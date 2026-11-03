Hyun Bin - Son Ye Jin tình tứ sánh đôi ngọt lịm, biến sự kiện Rồng Xanh thành nơi "phát cẩu lương"

Vào ngày 3/11, lễ in dấu tay người chiến thắng Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh đã được tổ chức tại rạp CGV I'Park Mall ở Yongsan, Seoul. Đây là truyền thống nhằm tôn vinh những người thắng giải năm ngoái, và là hoạt động mở màn mùa giải năm nay. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám thắng giải Rồng Xanh năm ngoái gồm Hyun Bin, Son Ye Jin, Lee Sung Min, Park Ji Hyun, Ahn Bo Hyun và Kim Do Yeon.

Với tư cách là Ảnh đế và Ảnh hậu, đôi vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin đã chiếm trọn spotlight hơn cả. Diện mạo, phong độ visual của cặp đôi đình đám vẫn làm khán giả phải xuýt xoa như thường lệ. Nhưng nổi bật hơn cả là Hyun Bin - Son Ye Jin dường như đã biến đây thành thế giới của riêng đôi mình, liên tục "phát cẩu lương" ngọt ngào làm fan quắn quéo. Đôi vợ chồng trao nhau những ánh mắt, cử chỉ tình tứ, mỉm cười hạnh phúc, như thể đây là đám cưới của mình chứ không phải sự kiện Rồng Xanh nữa.

Hyun Bin - Son Ye Jin tình tứ hết nấc tại lễ in dấu tay người chiến thắng Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh. Clip: MTN

Đẹp trai xinh gái thế này, đúng là những cực phẩm của làng điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Dispatch

Quan trọng hơn cả, họ như đang đắm chìm vào thế giới tình yêu của riêng mình. Ảnh: Dispatch

Cặp đôi quyền lực xứ Hàn cũng không còn ngần ngại dành những lời "có cánh" công khai cho nhau nữa. Trước dàn phóng viên, Hyun Bin nói: "Vừa nãy tôi còn ở phòng chờ và nghĩ, 'Đã một năm kể từ khi tôi nhận giải thưởng rồi'. Có sự kiện như thế này đã gợi lại những kỷ niệm sống động về khoảnh khắc tôi nhận giải. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy phấn khích và hạnh phúc như vậy".

Còn Son Ye Jin cười rạng rỡ và nói: "Thật vinh dự khi được chia sẻ giải thưởng với chồng mình. Đây là một dịp vui lớn đối với gia đình chúng tôi, tôi tự hỏi liệu điều này có bao giờ xảy ra nữa không. Trước khi nhận giải, tôi nghĩ rằng chiến thắng là vấn đề may rủi - có lúc được, có lúc không - nhưng càng nhận được nhiều giải thưởng, tôi càng trở nên tham vọng hơn. Tôi sẽ cố gắng làm ra nhiều bộ phim hay hơn nữa trong tương lai".

Hyun Bin - Son Ye Jin ngồi bên nhau, cứ ai phát biểu là người kia cười tít mắt. Ảnh: SPOTV news

Fan như chết chìm trong biển "cẩu lương" ngọt ngào của cặp đôi. Ảnh: Dispatch

Đôi vợ chồng trao nhau những ánh mắt, cử chỉ tình tứ, mỉm cười hạnh phúc, như thể đây là đám cưới của mình chứ không phải sự kiện Rồng Xanh nữa. Ảnh: Dispatch

Cả hai nhớ lại ngày họ giành giải Ảnh hậu và Ảnh đế Rồng Xanh cách đây 1 năm. Hyun Bin nói: "Tôi nghĩ vợ chồng tôi đã chúc mừng nhau. Hôm đó đã khá muộn nên con trai chúng tôi không thể xem được giải thưởng, nhưng sau đó, cháu đã chúc mừng chúng tôi bằng cách hỏi, 'Đây có phải là giải thưởng mà bố mẹ đã giành được không?'". Son Ye Jin cũng vui vẻ chia sẻ: "Chúng tôi đang tham gia buổi họp báo cuối cùng với các đội sản xuất của mình, nên mãi đến ngày hôm sau chúng tôi mới thực sự nhận ra mình đã thắng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng điều như thế này lại có thể xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi đã ôm nhau và ăn mừng, nói rằng chúng tôi vô cùng biết ơn".

Trên hết, về phản ứng của cậu con trai nhỏ, nữ diễn viên nói "Thằng bé còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng tôi muốn cho nó xem cảnh này sau một thời gian nữa. Hiện tại, con trai tôi còn khinh thường bố mẹ, nhưng khi đến lúc đó, nó sẽ ngưỡng mộ chúng tôi", khiến mọi người xung quanh bật cười.

Ánh mắt dành cho nhau này là sao đây? Ảnh: SPOTV news

Là vợ chồng lại kiêm Ảnh đế - Ảnh hậu Rồng Xanh, ai làm lại anh chị nữa? Ảnh: Star Today

Thế mà đã 1 năm kể từ ngày đôi vợ chồng làm nên khoảnh khắc lịch sử ở Rồng Xanh. Ảnh: Osen

Kế hoạch cuối năm của họ cũng tập trung vào gia đình. Hyun Bin, người hiện không tham gia dự án phim nào, cho biết "Tôi nghĩ cuối năm nay tôi sẽ dành thời gian cho gia đình", và Son Ye Jin đáp lại: "Tôi nghĩ tôi sẽ dành thời gian đó với Hyun Bin". Đàn em Park Ji Hyun tỏ ra ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Hyun Bin - Son Ye Jin liền bị đàn chị trêu đùa lại, khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả: "Em hãy thử xem. Xem em có đang ghen tỵ không. Hạnh phúc mà cũng vất vả lắm đấy".

Ảnh: SPOTV news

Sự kiện quy tụ cả dàn sao Lee Sung Min, Park Ji Hyun, Ahn Bo Hyun và Kim Do Yeon, nhưng tất cả phải ngậm ngùi "làm nền" cho Hyun Bin và Son Ye Jin. Ảnh: TenAsia

Nguồn: Dispatch, SPOTV news