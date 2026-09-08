Trải nghiệm Đêm hội Trăng Rằm truyền thống hoàn toàn miễn phí tại Phú Mỹ Hưng ngày 19/9

Sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện cộng đồng của Phú Mỹ Hưng, hướng đến mục tiêu tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, mang đến sự trải nghiệm, sáng tạo cho trẻ em, khuyến khích sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và kết nối cộng đồng.

Ngày hội sẽ diễn ra từ 14:00 - 21:00 thứ Bảy, ngày 19/9/2026, tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng, TP.HCM với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa và vui tươi.

Những hoạt động truyền thống của Đêm Trung thu

Ngày hội Trung thu Phú Mỹ Hưng 2026 sẽ mang đến một không gian lễ hội với những hoạt động, tiết mục đặc trưng của một Đêm hội Trăng Rằm truyền thống. Nổi bật là hoạt động Phá cỗ Rước đèn. Sau các tiết mục văn nghệ tưng bừng với Chị Hằng và Chú Cuội trên sân khấu, các bé sẽ cùng nhau tham gia phá cỗ đêm trăng. Tiếp đó sẽ là tiết mục rước đèn trung thu. Trong tiếng trống lân rộn ràng và ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng trên tay, đoàn rước đèn sẽ theo chân lân, diễu hành quanh các con đường trong khuôn viên tổ chức Ngày hội. Đây chắc chắn sẽ là những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ cho các bé tham gia.

Hai cuộc thi nghệ thuật: Làm lồng đèn truyền thống và Vẽ tranh Trung thu

Nhằm khơi gợi tính sáng tạo cho các bé thiếu nhi và giữ gìn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, Ban tổ chức Ngày hội đã tổ chức hai cuộc thi nghệ thuật: Làm lồng đèn truyền thống và Vẽ tranh chủ đề Trung thu.

Cuộc thi làm lồng đèn truyền thống dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, tham gia theo hình thức nhóm từ 2 đến 4 thành viên. Theo đó, trong 60 phút, các đội sẽ thực hiện làm và trang trí lồng đèn ngôi sao từ những nguyên vật liệu mà Ban Tổ chức cung cấp. Lồng đèn ngôi sao và các vật liệu truyền thống như khung tre, giấy bóng kiếng… đã trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ và gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Ngoài việc làm thủ công và trang trí, các đội sẽ có 2 phút để thuyết minh về ý tưởng, thông điệp gửi gắm qua tác phẩm của mình nhằm chinh phục những giải thưởng cao từ Ban tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng của Cuộc thi lên đến trên 8 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng phụ là quà tặng và giấy chứng nhận. Cuộc thi giới hạn số đội tham gia là 30 đội, Ban tổ chức sẽ đóng cổng đăng ký tham gia khi đủ số lượng. Để đăng ký tham gia cuộc thi, các đội có thể truy cập vào Fanpage Phú Mỹ Hưng Ngày Nay.

Cuộc thi Vẽ tranh Trung thu (phối hợp cùng Global Art Việt Nam), dành cho trẻ từ 5 - 15 tuổi, có chủ đề "Ánh Trăng Sáng Tạo (Moonlight of Creativity)" nhằm khuyến khích các em thể hiện sự sáng tạo, trí tưởng tượng và cảm nhận riêng về Tết Trung thu qua những nét vẽ của mình. Các thí sinh sẽ trực tiếp thực hiện tác phẩm của mình ngay tại sự kiện. Để tham gia cuộc thi, các bé có thể đăng ký qua link: https://forms.gle/cQSAnP7DWEw7js2F9 hoặc liên hệ website: globalart.vn.

Trò chơi dân gian, sân chơi trải nghiệm

Đến với Ngày hội, các bé sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng, náo nhiệt với các trò chơi dân gian sôi nổi như: kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, gánh lúa qua cầu, bịt mắt đập lon... Cùng với đó là các trò chơi, hoạt động mang tính trải nghiệm như hướng dẫn nặn tò he, tập làm lồng đèn, tự tay thiết kế trang sức đeo tay giúp các bé vừa được vui chơi thỏa thích, vừa có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận và yêu mến các giá trị văn hóa dân tộc. Đặc biệt, trong Ngày hội sẽ có phần hướng dẫn làm lồng đèn ông sao truyền thống theo cách thủ công để các bé có thể tự tay làm cho mình những chiếc lồng đèn lung linh, xinh xắn.

Mở cửa tự do, hàng ngàn phần quà cho trẻ

Không chỉ mở cửa tự do, miễn phí các trò chơi để chào đón các bé và gia đình tham gia, Ngày hội Trung thu Phú Mỹ Hưng còn chuẩn bị sẵn sàng khoảng 2.000 phần quà (gồm lồng đèn, bánh kẹo, gấu bông, đồ chơi, ba lô,…) dành cho các bé. Theo đó, khi tham gia các trò chơi, hoạt động trong Ngày hội, các bé sẽ được tích lũy Thẻ hoàn thành trò chơi. Thu thập đủ 5 thẻ màu khác nhau, các bé sẽ tham gia rút thăm nhận quà từ Ban tổ chức.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ:

- Tài trợ Vàng: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi)

- Tài trợ Bạc: Trung tâm Thương mại Crescent Mall

- Tài trợ Đồng: Hệ thống Trung tâm dạy vẽ Global Art Việt Nam

Hỗ trợ: Công ty Cổ phần Konnit Group, Trung tâm Anh ngữ ILA, Trung tâm Toán Tư duy Mathnasium, Trung tâm Anh ngữ Apollo, Phòng khám Quốc tế CarePlus, Milkita Kẹo Làm Từ Sữa, Ứng dụng Livin PMH.