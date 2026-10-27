Ban phụ huynh một lớp chi gần 43 triệu đồng mua ti vi, bảng trượt, xử lý thế nào?

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đầu tháng 10/2026, phụ huynh học sinh lớp 10A4, Trường THPT Khương Đình phản ánh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã thực hiện thu cào bằng mỗi gia đình 2 triệu đồng khi chưa đưa ra kế hoạch dự kiến các khoản chi.

Đồng thời, Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng đã triển khai lắp tivi màn hình tương tác và bảng trượt có giá hơn 40 triệu đồng không đúng với đa số nguyện vọng của cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp này còn tự ý sơn sửa phòng học, kéo đường truyền mạng wifi, bổ sung quạt máy, thay bóng đèn chiếu sáng.

Nội dung này cũng đã được báo Tiền Phong đăng ngày 1/10/2026. Sau khi báo đăng, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường rà soát, kiểm tra, xem xét xử lý từng nội dung.

Qua kiểm tra cho thấy, đầu năm học, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A4, Trường THPT Khương Đình đã thông báo thu 2 triệu đồng/học sinh để lắp đặt ti vi tương tác và bảng trượt. Mức thu cho khoản này là 1 triệu đồng/học sinh. Ngoài ra, còn vận động ủng hộ quỹ hoạt động chung của lớp 1 triệu đồng/học sinh khi chưa triển khai thông qua dự kiến các nội dung chi, mức chi để thống nhất với tất cả cha mẹ học sinh.

Thực tế, cha mẹ học sinh lớp nhất trí với chủ trương lắp ti vi và bảng trượt, có 43/51 cha mẹ học sinh đã ủng hộ. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã mua ti vi với kinh phí là 37 triệu đồng và bảng trượt là 5,6 triệu, tổng cộng 2 khoản chi là 42,6 triệu đồng.

Học sinh Trường THPT Khương Đình (ảnh: Nhà trường)

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khẳng định, có sự việc một số cha mẹ học sinh lớp 10A4 tự nguyện ủng hộ thực hiện sơn lại phòng học, lắp wifi, bổ sung 1 quạt treo tường. Các nội dung ủng hộ này không có trong kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Tuy nhiên, không có việc phụ huynh tự thay bóng đèn chiếu sáng.

Sau khi có phản ánh, tất cả phụ huynh học sinh lớp 10A4 đã thống nhất phương án kiến nghị nhà trường cho phép được tiếp tục sử dụng ti vi và bảng trượt vì đây là phương tiện học tập được ủng hộ để học sinh sử dụng trong 3 năm học tại nhà trường. Sau khi học sinh học hết lớp 12, ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thanh lý để trả lại cho phụ huynh.

Đối với khoản thu tiền quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chưa thực hiện đúng quy trình, một số nội dung dự kiến chi chưa đúng quy định đã được hoàn trả lại cho phụ huynh sau khi đã khấu trừ các khoản chi đúng quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Trường THPT Khương Đình đã cùng các giáo viên chủ nhiệm rà soát việc thực hiện thu chi, vận động ủng hộ của tất cả ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp đã rút kinh nghiệm trong việc chưa chủ động phối hợp, hướng dẫn ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đồng thời chưa kịp thời nắm bắt, xem xét xử lý khi có các tình huống mới phát sinh.

Trước đó, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, liên quan đến công tác thu, chi đầu năm học, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm. Sở cũng đã quy định rõ trách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

Quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, trong sự việc kể trên, Sở GD&ĐT Hà Nội không thông tin về việc có hay không xử lý các cá nhân liên quan tại Trường THPT Khương Đình.