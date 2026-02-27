Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bố cô dâu hoàn trả hơn 700 triệu đồng tiền sính lễ cho chú rể ngay trong lễ cưới đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Vietnamnet dẫn nguồn trang QQ, đoạn video được đăng tải ngày 24/2 ghi lại sự việc xảy ra tại thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Cô dâu Liêu Kiều đã trực tiếp lên tiếng xác nhận câu chuyện.

Liêu Kiều cho biết cô và chú rể Lý Bình đều là người Ích Dương. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, sau thời gian tìm hiểu đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Từ khi yêu đến lúc đính hôn, cả hai cùng gia đình đã thống nhất quan điểm không đặt nặng chuyện sính lễ, coi trọng tình cảm và tương lai chung hơn giá trị vật chất.

Ngay từ thời điểm đính hôn, Liêu Kiều đã nói rõ với bố rằng, cô không muốn nhận tiền sính lễ. Tuy nhiên, trong ngày cưới 22/2, cha cô vẫn nhận 188.000 NDT (hơn 713 triệu đồng) theo phong tục, rồi bất ngờ hoàn trả toàn bộ số tiền này cho chú rể trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và quan khách. Ông chỉ giữ lại 100 NDT (khoảng 370 nghìn đồng) với ý nghĩa tượng trưng, cầu chúc may mắn.

Trả lại hơn 700 triệu tiền sính lễ, người cha khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ lý do thật sự. Ảnh: QQ.

“Các bạn trẻ, đừng để tiền bạc làm lu mờ hạnh phúc hôn nhân của mình”, người cha nói trước quan khách. Phát biểu mộc mạc nhưng chân thành ấy nhanh chóng nhận được tràng pháo tay hưởng ứng. Liêu Kiều chia sẻ, cha mình không có điều kiện học hành cao, song tư duy rất tiến bộ. Ông nhiều lần bày tỏ quan điểm không muốn con cái bị áp lực bởi sính lễ hay vật chất khi kết hôn.

Theo lời cô dâu, việc trả lại tiền sính lễ thực chất đã được gia đình bàn bạc từ trước. Tuy nhiên, chị không ngờ cha lại công khai tuyên bố ngay trong lễ cưới, càng không nghĩ những lời phát biểu ấy lại chạm đến trái tim nhiều người đến vậy. Đoạn video lan truyền thực chất do người thân ghi lại kỷ niệm, không chủ đích đăng tải rộng rãi. Gia đình hoàn toàn bất ngờ khi sự việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng.

Liêu Kiều cũng tiết lộ, từ khi con gái đến tuổi hẹn hò, người cha đã khẳng định: “Là một người cha, tôi không bao giờ yêu cầu con mình phải có sính lễ”. Quan điểm ấy cũng được ông nhắc lại với em gái của chị: không nhận quà đính hôn và cũng không đặt điều kiện tài chính với nhà trai.

Về phía chú rể, Lý Bình cho biết bản thân hoàn toàn bất ngờ trước hành động của bố vợ. Tuy nhiên, anh bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng và tư tưởng cởi mở của gia đình nhà gái, theo Saostar.

Chia sẻ sau sự việc, Liêu Kiều bày tỏ sự biết ơn trước những lời chúc phúc của cộng đồng. Cô cho biết, hai vợ chồng sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm bằng sự thấu hiểu và trân trọng, giữ gìn hạnh phúc giản dị nhưng chân thành như chính cách mà hai bên gia đình đã lựa chọn.