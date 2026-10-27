Trả lại tiền phụ huynh sau phản ánh một tháng quỹ lớp chi hết 17 triệu đồng

Ngày 26/10, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, 64/64 Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp của Trường tiểu học Chu Văn, phường Thanh Liệt (Hà Nội) đã trả lại tiền quỹ cho phụ huynh sau phản ánh một tháng quỹ lớp chi hết 17 triệu đồng.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, liên quan đến phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An năm học mới bắt đầu được 1 tháng nhưng quỹ lớp đã chi tới 17 triệu đồng, đơn vị đã có kiểm tra, làm rõ.

Cụ thể, nội dung phản ánh tại 1 lớp của Trường Tiểu học Chu Văn An mới có 1 tháng đã chi tới 17 triệu đồng với 23 khoản chi trong đó có các khoản như: Họp phụ huynh đầu năm, cây cảnh, cờ dây, dây thít, bánh kẹo khai giảng, gen dây điện và dây điện, nước lau sàn, trang trí dây leo, hoa khai giảng, đèn lồng trung thu, quà sinh nhật, đồ trang trí trung thu lớp, vệ sinh lớp tháng 9, bánh kẹo liên hoan trung thu, bánh kem sinh nhật, vệ sinh lớp tháng hè, nhãn vở và bọc vở, giấy vệ sinh...

Sau phản ánh của phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp của Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Thanh Liệt đã trả tiền lại tiền quỹ lớp.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã kiểm tra hồ sơ thu, chi quỹ Ban đại diện Cha mẹ học sinh các lớp cho thấy, năm học 2026 -2027, có 64/68 lớp triển khai thu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trong đó, các lớp có đề xuất kế hoạch dự kiến thu, có một số nội dung chi chưa đúng quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh như: Trang trí lớp, vệ sinh lớp, photo tài liệu, giấy vệ sinh...

Chưa có lớp nào có ghi nhận đã chi hết 17 triệu đồng với 23 khoản chi như phản ánh của phụ huynh.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, qua báo cáo của nhà trường, đến nay có 64/64 Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã hoàn trả cho phụ huynh số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ những khoản chi đúng quy định.

Ban Giám hiệu Trường tiểu học Chu Văn An rút kinh nghiệm trong việc chưa kiểm tra, rà soát hết kế hoạch dự kiến chi tại tất cả các lớp.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thêm, hiện nay đơn vị đã có thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Đồng thời, Sở cũng có văn bản hướng dẫn về việc thống nhất các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong năm học 2026 - 2027 đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Hiện nay, Sở này đang xây dựng hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 81 của Bộ GD&ĐT trước khi thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 81 nêu rõ: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức thu bình quân hay tối thiểu; không được ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.