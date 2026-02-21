Mùng 4 Tết, 11 người nhập viện sau bữa tiệc cá “Phúc Lộc Thọ”: Sự thật phía sau tin đồn trứng cá rồng gây ngộ độc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 19/2 (mùng 4 Tết), trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng một gia đình ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng. Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan chức năng, thông tin về nguyên nhân vụ việc được chia sẻ trên mạng là chưa chính xác, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Cá sấu hoả tiễn (cá Phúc Lộc Thọ)- nguồn Wikipedia

Theo báo cáo của Công an xã Ngọc Liên, khoảng 17 giờ cùng ngày, tại nhà ông Quách Ngọc H. (sinh năm 1978, trú thôn Kim Thủy), gia đình có người thân, bạn bè đến chúc Tết. Ông H. đã làm thịt cá sấu hỏa tiễn (còn gọi là cá Phúc Lộc Thọ) do gia đình nuôi để chế biến món ăn đãi khách. Sau bữa ăn, đến khoảng 18 giờ, 11 người có biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy, nghi do ăn phải trứng cá nhúng lẩu.

Ngay sau đó, các nạn nhân được người nhà và hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu, theo dõi và điều trị. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 20/2, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định và đã được xuất viện về nhà. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của những người này đã bình thường.

Chia sẻ với báo Sức khoẻ và Đời sống, TS Nguyễn Kiêm Sơn, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết, cá sấu hỏa tiễn là loài cá nước ngọt có nguồn gốc và phân bố chủ yếu ở ao, hồ vùng Bắc Mỹ, tên khoa học là Lepisosteus Oculatus Winchell thuộc bộ Lepisosteiformes (bộ cá mõm dài). Cá có có hình thù kỳ quái như có vẩy rắn, đầu cá sấu, thân hình trơn như cá lóc. Vì có hình thái đặc biệt, nên chúng thường được dân nuôi cá cảnh Việt Nam săn lùng để nuôi trong các bể cá làm cảnh và đặt cho những cái tên khác như cá Phúc Lộc Thọ, cá sao hỏa tiễn, cá nhái đốm…

Dù nuôi trong môi trường chật hẹp, cá sấu hỏa tiễn vẫn có thể đạt chiều dài 1m và đạt trọng lượng hàng chục kg trong vài năm. Đặc biệt, trong quá trình nuôi nhốt, một số người đã phóng sinh, thả cá ra sông, hồ là hành động rất nguy hiểm. Ở môi trường tự nhiên, do tính phàm ăn và hung dữ nên loài cá này phát triển nhanh. Và với thân hình tròn lẳn, mõm nhọn và dài, chúng chiếm hết thức ăn trong hệ sinh thái. Sinh vật và hệ sinh thái khu vực cá sâu hỏa tiễn sinh sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Nơi nào có sấu hỏa tiễn sinh sống, nơi ấy các loài thủy sinh khác sẽ bị tận diệt. Động vật nào ăn phải trứng sấu hỏa tiễn cũng sẽ bị ngộ độc và chết trong thời gian ngắn", TS Nguyễn Kiêm Sơn cho biết.

Trứng và gan cá sấu hỏa tiễn có chất độc cao, tuy không gây bất tỉnh, ngưng thở ngay, nhưng gây ói mửa, đau bụng, tiêu chảy làm mất nước, suy kiệt cơ thể, suy thận và có thể dẫn đến tử vong nếu không cứu chữa kịp thời. Người dân nên nhận biết loài cá này, để nếu chế biến, tuyệt đối loại bỏ gan, trứng và rửa sạch ổ bụng cá trước khi nấu.

Cơ quan công an nhận định, việc một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin "ngộ độc do ăn trứng cá rồng" là không chính xác, dễ gây hiểu lầm và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chế biến, sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những thực phẩm không phổ biến; đồng thời tìm hiểu kỹ đặc tính và cách sử dụng an toàn để tránh những sự cố đáng tiếc.