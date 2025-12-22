Trải nghiệm mỹ vị từ đầu bếp Michelin hoàn toàn miễn phí tại Extra Special Night 2025

Khi tinh hoa Michelin hòa quyện cùng vị bia huyền thoại

Điểm nhấn khác biệt nhất của Extra Special Night 2025 chính là không gian ẩm thực được nâng tầm lên tiêu chuẩn Michelin. Lấy cảm hứng từ sự tinh tế của ẩm thực thế giới, các món Việt quen thuộc đã được biến tấu đầy hiện đại và sang trọng.

Với trải nghiệm này, Bia Saigon Special không chỉ đóng vai trò là thức uống đi kèm mà còn được kết hợp trực tiếp vào quá trình chế biến, tạo nên trải nghiệm ẩm thực đậm bản sắc nhưng vẫn mới mẻ và khác biệt.

Những món ăn quen thuộc của ẩm thực Việt được biến tấu tinh tế và kết hợp cùng Bia Saigon Special trong quá trình chế biến, cho thấy Bia Saigon Special không chỉ đồng hành ghi dấu mọi khoảnh khắc đặc biệt, mà còn khẳng định khả năng nâng tầm món ăn theo một cách rất riêng.

Một trong những hoạt động để lại ấn tượng sâu đậm với du khách là khi được trực tiếp chứng kiến đầu bếp Michelin cùng nghệ sĩ Tăng Phúc làm nem cua bể, kết hợp tinh tế với Bia Saigon Special trong quá trình chế biến, giúp tạo nên vị đặc biệt khó lẫn. Không dừng lại ở đó, món nem cua bể càng "extra special" khi thưởng thức cùng Bia Saigon Special. Sự kết hợp này không chỉ đánh thức mọi giác quan mà còn nâng tầm trải nghiệm thưởng thức, để lại dư vị tròn đầy và đáng nhớ cho món ăn quen thuộc.

Không gian trải nghiệm Extra Special

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là không gian trải nghiệm đa khu vực, nơi lễ hội trở thành một hành trình khám phá liên tục. Tại thử thách "ATM Lộc", người tham dự cùng nhau vượt qua các thử thách vận động và tương tác theo nhóm để "rút" về những lời chúc may mắn đầu năm, tượng trưng cho tinh thần cùng nhau trao - nhận Lộc Tết. Song song đó, khu vực Extra Special Hub mang đến không gian trải nghiệm nơi khách tham dự có thể trực tiếp sáng tạo những chiếc túi tote, kết hợp dấu ấn cá nhân cùng biểu tượng "special" – dáng chai đặc trưng của Bia Saigon Special, gửi gắm thông điệp "tuy bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn".

Hoạt động này phản ánh trọn vẹn tinh thần của Bia Saigon Special: một dòng bia được chế tác tỉ mỉ với công nghệ ủ kép hoa bia Yakima, đề cao giá trị thủ công và sự chỉn chu trong từng chi tiết. Bên cạnh đó, sự góp mặt của nghệ sĩ Tăng Phúc mang đến góc nhìn nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần truyền cảm hứng để mỗi lời chúc, mỗi món quà tại sự kiện trở nên gần gũi hơn, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho người tham dự.

Âm nhạc Extra Special - Khuấy động cảm xúc Tết

Khi đêm về, sức nóng của Extra Special Night được đẩy lên cao trào với dàn lineup "khủng": Trúc Nhân, Trang Pháp, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Tăng Phúc... Những bản phối độc quyền dành riêng cho mùa Tết đã biến quảng trường thành một đại tiệc âm thanh và ánh sáng.

Trái tim của sự kiện là khoảnh khắc hé lộ hàng ngàn lời chúc Tết đặc biệt do chính cộng đồng tham dự tạo nên trong suốt đêm hội. Cao trào được đẩy lên với "Cơn mưa Lộc" mang tính biểu tượng kết hợp cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao đầy bất ngờ, lan tỏa tinh thần Tết lớn, nơi sự gắn kết, hy vọng và khởi đầu mới được cùng nhau sẻ chia để mọi khoảnh khắc đều trở nên Extra Special.

Vị Special cho dịp Special

Extra Special Night 2025 không chỉ là một sự kiện giải trí, mà là chương tiếp theo trong hành trình kết nối cảm xúc của Bia Saigon Special. Bằng cách đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, thương hiệu đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc mang đến cách đón Tết hiện đại: Đẳng cấp, sáng tạo nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt.

Song hành cùng hương vị đặc biệt của Bia Saigon Special đã trở thành dấu ấn chất lượng tại Việt Nam, sự kiện là minh chứng cho cam kết của thương hiệu trong việc mang đến những trải nghiệm sáng tạo. Thông qua những không gian đa tầng và khoảnh khắc sẻ chia đầy cảm xúc, Bia Saigon Special mang đến một cách đón Tết hiện đại, gần gũi và đáng nhớ.