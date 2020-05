TPHCM: Thương tâm cái chết đau đớn của bà chủ quán bị tạt axit ở quận Bình Tân

Ngày 28-5, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng bà Đỗ Thị L. (quê Cà Mau) sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã trút hơi thở cuối cùng do phỏng axit toàn thân.

Sau khi mẹ qua đời, anh Trịnh Hoàng Tâm (SN 1993, con trai bà L.) đã đưa bà L. về quê nhà ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau an táng.

Trao đổi với phóng viên, anh Tâm nghẹn ngào:

"Mẹ tôi một đời lo làm lụng, buôn bán lo cho các con; không thù, không oán với ai mà họ nỡ ra tay tàn độc như vậy. Tôi đề nghị công an phải vào cuộc, khởi tố kẻ tấn công mẹ tôi về hành vi giết người với mức án cao nhất của khung hình phạt này để răn đe kẻ khác".

Những ngày cuối đời khi nằm ở Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy, bà L. luôn bị sốt cao, vết phỏng rỉ máu toàn thân khiến bà không thể chợp mắt vì đau đớn. Người thân bà không thể cầm lòng khi thấy một cơ thể bị phỏng nặng, rỉ máu và nước vàng, kêu la vì vết thương quá nặng.

Theo tố cáo của anh Trịnh Hoàng Tâm, mẹ anh mở quán nhậu nhỏ trên đường Ngô Ý Linh (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM), quán chủ yếu phục vụ người quen và một số ít khách vãng lai. Trong những người khách hay đến quán có ông Lầu Quyền Trường (ngụ phường 16, quận 8, TP HCM), yêu đơn phương bà L..

Chiều tối 25-4, ông Trường đến quán uống bia rồi cãi nhau với bà L. Sau đó, ông Trường chạy xe máy qua lại mấy vòng trước quán nhưng không vào. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26-4, trong lúc bà L. đang ngủ, ông Trường đến quán đem theo can nhựa bên trong chứa 2 lít chất lỏng, xông vào mở cửa phòng rồi tạt can hóa chất này lên người bà L..

Bà L. kêu cứu, gia đình đưa bà L. đi bệnh viện và đến Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) trình báo sự việc. Ông Trường bị công an mời lên làm việc nhưng sau đó cho về. Hiện Công an quận Bình Tân đang tiếp tục làm rõ vụ việc.