"Trạm giao nhận J&T Express" gây sốt tại ký túc xá

Đã bao giờ bạn rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi phải tay xách nách mang thùng đồ dọn KTX nặng trịch, loay hoay tìm cách gửi xấp tài liệu gấp trong giờ làm việc, hay ngần ngại mang vác thùng đặc sản quê xuống sảnh chỉ để chờ shipper? Câu trả lời chắc chắn là 'Có', bởi việc tự xoay xở khi gửi hàng lẻ từ lâu đã trở thành một nỗi phiền toái âm thầm của mỗi cá nhân. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ!

Ngày 20/10 vừa qua, "Trạm giao nhận J&T Express" có mặt tại ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội mang đến giải pháp gửi hàng nhanh chóng, "chuẩn số hóa" đã thu hút đông đảo sinh viên đến trải nghiệm ngay trên điện thoại. Không gian rực rỡ sắc đỏ cùng khu vực giới thiệu ứng dụng đã trở thành điểm kết nối giữa thương hiệu và người dùng trẻ ngay tại nơi học tập, sinh hoạt quen thuộc.

Sinh viên tại KTX Khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm các tiện ích gửi hàng trên ứng dụng J&T Express

Đây là bước đi thực tế đầy ấn tượng nằm trong chiến lược tiếp cận khách hàng cá nhân của J&T Express. Tiếp nối sức nóng từ thông điệp "Gửi đâu cũng ship - Giao J&T ngay" trên mạng xã hội, J&T Express chọn cách "xuống phố" để rút ngắn mọi khoảng cách. Thay vì chỉ quảng cáo về sự tiện lợi, doanh nghiệp trực tiếp mang giải pháp công nghệ đến tận tay người dùng thực tế.

Người tham gia có thể trao đổi về nhu cầu gửi đồ, tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng và được giải đáp những thắc mắc trong quá trình thao tác. Tại gian hàng, sinh viên được giới thiệu các thao tác tạo đơn, xem trước cước phí, đặt shipper lấy hàng tận nơi và theo dõi hành trình bưu kiện ngay trên ứng dụng J&T Express.

Tiện ích trên ứng dụng thu hút sự quan tâm từ các bạn sinh viên ở xa nhà

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi nỗi lo 'ngại mang vác' và 'sắp xếp thời gian đến bưu cục' được giải quyết nhanh chóng. Bạn Tấn Dũng, sinh viên năm nhất Trường Đại học Nông Lâm, chia sẻ: "Trước đây em nghĩ gửi hàng bắt buộc phải chở đồ ra bưu cục, nên khá bất ngờ khi được hướng dẫn tạo đơn trên app rồi đặt shipper đến tận nơi lấy, cước phí lại hiện rõ ràng để cân nhắc trước, em thấy tiện hơn hẳn".

Những trao đổi trực tiếp tại gian hàng giúp người tham gia hiểu rõ hơn cách ứng dụng phục vụ nhu cầu của mình. Từ đó, trải nghiệm tại sự kiện có thể trở thành thông tin hữu ích cho lần gửi hàng tiếp theo.

Đằng sau hoạt động tiếp cận người dùng là chiến lược thương hiệu và sự đầu tư dài hạn của J&T Express. Để sự thuận tiện trên ứng dụng đi cùng chất lượng giao nhận thực tế, doanh nghiệp tiếp tục củng cố hạ tầng phục vụ quá trình tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa.

Trung tâm khai thác với hệ thống phân loại tự động giúp nâng cao tốc độ xử lý

Hệ thống 6 trung tâm phân loại quy mô lớn được xây mới và nâng cấp từ đầu năm 2026, trang bị công nghệ phân loại tự động, là nền tảng hỗ trợ nâng cao hiệu suất xử lý và luân chuyển bưu kiện. Sự đầu tư này góp phần đáp ứng nhu cầu giao nhận, đồng thời hỗ trợ kiểm soát chất lượng trong quá trình khai thác.

Bên cạnh mạng lưới trong nước, dịch vụ vận chuyển quốc tế J&T International mở rộng lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu gửi hàng đến nhiều quốc gia. Năng lực giao nhận trong nước và quốc tế tạo nền tảng để J&T Express cụ thể hóa thông điệp "Gửi đâu cũng ship - Giao J&T ngay".

Thông qua "Trạm giao nhận J&T Express", chiến dịch đã có thêm điểm chạm trực tiếp với sinh viên, kết nối thông điệp thương hiệu với những nhu cầu trong đời sống. Hoạt động đồng thời giới thiệu ứng dụng gửi hàng cá nhân như một lựa chọn giúp người dùng chủ động hơn khi cần chuyển tài liệu, gửi đồ dùng hay trao một món quà đến người thân.

Tham khảo danh sách tuyến gửi quốc tế tại https://jtexpress.vn/vi/danh-sach-tuyen-gui-quoc-te