Chiều 9/10, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 17h chiều ngày 9/10, tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, TP.HCM) bất ngờ chìm trong nước do triều cường. Nước dâng nhanh khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, hàng loạt xe máy bị tắt máy, người dân phải dắt bộ, ngập đến tận nửa bánh xe, nhiều phụ huynh đưa đón con cũng thấy lo ngại.

Triều cường dâng cao, che lấp mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến giao thông trên đường Trần Xuân Soạn hỗn loạn

Đặc biệt, vào giờ tan tầm, lượng phương tiện đông càng khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng. Các xe container di chuyển trên đường ngập tạo sóng lớn khiến xe máy bị ảnh hưởng, nhiều xe chết máy giữa đường, ùn ứ kéo dài. Không ít người phải tấp vội vào vỉa hè chờ nước rút, một số khác đành quay đầu tìm hướng đi khác.

Bạn Nguyễn Võ Thiên Ân (ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM) chia sẻ: "Em có coi dự báo thời tiết rồi nên tranh thủ đi sửa xe đạp cho sớm, ai ngờ mới 17h mà nước đã ngập nhanh như vậy. Em với bạn bị tắt máy luôn, giờ chắc phải đẩy bộ tìm chỗ sửa xe máy luôn".

Phụ huynh lo lắng khi đưa đón con qua đoạn đường ngập giữa triều cường.

Giao thông tê liệt, dòng người nối dài bì bõm di chuyển qua đoạn đường ngập trong chiều 9/10.

Còn bạn Lâm Gia Huy (phường Bảy Hiền) cho biết: "Bình thường em không đi đường này, nay bị trễ làm nên liều chạy qua ai dè ngập sâu quá, xe chết máy luôn. Nước ngập nửa xe, thấy mọi người đi được nên em đi theo, mà khổ nhất là mấy bạn nữ tay lái yếu dễ bị ngã lắm."

Bạn An Chi (phường An Khánh) cũng không giấu được sự lo lắng: "Đây là đường em phải đi để về nhà. Nãy em cũng vòng qua đường khác rồi mà xa quá nên quay lại. Chạy qua đoạn này hồi hộp lắm, nước sâu không thấy gì, sợ ngã lắm. Mai mốt chắc có triều cường là em ở lại trường luôn chờ nước rút mới dám về."

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường này đạt đỉnh cao kèm theo mưa lớn, gây ngập tại nhiều khu vực trũng, ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đường phố TP.HCM hóa sông, người dân vật vã di chuyển trong dòng nước đục.

Nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua đoạn ngập sâu

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay 9/10 mực nước tại hầu hết các trạm lên cao, vượt mức báo động 3, khoảng 5-10 cm.

Nhiều người phải tấp vội vào vỉa hè chờ nước rút, tránh sóng lớn do xe ô tô tạo ra.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, triều cường còn có khả năng duy trì ở mức cao trong 1-2 ngày tới, trùng thời điểm mưa rào chiều tối nên nguy cơ ngập sẽ tiếp tục diễn ra tại các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch.