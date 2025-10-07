Nhà ở cạnh chợ Bình Thủy, bà Trần Thị (71 tuổi) cho biết, hôm qua và hôm nay, sáng sớm và chiều tối là lúc nước lên tràn vào nhà, tình trạng này xuất hiện mỗi đợt rằm và cuối tháng âm lịch trong mùa mưa lũ. "Chỉ mong có ít tiền để làm lại nhà mà làm nhà tiền chế thôi chứ cát mắc (đắt) quá làm gì nổi" - bà nói.