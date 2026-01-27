TPHCM tăng cường giám sát nhập cảnh, kiểm soát dịch bệnh Nipah

Ngày 27-1, Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống dịch Nipah (NiV).

Tại TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đã và đang tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt là người đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch.

Theo HCDC, công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn TPHCM được siết chặt nhằm phát hiện sớm những trường hợp có biểu hiện sốt hoặc dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các trường hợp nghi ngờ sẽ được cách ly, xử trí kịp thời ngay tại cửa khẩu, hạn chế nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

HCDC khuyến cáo, người đi về từ vùng có dịch, trong vòng 3–14 ngày nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, nhức đầu kèm ho, đau họng hoặc khó thở cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời.

Theo HCDC, hiện nay, bệnh do virus Nipah chưa có vắc-xin phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Để giảm nguy cơ lây nhiễm, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh cơ bản như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch; tránh tiếp xúc với dơi, lợn mắc bệnh hoặc môi trường có nguy cơ cao; không tiếp xúc với máu và các dịch tiết cơ thể của người nghi ngờ hoặc xác định nhiễm virus Nipah.

Lực lượng kiểm dịch y tế TPHCM đang duy trì giám sát thường xuyên đối với hành khách đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ xâm nhập.