm giác chill đến từ việc mình làm chủ được thu nhập, làm chủ được cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào một ai đó hay bất cứ việc nào đó…

Thế nên tiền - nếu nhìn rộng ra, nó không chỉ là số tiền lương các em nhận được, hay số tiền các em để dành được, mà còn là kỹ năng, là kiến thức các em có và sẽ có để kiếm được tiền trong tương lai” - Bà Khổng Thanh Hòa.

Bà Khổng Thanh Hòa

7. “Giả định là tất cả chúng ta đều có chung 1 xuất phát điểm, 1 nền tảng học vấn và nền tảng gia đình, thì chính các em đang ngồi đây là những người có ưu thế nổi bật hơn tất cả. Vì các em còn trẻ, các em có nhiều thời gian hơn để thử nghiệm và trải nghiệm, để tìm ra một công thức, một lối đi đúng và phù hợp với mình” - Bà Khổng Thanh Hòa.

Đừng lẫn lộn giữa Tiết kiệm - Tích lũy - Đầu tư

8. “Tích lũy là bạn đang để dành tiền cho 1 hoặc nhiều mục tiêu rất cụ thể, còn tiết kiệm đôi khi chỉ là đang “giữ tiền vu vơ” thôi, đơn giản là mình không tiêu đến thì tiền còn ở đó” - Ông Trương Quang Đạt.

9. “Nhắc đến việc tích lũy của giới trẻ, bây giờ, điều chúng ta cần nói với nhau không phải là “bạn biết hay không biết?”, mà là nếu bạn không biết thì bạn thiệt!” - Ông Trương Quang Đạt.

10. “Tích lũy là nhiệm vụ “sống còn”. Nếu không có tích lũy, rất khó để bạn bước vào 1 thị trường mới. Nếu bạn tích lũy được từ khi còn là sinh, đến khi ra trường, bạn sẽ có 1 nguồn lực tài chính và điều đó khiến bạn có lợi thế hơn so với những người còn lại” - Ông Trương Quang Đạt.

11. “Khi các bạn đã có suy nghĩ đầu tư, nghĩa là các bạn có mong muốn đầu tư, bước quan trọng tiếp theo không phải là chọn kênh đầu tư, mà là nhìn lại xem điều gì đang ngăn cản mình hành động. Và đó là “cuộc chiến” của cá nhân mỗi người, ai vượt qua được sẽ đến đích nhanh hơn, hoặc là nếu không đến đích được thì mình đổi đích” - Bà Khổng Thanh Hòa.

Ông Trương Quang Đạt và Bà Khổng Thanh Hòa

12. “Ngày xưa, Warren Buffett nói quy tắc số 1 trong đầu tư là không được mất tiền, và quy tắc số 2 là không bao giờ được quên quy tắc số 1. Nhưng có lẽ chúng ta quên mất quy tắc số 0, là bạn phải có tiền đã! Thế nên việc mình giữ được tiền rất quan trọng” - Ông Trương Quang Đạt.

13. “Đã gọi là tích lũy, các bạn bắt buộc phải chọn 1 kênh an toàn, chứ không thể chọn 1 kênh rủi ro cao mà gọi đó là tích lũy. Bản chất của tích lũy là mình phải thấy an tâm. Nếu tích lũy mà cứ lo ngay ngáy, không làm được việc gì khác thì không còn là tích lũy nữa” - Ông Trương Quang Đạt.

