Fanpage aFamily

TP.HCM: "Vượt sông" về nhà

Di Anh,
Chia sẻ
Thích0

Chiều 9/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân khổ sở dắt bộ về nhà trong giờ tan tầm.

Chiều 9/10, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 17h chiều ngày 9/10, tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, TP.HCM) bất ngờ chìm trong nước do triều cường. Nước dâng nhanh khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, hàng loạt xe máy bị tắt máy, người dân phải dắt bộ, ngập đến tận nửa bánh xe, nhiều phụ huynh đưa đón con cũng thấy lo ngại.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà- Ảnh 1.

Triều cường dâng cao, che lấp mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 3.

Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến giao thông trên đường Trần Xuân Soạn hỗn loạn

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 4.

Đặc biệt, vào giờ tan tầm, lượng phương tiện đông càng khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng. Các xe container di chuyển trên đường ngập tạo sóng lớn khiến xe máy bị ảnh hưởng, nhiều xe chết máy giữa đường, ùn ứ kéo dài. Không ít người phải tấp vội vào vỉa hè chờ nước rút, một số khác đành quay đầu tìm hướng đi khác.

Bạn Nguyễn Võ Thiên Ân (ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM) chia sẻ: "Em có coi dự báo thời tiết rồi nên tranh thủ đi sửa xe đạp cho sớm, ai ngờ mới 17h mà nước đã ngập nhanh như vậy. Em với bạn bị tắt máy luôn, giờ chắc phải đẩy bộ tìm chỗ sửa xe máy luôn".

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 5.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 6.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 7.

Phụ huynh lo lắng khi đưa đón con qua đoạn đường ngập giữa triều cường.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 8.

Giao thông tê liệt, dòng người nối dài bì bõm di chuyển qua đoạn đường ngập trong chiều 9/10.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 9.

Còn bạn Lâm Gia Huy (phường Bảy Hiền) cho biết: "Bình thường em không đi đường này, nay bị trễ làm nên liều chạy qua ai dè ngập sâu quá, xe chết máy luôn. Nước ngập nửa xe, thấy mọi người đi được nên em đi theo, mà khổ nhất là mấy bạn nữ tay lái yếu dễ bị ngã lắm."

Bạn An Chi (phường An Khánh) cũng không giấu được sự lo lắng: "Đây là đường em phải đi để về nhà. Nãy em cũng vòng qua đường khác rồi mà xa quá nên quay lại. Chạy qua đoạn này hồi hộp lắm, nước sâu không thấy gì, sợ ngã lắm. Mai mốt chắc có triều cường là em ở lại trường luôn chờ nước rút mới dám về."

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường này đạt đỉnh cao kèm theo mưa lớn, gây ngập tại nhiều khu vực trũng, ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 10.

Đường phố TP.HCM hóa sông, người dân vật vã di chuyển trong dòng nước đục.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 11.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 12.

Nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua đoạn ngập sâu

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 13.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 14.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay 9/10 mực nước tại hầu hết các trạm lên cao, vượt mức báo động 3, khoảng 5-10 cm.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 15.

Nhiều người phải tấp vội vào vỉa hè chờ nước rút, tránh sóng lớn do xe ô tô tạo ra.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 16.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, triều cường còn có khả năng duy trì ở mức cao trong 1-2 ngày tới, trùng thời điểm mưa rào chiều tối nên nguy cơ ngập sẽ tiếp tục diễn ra tại các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch.

TP.HCM: &quot;Vượt sông&quot; về nhà - Ảnh 17.

Người dân được khuyến cáo chủ động kê cao đồ đạc, hạn chế di chuyển vào khung giờ triều đạt đỉnh để đảm bảo an toàn.

Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 10/09/2025 20:28 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/trieu-cuong-dang-cao-o-tphcm-gay-ngap-sau-nhieu-phuong-tien-chet-may-nguoi-dan-kho-so-dat-bo-ve-nha-a579402.html
Ca sĩ Jack bị phạt sau ồn ào họp báo
Chia sẻ
Thích0