Trách nhiệm của shipper sau mỗi đơn hàng

Với những người shipper bám tuyến miền núi, mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn là kết quả của sự kiên trì, trách nhiệm và không ít lần vượt qua những thử thách bất ngờ trên đường.

Shipper J&T Express ở vùng cao giao hàng trên những cung đường quanh co (Ảnh: J&T Express).

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành đơn hàng

Địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều tuyến đường đèo dốc và thời tiết diễn biến khắc nghiệt, Sông Mã (Sơn La) là một trong những địa bàn giao nhận nhiều thử thách. Mùa mưa đối mặt với sạt lở, lũ quét, đường trơn trượt; mùa đông lại phủ kín sương mù và những đợt rét đậm, rét hại.

Anh Lò Văn Diện người vượt qua cái rét đêm đông để hoàn thành công việc (Ảnh: J&T Express).

Với anh Lò Văn Diện, 31 tuổi, đợt rét đậm cuối tháng 11/2025 là quãng thời gian anh nhớ nhất kể từ khi gắn bó với nghề chuyển phát. Khoảng 20 giờ hôm ấy, anh được phân công đi giao hỗ trợ một tuyến hàng cách bưu cục khoảng 40 km đang cần tăng cường nhân lực.

Ngoài trời chỉ hơn 10 độ C, tuyến đường đó anh chưa từng phụ trách, khi được nhờ hỗ trợ anh cũng phân vân. "Tôi có chút đắn đo vì chưa quen địa bàn và đã là cuối ngày. Nếu không hoàn thành, không chỉ đơn hàng bị chậm mà còn ảnh hưởng đến tiến độ chung của bưu cục", anh nhớ lại.

Sau lời động viên của trưởng bưu cục, anh quyết định nhận nhiệm vụ. Chiếc xe máy tiếp tục lăn bánh trong đêm rét, mang theo 40 đơn hàng cuối cùng cần được giao trong ngày. Dưới cái rét cắt da cắt thịt, anh Diện nhìn vào sấp vận đơn, vừa siết ga vừa dò tìm đường, anh nghĩ đến sự chờ đợi của khách để có thêm động lực tiếp tục hành trình.

Cứ thế anh kiên trì vượt qua từng cơn dốc và gõ cửa từng nhà. Khi đơn hàng cuối cùng được giao thành công, đồng hồ đã gần 23 giờ. Giữa màn sương muối dày đặc, người mệt rã rời nhưng điều còn đọng lại là cảm giác nhẹ nhõm vì không để khách phải chờ thêm một ngày nữa.

Anh Diện thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác lo lắng. "Có những đoạn đường tối tăm, vắng lặng đến lạnh người. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không tin mình đã đưa ra quyết định táo bạo và hoàn thành được nhiệm vụ hôm ấy", anh Diện chia sẻ.

Giữ hành trình đơn hàng không gián đoạn

Cùng chung khu vực Sông Mã (Sơn La), anh Trịnh Công Sơn, 26 tuổi, đến nay đã gắn bó với công việc shipper tại J&T Express hơn 4 năm cũng từng trải qua nhiều khó khăn trên hành trình giao nhận. Với anh Trịnh Công Sơn, phép thử lớn hơn lại đến khi mưa lũ bất ngờ chia cắt tuyến giao hàng và buộc anh phải tìm cách để không một đơn nào bị bỏ lại.

Anh Trịnh Công Sơn luôn đặt khách hàng lên hàng đầu trong mỗi quyết định trên hành trình giao nhận (Ảnh: J&T Express).

Trong một chuyến phát hàng cách bưu cục gần 50 km, cơn mưa lớn bất ngờ khiến nước lũ dâng cao, chia cắt tuyến đường vào bản. Khi được người dân địa phương đưa vào nơi an toàn, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là bao giờ mình có thể trở về, mà là hơn 60 đơn hàng vẫn còn trong sọt.

Nước rút dần khoảng 19 giờ, được bà con hỗ trợ, anh thoát khỏi dòng suối dữ. "Ai cũng nghĩ tôi sẽ quay đầu về kho, nhưng nhìn 60 đơn hàng còn trên ứng dụng, tôi không đành lòng", anh Sơn kể lại.

Mặc kệ quần áo ướt sũng, anh sốc lại tinh thần và chọn tiếp tục hành trình. Lúc này, thử thách không còn là dòng nước lũ mà là cách để những đơn hàng vẫn đến đúng người khi trời đã tối, đường núi khó đi và nhiều khách không ở nhà.

Thay vì chờ khách quay về, anh chủ động gọi điện xác nhận, linh hoạt nhờ người thân hoặc hàng xóm nhận hộ khi được khách đồng ý. Có những hộ ở sâu trong bản, anh phải cầm loa đi tìm từng người. Mỗi đơn hàng được xử lý theo một cách khác nhau, miễn là bảo đảm hàng đến đúng nơi, đúng người và đúng quy trình.

Sự linh hoạt ấy giúp hơn 100 đơn hàng được hoàn thành trong ngày, trong đó có toàn bộ số đơn từng đứng trước nguy cơ bị tồn sau trận lũ.

Trên đường trở về, khi còn cách bưu cục khoảng 20 km, chiếc xe bất ngờ gãy phanh. Giữa trời mưa phùn và mặt đường trơn trượt, anh chỉ còn cách rà từng mét đường bằng phanh trước. 23h30, anh có mặt ở bưu cục, anh bất ngờ và cảm động khi ánh đèn vẫn sáng cùng những đồng nghiệp đang chờ nhau kết thúc ca làm.

Câu chuyện của anh Lò Văn Diện và anh Trịnh Công Sơn, hai shipper đạt thành tích cao nhất và nhì trong dự án "Hành trình hái sao" tháng 6 vừa qua, và đạt "Shipper 5 sao" ba tháng liên tiếp chỉ là hai trong rất nhiều hành trình thầm lặng của đội ngũ shipper J&T Express trên khắp cả nước.

Dù hoàn cảnh khác nhau, điểm chung ở họ là tinh thần trách nhiệm luôn được đặt lên trước mọi khó khăn. Phía sau mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn là những quyết định được đưa ra trong những thời điểm khó khăn nhất, là sự linh hoạt trước những tình huống bất ngờ và sự kiên trì để hoàn thành lời hẹn với khách hàng.

Chính những nỗ lực thầm lặng ấy đã góp phần giữ cho hành trình giao nhận được nối dài, để mỗi kiện hàng không chỉ đến đúng địa chỉ mà còn mang theo sự tận tâm của những người làm nghề chuyển phát.