Trai xinh gái đẹp tụ hội tại họp báo hot nhất hôm nay: Shin Min Ah - Joo Ji Hoon chuẩn phong thái Hoàng gia vương giả!

Vào ngày 3/11, sự kiện họp báo ra mắt dự án phim truyền hình được mong chờ nhất mùa thu Hoàng Hậu Tái Hôn đã diễn ra tại khách sạn sang trọng Conrad Seoul, quận Yeongdeungpo, Seoul. Sự kiện nhanh chóng bùng nổ truyền thông khi quy tụ dàn diễn viên thực lực và sở hữu visual hàng đầu showbiz Hàn: Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young.

Bộ tứ quyền lực của phim Hoàng Hậu Tái Hôn. Clip: HYPEBEASTKR

Đây là dự án phim truyền hình được mong đợi nhất mùa thu. Ảnh: Dispatch

Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young xuất hiện với phong thái vương giả. Ảnh: Dispatch

Bám sát tinh thần hoàng gia sang trọng của tác phẩm, bộ tứ quyền lực xuất hiện với phong thái vương giả, biến thảm đỏ sự kiện thành một màn trình diễn thời trang và nhan sắc đỉnh cao. Tâm điểm của mọi ống kính truyền thông không ai khác chính là nữ chính Shin Min Ah. Xuất hiện tại sự kiện, bà xã Kim Woo Bin hoàn toàn mê hoặc toàn bộ khán phòng với phong thái chuẩn chỉnh của nhân vật Hoàng hậu cao quý.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào khó cưỡng cùng nụ cười má lúm đồng đồng đặc trưng, Shin Min Ah khéo léo kết hợp cùng khí chất kiêu kỳ, đài các. Đặc biệt, bộ trang phục tinh tế giúp cô khoe trọn đôi chân "kiếm Nhật" thon dài, thẳng tắp. Ngay cả trong những góc máy chụp vội hay cái bóng kiều diễm phản chiếu trên thảm đỏ, nữ minh tinh vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh, sắc sảo khiến công chúng không thể rời mắt.

Tâm điểm của mọi ống kính truyền thông không ai khác chính là nữ chính Shin Min Ah. Ảnh: Dispatch

Đến cái bóng của cô cũng vô cùng kiều diễm. Ảnh: Dispatch

Cận cảnh đôi chân "kiếm Nhật" khiến khán giả không thể rời mắt. Ảnh: Dispatch

Nhan sắc Shin Min Ah thì lúc nào cũng xứng 0 điểm - không điểm nào chê. Ảnh: Dispatch

Nhan sắc Shin Min Ah là điều bao người ao ước. Ảnh: Dispatch

Cử chỉ phồng má "hack tuổi" đáng yêu. Ảnh: Dispatch

Sự kết hợp giữa hai nam thần màn ảnh Joo Ji Hoon và Lee Jong Suk đã tạo nên một màn bùng nổ visual nhân đôi cho sự kiện. "Thái tử" Joo Ji Hoon thể hiện trọn vẹn phong độ ngời ngời cùng khí chất của một người đàn ông từng trải, vững chãi. Diện bộ suit chỉn chu, từng cử chỉ và ánh mắt sắc lạnh của Joo Ji Hoon đều toát lên sức hút lịch lãm, quyền lực của một tài tử đầy bản lĩnh.

"Thái tử" Joo Ji Hoon diện bộ suit tôn dáng. Ảnh: Dispatch

Anh thể hiện trọn vẹn phong độ ngời ngời cùng khí chất của một người đàn ông từng trải, vững chãi. Ảnh: Dispatch

Cận cảnh thần thái cuốn hút của nhà vua trong phim. Ảnh: Dispatch

Không thể rời mắt khỏi visual của bộ đôi diễn viên chính. Ảnh: Dispatch

Trái ngược với vẻ từng trải, phong cấn của đàn anh, Lee Jong Suk đốn tim hàng loạt người hâm mộ khi xuất hiện chuẩn hình mẫu "bạch mã hoàng tử". Anh khoác lên mình bộ suit trắng, tôn vóc dáng cùng visual cuốn hút. Nụ cười ngọt ngào càng giúp nam diễn viên như bước ra từ chính những trang tiểu thuyết ngôn tình.

Lee Jong Suk đốn tim hàng loạt người hâm mộ khi xuất hiện chuẩn hình mẫu "bạch mã hoàng tử". Ảnh: Dispatch

Anh diện suit trắng, cử chỉ, thần thái đều chuẩn hoàng tử. Ảnh: Dispatch

Cận cảnh gương mặt không góc chết của Lee Jong Suk. Ảnh: Dispatch

Anh chính là hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Ảnh: Dispatch

Nụ cười ngọt ngào càng giúp nam diễn viên như bước ra từ chính những trang tiểu thuyết ngôn tình. Ảnh: Dispatch

Góp mặt trong bộ tứ chủ chốt, Lee Se Young mang đến một làn gió tươi mới và dịu dàng. Nữ diễn viên sinh năm 1992 diện thiết kế trang nhã, khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ cùng nét ngọt ngào vốn có. Sự xuất hiện của Lee Se Young tạo nên mảnh ghép hoàn hảo, cân bằng giữa vẻ quyền lực sắc sảo của Shin Min Ah và sự lịch lãm từ 2 nam thần đồng nghiệp.

Lee Se Young mang đến một làn gió tươi mới và dịu dàng. Ảnh: Dispatch

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp ngây thơ của cô. Ảnh: Dispatch

Nữ diễn viên sinh năm 1992 diện váy trắng đầy trang nhã và ngọt ngào. Ảnh: Dispatch

Sự xuất hiện của Lee Se Young tạo nên mảnh ghép hoàn hảo cho bộ tứ phim Hoàng Hậu Tái Hôn. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Dispatch