Trần Quán Hy từng là mỹ nam đình đám của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Vẻ đẹp "bad boy", điển trai của anh từng chinh phục tất cả fan nữ trên toàn châu Á. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, diện mạo gầy gò, lão hóa thấy rõ với gương mặt đầy nếp nhăn sâu và sự luộm thuộm, râu ria xồm xoàm, tóc tai bạc muối tiêu lười chăm chút của Trần Quán Hy gây thất vọng lớn. Nhìn thấy diện mạo sa sút của nam diễn viên, nhiều người không khỏi giật mình. Bởi lẽ trong ký ức số đông, Trần Quán Hy vẫn là “bad boy” phong trần, bất cần và cực kỳ cuốn hút của đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, theo tờ Sohu, diện mạo của Trần Quán Hy gần đây đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong các hình ảnh cam thường mới nhất, cựu tài tử vẫn "nuôi râu", nhưng nền da của anh đã bớt khô sạm, nhăn nheo, tóc nhuộm đen cắt ngắn và chải chuốt gọn gàng hơn so với trước. Khi cùng vợ con tham dự đám cưới người quen ở Mỹ, Trần Quán Hy được đánh giá có thần sắc tươi tỉnh hơn. Diện mạo đang dần "cải lão hoàn đồng" của nam diễn viên gây chú ý, có hàng trăm nghìn người xem trên MXH. Hiện tại, anh được cho là đã tăng cân và có phần chăm chút cho ngoại hình của mình hơn sau nhiều năm bỏ bê.

Hình ảnh già nua, lão hóa và xuề xòa của Trần Quán Hy từng gây sốc cho khán giả toàn châu Á. Ảnh: Sina.

Trần Quán Hy hiện tại đã tăng cân, diện mạo trẻ trung, gọn gàng hơn trước (ảnh phải). Ảnh: HK01.

Trong lần xuất hiện mới nhất tại đám cưới người quen, Trần Quán Hy có thần sắc tươi tỉnh. Sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của anh đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Ảnh: Sina.

Trần Quán Hy sinh năm 1980, từng là mỹ nam trong mộng của hội chị em mê phim Hong Kong (Trung Quốc). Gương mặt điển trai, phong thái hào hoa, phóng khoáng đậm chất "trai hư" giúp nam diễn viên nổi bật hẳn trong lứa nam thần Cbiz thế hệ đầu bên cạnh những cái tên như Ngô Ngạn Tổ hay Tạ Đình Phong... Ở thời kỳ đỉnh cao, nam tài tử còn từng trở thành 1 trong top 10 biểu tượng thời trang, đánh bại rất nhiều nghệ sĩ để giành được danh hiệu Ngôi sao trẻ đẹp trai nhất Hong Kong. Trần Quán Hy được coi như báu vật nhan sắc Hong Kong vào thời kỳ đó.

Trần Quán Hy từng là "báu vật nhan sắc" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Vẻ phóng khoáng, "bad boy" bất cần đời của anh tạo nên xu thế vào thời điểm đó. Ảnh: Sina.

Năm 2008, nam diễn viên vướng bê bối chấn động châu Á, đó là lộ 1.300 bức ảnh nhạy cảm cùng loạt clip nóng với hàng loạt ngọc nữ Cbiz hàng đầu như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q, Dương Vĩnh Tình, Trần Văn Tuệ, Trần Tư Tuệ, Nhan Dĩnh Tư... Chưa dừng lại ở đó, đĩa CD chứa ảnh và clip nhạy cảm của Trần Quán Hy với những mỹ nhân này còn bị rao bán công khai trên đường phố với mức giá 20 USD/chiếc (khoảng hơn 400 nghìn đồng).

Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi là 2 đại mỹ nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Trần Quán Hy. Cả hai gần như mất sự nghiệp, danh tiếng và thậm chí cả hạnh phúc cá nhân vì ảnh nóng bị phát tán từ máy tính của tình cũ. Sau khi vụ scandal nổ ra, nam diễn viên mở họp báo xin lỗi các nạn nhân và người hâm mộ. Đứng trước cảnh làn sóng tẩy chay dữ dội, sự nghiệp bị huỷ hoại chỉ sau 1 đêm, và bị khán giả quay lưng, Trần Quán Hy rút khỏi showbiz vô thời hạn.

Nam diễn viên huỷ hoại sự nghiệp, danh tiếng và cuộc đời của chính mình cùng 2 tình cũ Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi vì đem máy tính đi sửa. Ảnh: On.

Năm 2010, nam diễn viên cố quay lại Hong Kong (Trung Quốc) để làm lại, song sự nghiệp âm nhạc của anh không được khán giả ủng hộ. Sau khi cưới siêu mẫu Victoria's Secret Tần Thư Bồi, cuộc đời của anh mới có điểm sáng. Hiện, Trần Quán Hy lo vun vén gia đình, kiếm tiền bằng cách kinh doanh thời trang.

Trần Quán Hy có tổ ấm hạnh phúc bên siêu mẫu Tần Thư Bồi và con gái. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, 163