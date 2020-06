Trải lòng của nữ Stylist mới nổi trên Tik Tok: Không thiếu khoảnh khắc bình yên trong công việc đầy hào nhoáng

Hôm trước, stylist Long Ichi đã có bài viết "vạch trần" các mảng màu đa sắc của thế giới stylist. Ngay sau đó, Hoàng Ku cũng đăng một status kể thêm về nỗi khổ trong nghề. Nhưng liệu khi nhắc đến công việc này, tất cả sẽ chỉ là một gam màu tiêu cực không lối thoát? Với hội chị em cũng làm nghề nghiệp này thì sao? Đó là một ẩn số thú vị mà bài viết này sẽ mang đến cho bạn, để chúng ta cùng khám phá sâu hơn về nghề cố vấn thời trang.

Đỗ Thu Thủy (Mayddoo) là một cô nàng stylist dạo gần đây được giới trẻ biết nhiều qua MXH Tik Tok. Điểm đặc biệt của tài khoản này là loạt clip ghi lại đời sống thường nhật, cắt ghép chỉn chu và trọn vẹn. Trước đây, cộng đồng mạng từng rất thích thú trước dạng video này khi các chàng hotboy bên Trung Quốc cũng quay clip "daily routine" nấu ăn, giặt quần áo, dọn nhà...

Có thể thấy, trong mỗi clip, Thu Thủy khắc họa lại cảnh tan làm về, bắt tay vào nấu ăn, cắm hoa, đọc sách... Chính sự bình yên rất đỗi thân thuộc ấy khiến cho người dùng Tik Tok thích mê và thả tim không ngừng. Hiện tại, tài khoản của Thủy có gần 20K lượt theo dõi, hơn 130K lượt thích và mỗi clip sở hữu hàng trăm ngàn lượt xem.

Nhiều người hẳn tò mò, Thủy là một stylist mà lại có thời gian thảnh thơi thư giãn đến như vậy ư? Đúng, mặc dù đang theo đuổi một trong những ngành nghề khắt khe, khó khăn nhất về nghệ thuật song Thu Thủy lại có một cái nhìn rất khác về công việc này. Cùng khám phá xem góc nhìn của Thủy có khác gì so với Long Ichi hay Hoàng Ku không nhé!

Nghề Stylist - 1 tỉ việc không tên và những vị khách siêu khó tính!

Đỗ Thu Thủy đã từng làm việc cùng Á Hậu Huyền My, Á Hậu Tường San, Á Quân The Face Quỳnh Anh, Linh Chi The Face, Emma Le, Lâm Bảo Châu... nên kinh nghiệm của cô nàng cũng được xem như khá dày dặn. Khi chia sẻ về công việc, Thủy không ngần ngại cho rằng làm stylist không chỉ là khoác cho celeb một bộ cánh nổi bật mà còn là 1001 tác vụ đằng sau:

"Mình hiện tại là Fashion Stylist và Art Director, khách hàng chủ yếu từ những Local brand và nhãn hàng quảng cáo sản phẩm. Nhiệm vụ đầy đủ của một stylist như mình là lên ý tưởng cho thực hiện hình ảnh cho lookbook, campaign, quảng cáo sản phẩm. Lên ý tưởng sẽ bao gồm tìm kiếm những layout phù hợp, chọn lọc lắp ghép chúng thành bản hoàn chỉnh để khách hàng có thể hình dung được rõ ràng nhất ý tưởng của mình. Sau khi được duyệt, stylist sẽ mix - match trang phục, chuẩn bị phụ kiện như khuyên tai, túi xách, giày dép cho phù hợp.

Khi nhìn vào stylist, mọi người luôn nghĩ tới những sự “hào nhoáng” như việc nhàn, thu nhập hấp dẫn, làm cùng người nổi tiếng... nhưng kì thực đây là một công việc đòi hỏi kiên trì lẫn đam mê cực lớn. Với stylist thì kiến thức về thời trang và sức sáng tạo là điều đặt ra hàng đầu, luôn luôn phải update xu hướng thời trang mới thậm chí là phải đi tắt đón đầu, vốn là một nghề đào thải rất cao nữa nên bản thân phải luôn học hỏi, trau dồi thật nhiều về kiến thức thời trang thì mới không để mình tụt hậu được.

Stylist còn là một nghề mà mọi người hay đùa nhau là “làm dâu trăm họ”. Áp lực kinh khủng đến từ những khách hàng cực kì khó tính khiến concept phải đổi đi đổi lại nhiều lần. Công việc sáng tạo thì đầu óc cần phải được thoải mái mới hoàn thành được mà khách cứ chửi mắng xơi xơi ấy. Sự trau chuốt tỉ mỉ là điều kiện đủ của một stylist nữa."

Nhiều rủi ro nghề nghiệp nhưng thu nhập đủ để làm mọi điều mình thích và quan trọng là phải luôn mỉm cười!

Theo Thủy chia sẻ, bảo quản trang phục là một nỗi ám ảnh lớn vì việc mượn đồ mang đi chụp hình nếu như chỉ cần bẩn một xíu hay sứt chỉ thì chắc chắn phải bỏ tiền túi mua một món đồ về nhà cất gọn trong tủ rồi. "Về thu nhập thì với mình là đủ để có một cuộc sống như hiện tại, thoải mái làm điều mình thích mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Tất cả mọi uất ức khách hàng đưa đến đôi khi chỉ là một câu rất nhẹ nhàng “Không ưng em ạ” cho dù ý tưởng đã được chính khách hàng duyệt và cả ekip đã làm đúng như vậy. Còn rất nhiều những vấn đề như thay đổi lịch chụp hay thời gian chụp quá sớm. Đã có lần cả ekip mình bắt đầu đi chụp từ 4h sáng tới 12h đêm mới kết thúc buổi photoshoot.

Những ngày đầu mới đi làm gặp phải trường hợp như vậy chắc chắn sẽ uất ức lắm nhưng vượt qua được nó thì chúng ta sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm và có kĩ năng xử lý cho những vấn đề sau này tốt hơn. Quan trọng là tuy đi làm có mệt mỏi, vất vả nhưng đừng bao giờ mang một bộ mặt quá khó chịu về nhà nhé. Hãy bỏ quên hết bên ngoài cánh cửa và relax theo cách riêng của mình nè!"

Bên cạnh đó, Đỗ Thu Thủy cũng cho biết vì ngày xưa cô thích viết nhật ký ghi lại hoạt động thường ngày nên ý tưởng đó đã giúp cô tạo nên loạt clip hot Tiktok. Sự phát triển của công nghệ đã cho cô nàng sáng tạo này thêm một hướng đi mới trong xây dựng thương hiệu cá nhân và lan tỏa điều tích cực.

Hi vọng, sau câu chuyện rất riêng, rất khác về nghề của Đỗ Thu Thủy ở trên, các bạn trẻ không còn mang nỗi sợ hãi với stylist nữa và luôn can đảm để theo đuổi đam mê!